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    25 августа 2026, 10:07 • Новости дня

    Жара в Европе вызвала не менее 35 тыс. избыточных смертей

    Guardian: Аномальная жара унесла жизни десятков тысяч европейцев

    Tекст: Мария Иванова

    Четыре аномальные волны жары, охватившие Европу летом 2026 года, привели к массовому росту смертности, при этом реальные цифры могут оказаться выше предварительных оценок.

    По неполным данным, охватывающим лишь около половины континента, только в Германии, Франции и Испании число избыточных смертей превысило 25 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Guardian.

    В Германии с 6 апреля по 9 августа зафиксировали около 14 тыс. смертей, связанных с жарой, в Испании с мая – почти 5 тыс., во Франции с конца мая по 22 июля – 7,3 тыс.

    Данные за август во многих странах пока отсутствуют. В Бельгии с 18 по 29 июня смертность выросла на 39%, что составило 1222 дополнительных случая, а в Нидерландах с 22 июня по 5 июля умерли как минимум на 900 человек больше обычного.

    Аномальная жара уже неоднократно приводила к росту избыточной смертности в Евросоюзе. По данным статистической службы Eurostat, в июле 2022 года показатель достигал 16%, что соответствовало примерно 53 тыс. дополнительных смертей по сравнению со среднемесячным уровнем 2016-2019 годов. При этом избыточная смертность учитывает случаи от всех причин и не позволяет точно установить, сколько смертей вызвано именно жарой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами экстремальной жары в Германии этим летом стали почти 14 тыс. человек, что обновило максимум смертности за три десятилетия.

    Минздрав Франции сообщил о более чем тысяче дополнительных смертей из-за аномальной жары, продержавшейся почти весь июль.

    22 августа 2026, 13:02 • Новости дня
    МИД возмутился проверками россиян у посольства в Латвии

    МИД: Россия обеспокоена проверкой документов у посетителей посольства в Латвии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия встревожена проверкой документов у посетителей посольства в Латвии накануне выборов в Госдуму, заявил посол по особым поручениям, заместитель председателя комиссии МИД по выборам Максим Райдер.

    Российское внешнеполитическое ведомство обеспокоено действиями латвийских властей накануне голосования, передает РИА «Новости».

    Заместитель председателя комиссии министерства по выборам Максим Райдер напомнил о недавнем введении тотального контроля документов у входа в здание дипмиссии.

    Посол по особым поручениям отметил, что в 2024 году россияне уже сталкивались с серьезными проблемами вплоть до депортации из-за просроченных видов на жительство. «С учетом негативного опыта мы, естественно, с тревогой воспринимаем эту информацию», – подчеркнул дипломат.

    Райдер добавил, что европейские чиновники традиционно игнорируют подобную дискриминацию граждан России. Напомним, выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Ранее российское дипломатическое ведомство обратилось к зарубежным странам с просьбой о запрете демонстраций возле посольств в дни выборов.

    МИД России пообещал обеспечить безопасность избирателей на зарубежных участках.

    Российские дипломаты спрогнозировали попытки срыва голосования со стороны украинских активистов.

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    22 августа 2026, 21:35 • Новости дня
    AFP: Шесть стран ЕС потребовали ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    AFP: В ЕС хотят ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Министры финансов ряда государств ЕС инициировали новые сборы для энергетических компаний, чьи доходы резко выросли на фоне ближневосточного кризиса.

    Шесть государств Евросоюза выступили с инициативой обложить налогом сверхприбыль нефтяных корпораций, полученную в результате конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Министры финансов ФРГ, Италии, Австрии, Польши, Португалии и министр экономики Испании обратились с соответствующим письмом к главе ирландского Минфина, председательствующему сейчас в Совете ЕС.

    «Шесть стран Европейского союза усиливают давление, добиваясь введения налога в ЕС на сверхприбыль нефтяных компаний, доходы которых резко выросли из-за войны на Ближнем Востоке», – цитирует France Press текст документа. Инициаторы предлагают обсудить этот вопрос на сентябрьской встрече министров финансов ЕС в Дублине.

    Авторы обращения подчеркивают, что Европа переживает один из тяжелейших кризисов предложения топлива за последние десятилетия, что ведет к росту стоимости жизни и недовольству граждан. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль ранее неоднократно подчеркивал недопустимость ситуации, когда энергетические гиганты наживаются на потребителях в период кризиса.

    Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану, вызвав ответные действия. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении огня, напряженность сохраняется. При этом глава Минэнерго США Крис Райт отмечал, что поставки нефти из Персидского залива выросли до 15 млн баррелей в сутки благодаря использованию Ормузского пролива и новой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной главы пяти европейских министерств финансов призвали Евросоюз ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты региона на импорт ископаемого топлива в 22 млрд евро.

    Мировые цены на нефть резко выросли на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    22 августа 2026, 23:14 • Новости дня
    Из-за бури в Литве один человек погиб и 256 тыс. остались без электричества

    Tекст: Антон Антонов

    Мощная буря накрыла Литву, она привела к гибели мужчины и массовому отключению электричества, сообщает Литовское радио и телевидение (LRT).

    «Как сообщила полиция Утенского округа, тело мужчины 1966 года рождения без признаков жизни было найдено под упавшим деревом в водоеме в деревне Маженяй», – говорится в сообщении LRT.

    Отмечается, что полиция начала досудебное расследование по факту смерти. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, передает РИА «Новости».

    Стихия также вызвала крупные перебои в энергоснабжении, которое оказалось нарушено у 256 тыс. потребителей, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Каунасской и Утенской областях. Сотни бригад оператора распределительных сетей заняты устранением последствий аварии, однако их работе мешают сохраняющиеся сложные погодные условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пронесшаяся над Ленинградской областью гроза оставила без света свыше 42 тыс. жителей.

    В августе мощные ливень и ветер в Татарстане привели к отключению электричества в 2299 домах.

    В июне мощная буря во Львовской области на западе Украины привела к обесточиванию 76 населенных пунктов.

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    24 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Глава Евросовета признал отказ объединения от нейтралитета по Украине

    Глава Евросовета Кошта: Страны ЕС отказались от нейтралитета по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны окончательно отказались от нейтрального статуса в вопросе украинского конфликта, пообещав оказывать помощь Киеву даже на этапе мирного урегулирования, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    Кошта во время визита в Киев публично отверг возможность нейтрального подхода Брюсселя к украинскому кризису, передает РИА «Новости».

    «Мы не нейтральны. Мы поддерживаем Украину», – заявил европейский политик.

    Кошта дополнительно подчеркнул, что всесторонняя помощь украинской стороне не прекратится. По его словам, поддержка сохранится как в период активных боевых действий, так и на этапе будущих мирных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыл в Киев для обсуждения военной помощи.

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен отвергла возможность нейтралитета Брюсселя в украинском конфликте.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника.

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    24 августа 2026, 21:18 • Новости дня
    Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Times: Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина совместно с посланниками президента США Дональда Трампа и европейскими чиновниками подготовила план завершения конфликта на Украине, пишут британские СМИ.

    Документ предполагает прекращение огня, взаимный отвод российских и украинских войск от линии фронта и создание буферной зоны между сторонами, передает Ura.ru Ura.ru со ссылкой на Times.

    По данным газеты, к обсуждению плана может подключиться Ватикан. Архиепископ Пол Ричард Галлахер уже прибыл в Россию и во вторник должен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Источники издания не исключают, что представитель Ватикана передаст российскому министру украинское предложение по урегулированию конфликта.

    Напомним, Галлахер в рамках визита в Россию запланировал провести переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запланированной на 25 августа встрече архиепископа с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым

    Посол России при Святом престоле Иван Солтановский при этом исключил превращение Ватикана в полноценную площадку для переговоров по украинскому урегулированию.

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    22 августа 2026, 14:21 • Новости дня
    Попытка Европы отказаться от российского урана обернулась провалом

    The National Interest сообщил об увеличении закупок российского урана

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские энергетические компании значительно нарастили объемы импорта ядерного топлива из России, несмотря на масштабные попытки диверсифицировать цепочки поставок.

    В 2025 году поставки российского урана в страны Евросоюза выросли на 7%, а объем услуг по его обогащению увеличился на 12%, передает ТАСС со ссылкой на журнал The National Interest.

