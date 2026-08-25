  • Новость часаВ Армении задержан экс-президент Кочарян
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    Армения выгоняет российский бизнес по-дружески
    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева
    Генсек ООН призвал ВСУ прекратить удары по мирным жителям
    Медведев: Москва не забудет ни одного антироссийского шага
    ВС России поразили судно с военным грузом для ВСУ в порту Южный
    ООН отметила рост пострадавших мирных жителей в России
    Стубб поддержал преступные удары Украины по складам Wildberries
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    Швейцария признала невозможность конфискации активов России
    25 августа 2026, 08:49 • Новости дня

    Американский журналист лишился работы из-за поездки в Донбасс

    Американского журналиста Хелали уволили после выступления в ООН о Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский журналист Кристофер Хелали рассказал, что в 2025 году подвергся масштабной травле и лишился преподавательской работы после поездки в Донбасс и публичного рассказа об увиденном.

    Американский журналист Кристофер Хелали столкнулся с серьезными последствиями после посещения Донбасса в 2024 году, передает РИА «Новости».

    «После моей первой поездки в Донбасс в 2024 году и рассказа об увиденном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на меня оказывали колоссальное давление. Началась масштабная кампания с требованием лишить меня преподавательской работы, которая в итоге достигла своей цели в 2025 году», – поделился он.

    Репортер сообщил, что преследования не ограничились увольнением. Ему искусственно урезали охваты публикаций в социальных сетях и лишили возможности зарабатывать на блоге. Кроме того, мужчине поступали анонимные угрозы расправой, а в прошлом году его данные внесли в базу украинского портала «Миротворец».

    Хелали регулярно посещает Россию. В мае этого года он осмотрел место удара украинских войск по колледжу в Старобельске, а ранее приезжал в Курскую область. На Петербургском международном экономическом форуме американец рассказал о просьбе предоставить ему российское гражданство, адресованной Владимиру Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Кристофер Хелали обратился к Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства России.

    На полях форума по безопасности Хелали назвал тяжелейшим опытом посещение атакованного колледжа в Старобельске.

    После осмотра разрушенного здания Хелали призвал Москву к полному выполнению задач специальной военной операции.

    24 августа 2026, 11:24 • Новости дня
    Пашинян попросил Россию продать ЮКЖД третьей стране

    Премьер Армении Пашинян попросил Россию продать ЮКЖД третьей стране

    Пашинян попросил Россию продать ЮКЖД третьей стране
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к Москве с просьбой передать право концессионного управления ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) третьей стране.

    Пашинян попросил Москву передать управление ЮКЖД третьей стране ради интеграции республики в международную транспортную сеть, передает РИА «Новости».

    «Мы относимся с величайшим уважением к Российской Федерации и ее интересам, однако из-за того, что железная дорога Армении находится под российским управлением, сейчас мы столкнулись с риском упустить историческую возможность интеграции Армении в международную железнодорожную сеть», – заявил армянский лидер в парламенте.

    По его словам, пересмотр системы управления необходим для включения республики в международную транспортную систему. Пашинян выразил надежду на скорейшее дружественное решение вопроса.

    Политик также отметил, что трансформация армяно-российских отношений является естественным процессом на фоне нормализации связей Еревана с Баку и Анкарой. Он добавил, что события последних лет выявили ограничения России как гаранта безопасности Армении. В качестве возможных новых концессионеров ранее назывались Казахстан, ОАЭ или Катар.

    Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в управление ЮКЖД (дочерней компании РЖД) в феврале 2008 года на 30 лет с возможностью продления.

    Глава РЖД Олег Белозеров ранее заявлял, что российская сторона полностью выполняет свои обязательства, вложив в развитие сети около 396 млн долларов, и вправе ожидать возврата инвестиций при изменении условий договора.

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу предупредил о рисках замены российского железнодорожного перевозчика в Армении. Он напомнил, что ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) около 20 лет ответственно исполняет условия концессионного договора, включая инвестиционные обязательства. За это время российские инвестиции в железнодорожную инфраструктуру Армении, включая подвижной состав, составили более 30 млрд рублей, в бюджет Армении поступило свыше 15 млрд рублей налогов, отремонтировано более 520 км путей при общей эксплуатации около 700 км.

    В среднем за год ЮКЖД перевозит более 500 тыс. пассажиров и 1,6 млн тонн грузов. Компанией обеспечивается занятость более 2,5 тыс. человек, практически все из которых являются гражданами Армении.

    По словам Шойгу, «выстроенная в течение почти двух десятков лет система может просто-напросто в одночасье сломаться», а «ответственность за это никакие «дружественные страны», естественно, нести не будут». За подобные решения «придется расплачиваться простым гражданам Армении».

    В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил вероятность судебного спора с дочерним предприятием РЖД.

    В ответ гендиректор российской компании Олег Белозеров заявил о необходимости возврата почти 400 млн долларов инвестиций при расторжении договора.

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    25 августа 2026, 01:57 • Новости дня
    Мирошник: Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александер Стубб на заседании «коалиции желающих» назвал удары по складам Wildberries в России способом «усадить Москву за стол переговоров», что, по мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника – оправдание военных преступлений Киева.

