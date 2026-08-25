США ввели пошлину в 50% на 550 канадских товаров

США обложили 50-процентными пошлинами 550 канадских товаров

Tекст: Мария Иванова

США ввели пошлину в 50% на более чем 550 канадских товаров – от меда и косметики до хоккейных клюшек и рождественских украшений, передает Associated Press.

Новые тарифы вступили в силу в субботу и коснутся канадского экспорта на сумму около 20 млрд долларов, что составляет примерно 5% от 381,92 млрд долларов товаров, поставленных страной в США в прошлом году.

Вашингтон применил давно не использовавшуюся норму – раздел 338 закона о тарифах 1930 года, позволяющий президенту вводить пошлины до 50% против стран, дискриминирующих американский бизнес. Трамп заявил, что Канада ущемляла интересы США в автопроме, алкогольной и молочной отраслях, хотя итоговый список товаров оказался значительно шире.

Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал ответные меры «доллар за доллар» с 8 сентября – они затронут американскую сталь, молочную продукцию, бытовую технику, сельхозтехнику, целлюлозно-бумажную продукцию и электронику. Премьер провинции Онтарио Дуг Форд заявил, что «на столе всё», и допустил прекращение поставок электроэнергии и критических минералов в США, если торговая война обострится.

«Он недооценивает Канаду. Мы все вместе», – сказал Форд о Трампе, предложив также использовать нефть и калийные удобрения как рычаг давления. Трамп в соцсетях пригрозил поднять с 1 января 2027 года пошлины на канадские автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь до 50%, обвинив Канаду в многолетнем «обмане» США и завышенных пошлинах против американских фермеров.

Карни заявил, что предложения Вашингтона по автопрому «постепенно разрушат» канадское производство, отметив, что Канада – крупнейший покупатель американских автомобилей, и задался вопросом, что решение Трампа значит для рабочих в Огайо, Кентукки и Алабаме, зависящих от этого спроса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, торговые переговоры между США и Канадой завершились безрезультатно из-за спора о пошлинах в автопроме.

Премьер-министр Канады Марк Карни в ответ анонсировал введение зеркальных ответных пошлин против США.

Президент США при этом сообщил о планах поднять с января 2027 года пошлины на канадские автомобили, автозапчасти и сталь до 50%.