    Доля России на европейском рынке достигла 16% в поставках сырья и 23% в сегменте обогащения. Сроки действующих контрактов истекают, что неминуемо приведет к обострению конкуренции.

    Главным альтернативным источником сырья для Европы выступает Казахстан, который обеспечил 20% поставок в 2025 году. Однако значительная часть добываемого там урана уже предназначена для нужд Китая, России и Индии.

    Возможный отказ от российского ядерного топлива наиболее болезненно скажется на Болгарии, Чехии, Финляндии, Венгрии и Словакии. Эти государства активно эксплуатируют реакторы советского и российского дизайна ВВЭР. По данным Еврокомиссии, в Евросоюзе и на Украине суммарно работают более 30 энергоблоков, критически зависящих от топлива из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заводе в немецкой Нижней Саксонии запланировали выпуск ядерного топлива при участии Росатома.

    Осенью прошлого года Еврокомиссия анонсировала разработку проекта запрета на импорт российского урана.

    Глава американского Минэнерго Крис Райт признал невозможность полного отказа от поставок обогащенного урана из России.

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    23 августа 2026, 00:12 • Новости дня
    Циклон «Приска» оставил без света населенные пункты Белоруссии и Польши

    Tекст: Антон Антонов

    Циклон «Приска» нарушил энергоснабжение в Белоруссии и на северо-востоке Польши, сообщили пресс-служба белорусского минэнерго и радиостанция RMF FM.

    «Энергетики устраняют последствия циклона «Приска»: восстановительные работы ведутся в 659 населенных пунктах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения минэнерго Белоруссии.

    По данным ведомства, сильный ветер с порывами до 27 м в секунду продолжает вызывать сбои электроснабжения в нескольких регионах. Наиболее сложная обстановка сложилась в Минской, Витебской и Гродненской областях. Основной причиной повреждений названо падение деревьев и веток на линии электропередачи.

    Всего отключены 1 876 трансформаторных подстанций, 179 линий электропередачи напряжением 10 кВ, 12 линий 35 кВ и семь линий 110 кВ. Нарушения затронули также 31 ферму и 16 котельных. Для ликвидации последствий задействованы 315 аварийно-восстановительных бригад и 427 единиц техники.

    В министерстве подчеркнули, что поставлена задача обеспечить наличие источника электроэнергии в каждом населенном пункте и максимально оперативно восстанавливать подачу света. Энергетики работают в усиленном режиме, восстановительные работы ведутся без перерывов во взаимодействии с подразделениями МЧС и местными властями.

    Непогода ударила и по северо-востоку Польши, сообщает радиостанция RMF FM. В субботу без электричества остались 145 тыс. потребителей, в основном в Подляском воеводстве, вследствие массовых аварий из-за очень сильного ветра. Спасателям в этом регионе пришлось более 800 раз выезжать к поваленным деревьям и другим последствиям шторма, при этом самая тяжелая ситуация сложилась в районе Белостока, где без света осталась 71 тыс. домохозяйств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная буря в Литве привела к гибели человека и оставила без электричества 256 тыс. потребителей.

    Сотни бригад оператора распределительных сетей заняты устранением последствий аварии, однако их работе мешают сохраняющиеся сложные погодные условия.

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    24 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газа на европейских биржах после утреннего снижения снова устремилась вверх, преодолев психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 800,1 доллара за тыс. кубометров, прибавив 0,5%.

    Утром котировки опускались до 793,8 доллара, теряя 0,3%, однако днем перешли к росту и к 14.43 по Москве достигли 816,8 доллара, поднявшись на 2,6%, следует из данных лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе: средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тыс. кубометров. Все последующие месяцы котировки остаются волатильными.

    По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тыс. кубометров. А в прошлую пятницу в ходе торгов они впервые за пять месяцев преодолели отметку 800 долларов за тыс. кубометров.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких показателей не фиксировалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, которая ведется с 1996 года, а исторический рекорд в 3892 доллара за тыс. кубометров котировки установили в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость газа на европейских биржах впервые с середины марта превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    В пятницу перед этим котировки на европейском рынке, напротив, подешевели до 786 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее биржевая стоимость газа резко подскочила на 11%, поднявшись выше уровня в 740 долларов за тысячу кубометров.