    «Финский президент Стубб взялся за оправдание военных преступлений режима Зеленского.  Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально!», – написал Мирошник в Telegram-канале. Он отметил, что согласно логике финского лидера, лишать население товаров первой необходимости это не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам.

    Специально для «законопослушного Стубба» российский дипломат привел выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, где опровергается «нормальность» перечисленных финном мер, толкающих на переговоры.

    Финский президент Стубб на заседании «коалиции желающих» заявил, что украинские «дальнобойные санкции» по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия заявила о готовности передать Украине технологии производства дальнобойных баллистических ракет. Мирошник указал  на провокационный характер передачи данных о производстве ракет SCALP.

    Напомним, в разделе Мнения газеты ВЗГЛЯД вышла авторская колонка «Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны» о том, что самом главным содержанием ударов по складам Wildberries является закат общеевропейской концепции «оберегаемой войны», которая требовала защищать гражданское общество от ужасов войны и не рассматривать гражданские объекты как законные цели.


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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    25 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Большинство стран ООН отказались поддержать антироссийское заявление

    Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление

    Tекст: Катерина Туманова

    Совместное осуждение действий Москвы на заседании ООН подписала только четверть участников, тогда как Соединенные Штаты проигнорировали данный документ.

    Подготовленную антироссийскую декларацию после заседания СБ ООН по Украине одобрили 50 государств из 193 членов организации, передает РИА «Новости».

    Текст документа озвучил глава МИД Дании Ларс Лекке. Основную массу подписантов составили европейские государства и другие союзники Запада, однако Вашингтон инициативу не поддержал.

    В принятом обращении авторы назвали спецоперацию «незаконным полномасштабным военным вторжением». Также в нем требуют от Москвы согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.

    Российский МИД ранее неоднократно подчеркивал бесперспективность подобных инициатив. Дипломаты отмечали, что попытки заморозить конфликт ради предоставления Киеву времени на перегруппировку и перевооружение заранее обречены на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН о том, как Украина превращается в «концлагерь имени Зеленского». А инициативы киевского режима дипломат назвал «пещерной русофобией». При этом посол Мирошник заявил, что Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева.

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    25 августа 2026, 05:53 • Новости дня
    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России

    Швейцария признала невозможность конфискации активов РФ

    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России
    @ Udo Bernhart/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии заявили об отсутствии правовых механизмов для изъятия заблокированных средств Центрального банка России и частных лиц, заявили в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO).

    «В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России», – заявил РИА «Новости» официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш.

    Он подчеркнул, что судебные разбирательства по этому вопросу пока не ведутся.

    Ранее в SECO уточнили, что объем замороженных частных средств россиян  увеличился. В 2025 году сумма составляла 7,4 млрд франков, а в текущем году  объем замороженных активов России в Швейцарии оценили в 10,4 млрд долларов.

    Страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине заблокировали около 300 млрд евро золотовалютных резервов России. Большая часть средств находится в европейской расчетно-клиринговой системе Euroclear. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что Москва готова ответить на возможную конфискацию, удерживая средства западных стран в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария в 2024 году заморозила частные российские активы без участия владельцев, а также сочла невозможным использовать российские активы для предоставления кредита Киеву. МИД заявил об утрате Швейцарией нейтрального статуса из-за активов России.

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    24 августа 2026, 21:10 • Новости дня
    Минздрав изменил правила применения анестезии стоматологами

    Минздрав обязал стоматологов применять анестезию при риске боли

    Минздрав изменил правила применения анестезии стоматологами
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Стоматологи с 1 сентября будут обязаны использовать препараты для анестезии во время любых стоматологических манипуляций, способных причинить дискомфорт пациентам.

    Новые правила оказания медицинской помощи вступят в силу 1 октября, передает РИА «Новости». Министерство здравоохранения выпустило документ, регламентирующий работу профильных специалистов.

    «В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю «стоматология», может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием», – отмечается в тексте приказа.

    Ведомство также расширило список специалистов, имеющих право оказывать первичную доврачебную помощь взрослым пациентам. Теперь эти обязанности смогут выполнять гигиенисты, зубные техники и врачи. Ранее такие полномочия были исключительно у фельдшеров общей практики.

    Дополнительным нововведением стало требование к оснащению профильных отделений, кабинетов и лабораторий. Медицинские учреждения должны в обязательном порядке иметь в наличии препараты и изделия для экстренной помощи при анафилактическом шоке.

    Минздрав расширил перечень допущенных к работе анестезиологами-реаниматологами врачебных специальностей.

    На прошлой неделе министерство обновило профессиональные стандарты для занятия руководящих должностей средним медперсоналом.

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    24 августа 2026, 20:25 • Новости дня
    Российская армия уничтожила сухогруз с военным грузом в порту Одессы
    Российская армия уничтожила сухогруз с военным грузом в порту Одессы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные нанесли удары по судам и портовой инфраструктуре на Украине, уничтожив военные грузы и топливо, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением ударных беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования, сообщается в канале Минобороны в Max.

