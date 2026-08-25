Жара в Европе вызвала не менее 35 тыс. избыточных смертей

Guardian: Аномальная жара унесла жизни десятков тысяч европейцев

Tекст: Мария Иванова

По неполным данным, охватывающим лишь около половины континента, только в Германии, Франции и Испании число избыточных смертей превысило 25 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Guardian.

В Германии с 6 апреля по 9 августа зафиксировали около 14 тыс. смертей, связанных с жарой, в Испании с мая – почти 5 тыс., во Франции с конца мая по 22 июля – 7,3 тыс.

Данные за август во многих странах пока отсутствуют. В Бельгии с 18 по 29 июня смертность выросла на 39%, что составило 1222 дополнительных случая, а в Нидерландах с 22 июня по 5 июля умерли как минимум на 900 человек больше обычного.

Аномальная жара уже неоднократно приводила к росту избыточной смертности в Евросоюзе. По данным статистической службы Eurostat, в июле 2022 года показатель достигал 16%, что соответствовало примерно 53 тыс. дополнительных смертей по сравнению со среднемесячным уровнем 2016-2019 годов. При этом избыточная смертность учитывает случаи от всех причин и не позволяет точно установить, сколько смертей вызвано именно жарой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами экстремальной жары в Германии этим летом стали почти 14 тыс. человек, что обновило максимум смертности за три десятилетия.

Минздрав Франции сообщил о более чем тысяче дополнительных смертей из-за аномальной жары, продержавшейся почти весь июль.