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    25 августа 2026, 05:41 • Новости дня
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Осенью необходимо усилить санкционное давление на Россию, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.

    Каллас в социальных сетях заявила, что осенью 2026 года необходимо ужесточить санкционные ограничения в отношении российской стороны, передает РИА «Новости».

    «Чем сильнее мы сделаем Украину, тем быстрее заставим Россию сесть за стол переговоров», – написала она.

    В мае Каллас требовала ограничить вооруженные силы России в случае начала мирных переговоров по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на эти требования строчкой из песни.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Евросоюз не вправе выдвигать подобные условия Москве.

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    24 августа 2026, 10:04 • Новости дня
    Посол ЕС на Украине: Удары России лишили союзников Киева прежнего оптимизма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ответные удары вооруженных сил России на атаки Киева сбавили уровень оптимизма среди украинских союзников, заявила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

    Действия Вооруженных сил России сбавили уровень воодушевления среди партнеров украинского руководства, сообщила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

    «Из-за атак настроение ухудшилось по сравнению с оптимизмом предыдущих месяцев», – приводит слова дипломата издание Euractiv.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил об увеличении интенсивности ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса на Украине, включая объекты в Киеве. Глава государства подчеркнул, что эти действия стали ответом на атаки противника по гражданской промышленности и логистической инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    В начале месяца российские войска атаковали транспортно-логистические узлы украинской армии.

    В июле военные поразили обеспечивавшие ВСУ ракетным вооружением оборонные объекты.

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    22 августа 2026, 15:41 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали последний теплый день лета в Москве

    Синоптик Леус спрогнозировал последний теплый день лета в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В столичном регионе ожидается резкое похолодание после выходных, температура воздуха начнет снижаться уже в начале следующей недели, достигнув осенних значений, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Предстоящее воскресенье станет последним днем лета, когда воздух в столичном регионе прогреется до плюс 24 градусов, написал в Telegram-канале Леус.

    Ночью и утром уходящий теплый атмосферный фронт принесет небольшие дожди, после чего осадков не ожидается. Температура превысит средние многолетние показатели примерно на один градус.

    В понедельник влияние тыловой части циклона, перемещающегося в Карелию, приведет к увеличению облачности и кратковременным дождям. Максимальная температура составит плюс 18–20 градусов. Во вторник поступление холодного воздуха продолжится, температура опустится до плюс 17–19 градусов, что может сделать этот день первым с осенней среднесуточной температурой ниже плюс 15 градусов.

    В среду северные потоки сохранят очаги дождей и осенние воздушные массы, днем ожидается всего плюс 16–18 градусов. В четверг гребень антициклона прекратит осадки, однако ночи станут холоднее, а дневная температура останется на уровне плюс 16–18 градусов.

    В пятницу ожидается солнечная и сухая, но холодная погода: ночь может стать самой холодной с начала лета, а днем температура не превысит плюс 17–19 градусов.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что по старым климатическим нормам 24 августа считалось первым днем метеорологической осени. По новым нормам она начинается 2 сентября, но в этом году сезон может стартовать раньше.

    Отметим, что ранее синоптики спрогнозировали аномально теплый сентябрь в Москве.

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    24 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Внук советского шпиона заявил о готовности побороться за пост президента Франции

    Внук советского шпиона намерен стать президентом Франции

    Tекст: Катерина Туманова

    Член Европейского парламента и сопредседатель левоцентристской партии «Общественная трибуна» Рафаэль Глюксманн объявил о своей кандидатуре на президентских выборах.

    Глюксманн примет участие в праймериз Социал-демократической партии, организованных Социалистической партией (PS) и его собственной партией этой осенью, передает телеканала TF1.

    Он объявил о своей кандидатуре на будущих выборах президента в это воскресенье, 23 августа, в эфире телеканала TF1.

    «Я баллотируюсь, чтобы возродить Францию, потому что, знаете, у всех нас ком в горле, когда мы смотрим на то, во что превращается наша страна и во что она может превратиться в ближайшие месяцы», – заявил депутат Европарламента, сказавший, что «баллотируется, чтобы победить».

    Рафаэль Глюксманн является внуком работавшего на СССР разведчика Рубина Глюксманна. Как пишет Telegraph, Рубин эмигрировал в Палестину в 1920-х годах, после чего стал коммунистом и был завербован Коминтерном. Рубин был советским шпионом во Франции, Германии и Великобритании, где выдавал себя за бизнесмена.

