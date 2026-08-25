Медведев поблагодарил Южную Осетию за помощь в спецоперации

Медведев: Россия никогда не забудет поддержку Южной Осетии в СВО

Tекст: Вера Басилая

«В наше непростое время, когда, по сути, идет борьба за справедливое будущее всей человеческой цивилизации, продолжается война между добром и злом, не могу не выразить братской Южной Осетии особую признательность за поддержку России в вопросе СВО», – заявил Медведев в интервью газете «Южная Осетия», передает РИА «Новости».

Медведев отметил мужество югоосетинских бойцов на фронте и солидарность республики в решении международных проблем. Он назвал Южную Осетию близким другом и союзником России, пообещав дальнейшее содействие в развитии и обеспечении безопасности страны.

Кроме того, Медведев подчеркнул актуальность присутствия российских войск в республике. Это связано с отказом Грузии предоставить гарантии неприменения силы против Южной Осетии.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил ситуацию в Донбассе с событиями 2008 года в Южной Осетии.

Медведев отметил, что Запад после событий 2008 года должен был усвоить урок, что с Россией воевать не стоит.

Напомним, в мае президенты Владимир Путин и Алан Гаглоев подписали договор об углублении союзнического взаимодействия двух государств.