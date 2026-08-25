Минтранс: В России достроили полигон для испытаний технологий ВСМ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Полигон возведен в Саблино-Тосно в Ленинградской области, указало ведомство, передает РИА «Новости».

Объект предназначен для тестирования технологий высокоскоростной магистрали (ВСМ).

«Здесь под нагрузкой поездов «Сапсан» проведут комплексные испытания конструкции пути будущей ВСМ – от земляного полотна до безбалластного основания, а также новых стрелочных переводов, рельсовых скреплений и цифровых систем управления», – добавили в министерстве.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин предложил президенту Владимиру Путину построить две новые высокоскоростные магистрали.

Сам глава российского государства отмечал, что строительство первой российской высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербург идет полным ходом.

Осенью прошлого года специалисты приступили к сварке специальных рельсов для новой железной дороги в Петербурге.