Минфин Польши оценил потери бюджета от вето Навроцкого в миллиарды долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Всего шесть законопроектов, на которые президент Кароль Навроцкий наложил вето, сократят государственный бюджет на 8 млрд злотых (2,1 млрд долларов)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Rzeczpospolita.

Такие выводы сделали в минфине страны.

Самые крупные финансовые потери связаны с отказом от налога на сверхприбыль нефтяных компаний, заработавших на росте цен после обострения ближневосточного конфликта. Эта мера стоила казне 3,8 млрд злотых (1 млрд долларов). Отклонение повышения акцизов на алкоголь лишило бюджет еще 1,8 млрд злотых (487 млн долларов).

Дополнительные убытки принесли блокировки поправок об ужесточении системы НДС, налога на сахар и изменений сборов с семейных фондов. Отказ ввести подоходный налог с выигрышей увеличил потери еще на 140 млн злотых (38 млн долларов).

Навроцкий представляет политическую оппозицию, которая не имеет парламентского большинства и не входит в действующее правительство. Подобная расстановка сил регулярно провоцирует конфликты между ветвями власти и приводит к отклонению инициатив кабинета министров.

Весной Навроцкий заблокировал законопроект о европейских военных кредитах SAFE.

Заместитель министра национальной обороны Польши назвал ошибкой президентское вето на рост алкогольных акцизов.

В прошлом году польский лидер отклонил документ о продлении льгот для украинских беженцев.