    Внук шпиона Рафаэль учился в Институте политических исследований (Sciences Po), высшем учебном заведении в Париже, которое является кузницей будущих лидеров страны, прежде чем начать карьеру журналиста и документалиста.

    Он отстает от Жан-Люка Меланшона в опросах общественного мнения, и ключевой вопрос заключается в том, сможет ли он, или другие потенциальные кандидаты от левоцентристских сил, объединить умеренные левые силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Франции назначило первый тур выборов на 18 апреля 2027 года. Лидер французских левых Жан-Люка Меланшон в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином. Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

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    22 августа 2026, 10:41 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали аномально теплый сентябрь в Москве

    Синоптик Тишковец сообщил о превышении температурной нормы в Москве в сентябре

    Tекст: Мария Иванова

    Первый осенний месяц в столичном регионе порадует жителей температурой выше климатической нормы и небольшим дефицитом осадков.

    Среднемесячная температура в первый осенний месяц в столице превысит климатическую норму на 1-1,5 градуса, говорится в Telegram-каналe ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. При этом количество осадков ожидается с небольшим дефицитом в 10%.

    «Природа начнет плановую подготовку к смене климатических сезонов и плавной передаче эстафеты от лета к осени, которая начнется обыкновенной сентябрьской погодой», – отметил синоптик.

    По предварительным расчетам, 1 сентября в Москве прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура составит 7-10 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 16-19 градусов. Это полностью соответствует климатической норме начала осени.

    В ближайшие выходные центральные и южные регионы России останутся под влиянием по-летнему теплого антициклона. Однако уже в начале следующей недели ожидается постепенное понижение температуры. Ночные показатели опустятся до 10 градусов, а дневные не превысят 15-20 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе.

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    23 августа 2026, 07:45 • Новости дня
    Кобзев: В Иркутске устраняют последствия сильнейшего ливня

    Tекст: Антон Антонов

    В Иркутске за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков, затопив улицы и парализовав движение транспорта из-за поваленных деревьев, вызвав перебои с электроснабжением, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    «В Иркутске устраняют последствия сильнейшего ливня. За четыре часа выпало больше половины месячной нормы осадков», – рассказал губернатор в «Максе».

    В результате непогоды оказались затоплены дороги, тротуары, дворы, подземные парковки и приусадебные участки. Городские службы приступили к ликвидации последствий, и по многим адресам воду уже удалось откачать. Синоптики предупреждают, что дожди в регионе продолжатся.

    Сильный ветер повалил деревья в разных районах города, что местами парализовало движение транспорта. Сотрудники Аварийно-спасательной службы Иркутска и МУП «Иркутскавтодор» распиливают и убирают стволы с дорог и пешеходных зон.

    Кроме того, из-за обрыва проводов произошли перебои с электроснабжением. Бригады «Южных электрических сетей» проводят восстановительные работы. Также ведется обследование общественных территорий для их приведения в порядок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около сотни путешественников оказались заблокированы в природном парке на Камчатке из-за сильных ливней.

    Мощные ливень и ветер привели к отключениям электроэнергиии в Татарстане в начале августа.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    24 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Московский август вошел в топ самых теплых за 133 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Август этого года в Москве стал одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений, ведущихся с 1893 года, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    Паршина подтвердила этот факт, опираясь на данные метеостанции ВДНХ, передает РИА «Новости».

    «По станции ВДНХ август 2026 года находится в пределах климатической нормы, температура всего на 1,1 градуса выше климатических показателей, поэтому в двадцатку самых теплых августов входит с 1893 года, его точно можно внести», – рассказала эксперт.

    Синоптик также добавила, что средние температурные показатели уходящего месяца сопоставимы с данными 2011 года. Тогда средняя температура достигла отметки плюс 18,7 градуса.

    В начале августа Гидрометцентр предупредил москвичей о наступлении сильной жары до 33 градусов.

    Воздух на опорной станции ВДНХ 7 августа прогрелся до 30,1 градуса.

    В первый месяц лета синоптики зафиксировали аномальное тепло по всей территории страны.

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