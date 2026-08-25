Немецкие производители запчастей променяли автопром на медицину и оборонку

FT: Немецкие автопроизводители запчастей переходят в медицину и оборонку

Tекст: Мария Иванова

Немецкие производители автозапчастей массово переориентируются на медицинские технологии, робототехнику и оборонный сектор на фоне сокращения производства в Европе и растущей конкуренции со стороны китайских электромобилей, сообщает Financial Times.

«В Германии набирает обороты переход от автомобильного бизнеса к секторам с более высокими перспективами роста, поставщики изучают такие области, как медицинские технологии, робототехника и оборонная промышленность», – говорится в публикации.

По данным издания, изменение курса отражает пессимизм в отношении перспектив немецкой автомобильной промышленности, чей глобальный успех некогда символизировал успехи страны в этой отрасли, отмечает РИА «Новости».

Ассоциация немецкой автомобильной промышленности VDA прогнозирует, что к 2035 году отрасль потеряет еще около 125 тыс. рабочих мест. Опрос консалтинговой компании FTI-Andersch показал, что три из четырех поставщиков уже ищут заказы за пределами автомобильного сектора.

Крупнейший в мире поставщик автокомплектующих Bosch объявил о сокращении 22 тыс. рабочих мест и расширении в сферу робототехники. Баварская компания Sembach, выпускавшая около 600 млн мелких керамических деталей в год, теперь производит лишь 400 млн и к 2033 году намерена снизить долю автомобильной выручки с 80% до 40%, переключившись на комплектующие для кардиостимуляторов и эндоскопии.

Ранее Volkswagen анонсировал сокращение персонала на предприятиях в ФРГ на 19 тыс. человек к концу 2026 года. Сокращение штатов также проводят Mercedes-Benz и поставщики автокомплектующих Bosch, Aumovio, ZF Friedrichshafen и Mahle.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число сотрудников в автомобильной промышленности Германии упало до рекордного минимума за два десятилетия.

Немецкий автопром при этом активно переориентируется на оборонное производство на фоне падения прибыли ведущих концернов.

Volkswagen в рамках антикризисной программы ранее анонсировал сокращение 19 тыс. рабочих мест на своих предприятиях в Германии до конца 2026 года.