    В порту Одессы был поражен сухогруз, который доставил груз военного назначения. В порту Южный уничтожены три резервуара с горюче-смазочными материалами и четыре хранилища с военным имуществом для украинских войск. Также повреждены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки военных грузов.

    Кроме того, в районе Одессы нанесено поражение двум логистическим центрам. Эти объекты использовались для хранения боеприпасов, вооружения, военной техники и имущества, предназначенных для обеспечения украинских вооруженных сил.

    Ранее российская армия уничтожила танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    Несколькими днями ранее ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в Черноморске.

    В середине августа Вооруженные силы России поразили три сухогруза в порту Одессы.

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    24 августа 2026, 12:00 • Новости дня
    Религиовед назвал зверством убийство монаха Святогорской лавры

    Религиовед Лункин объяснил зверское убийство монаха Святогорской лавры стремлением Киева запугать людей

    Религиовед назвал зверством убийство монаха Святогорской лавры
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Зверства в отношении священников и прихожан УПЦ организуются Киевом и проводятся членами радикальных движений. Банковая стремится запугать людей и духовенство, чтобы перевести их в подчинение раскольнической ПЦУ, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее неизвестные напали на братию Святогорской лавры в ДНР.

    «Офису Зеленского не удается правовыми методами отобрать ключевые объекты у Украинской православной церкви, в том числе – Святогорскую лавру в ДНР. Обитель не хочет перехода монастыря в раскольническую ПЦУ, поэтому Киев обратился к тактике запугивания людей. Так оппоненты пытаются показать: посещение храмов может стать смертельным для каждого несогласного», – пояснил религиовед Роман Лункин.

    По словам спикера, Банковая является организатором подобных зверств, проводимых силами членов радикальных движений. «При этом на УПЦ ведется и психологическая атака – ее выдавливают из медиапространства, общественной жизни. Церковь пытаются вытеснить из правового и культурного поля, а также из памяти местных жителей», – посетовал он.

    Собеседник обратил внимание на то, что в день нападения на лавру в Киеве прошел национальный молитвенный завтрак с участием всех украинских конфессий и даже гостей из-за рубежа. «Но представители Украинской православной церкви не были приглашены», – отметил эксперт.

    Также религиовед напомнил, что Владимир Зеленский подписал указ об организации в Киево-Печерской лавре «Украинского национального пантеона», куда планируется включить пособников нацистов. «Нельзя исключать, что Киев вынашивает похожие планы и в отношении Святогорской лавры. Мощи преподобных могут быть заменены останками преступников», – предупредил собеседник.

    «Впрочем, очевидно, у Зеленского есть и план «Б». При осознании скорой потери территории, на которой находится лавра, Киев может попытаться попросту зачистить монастырь – братию, духовенство, беженцев», – продолжил Лункин. Он назвал произошедшее еще одним доказательством правоты слов президента России Владимира Путина о важности окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

    Ранее группа неизвестных напала на братию Святогороской Свято-Успенской лавры УПЦ, сообщил «Союз православных журналистов». Трагедия произошла около 11 утра возле Николаевского храма в верхней части монастыря. Злоумышленники зверски зарезали монаха Варсонофия, изуродовав до неузнаваемости его лицо.

    Кроме того, были ранены инок Григорий – у него ножом пробито легкое, и послушник Андрей. Оба находятся в тяжелом состоянии в одной из больниц Харькова. На данный момент в обители проходят оперативно-следственные мероприятия.

    Стоит отметить, что в мае глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские подразделения закрепились в населенных пунктах Татьяновка и Пришиб, сократив расстояние до Святогорской лавры до двух километров.

    Объекты УПЦ регулярно подвергаются нападениям украинских радикалов. Так, в июне в Кременчуге во время захвата Троицкого собора сторонники ПЦУ избили архимандрита Иосифа. Священнослужителю пришлось обратиться за медицинской помощью после того, как группа лиц при поддержке силовиков проникла в храм.

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    24 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    Львова-Белова сообщила о появлении у нее личной охраны после ордера МУС
    Львова-Белова сообщила о появлении у нее личной охраны после ордера МУС
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила о появлении у нее личной охраны из-за поступающих угроз после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на ее арест.

    По словам детского омбудсмена, злоумышленники угрожали ее детям, а против нее самой планировались диверсии для сбора информации о президенте России, передают «Ведомости».

    «Я поняла, что в 123 странах мира меня могут арестовать, если я пересеку их границу, – и это произойдет, даже если ты туда не летишь, а, к примеру, самолет совершил экстренную посадку. <...> Несколько раз в разных регионах готовились диверсии, ловили каких-то людей», – подчеркнула Львова-Белова.

    В марте 2023 года Международный уголовный суд выписал ордер на арест Марии Львовой-Беловой.

    В прошлом году детский омбудсмен при посредничестве Катара помогла воссоединиться двум российским семьям.

    Ранее представители России и Украины провели очные переговоры по вопросу возвращения несовершеннолетних.

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    24 августа 2026, 21:22 • Новости дня
    Мантуров: Указ о временном управлении предприятиями будет применяться точечно
    Мантуров: Указ о временном управлении предприятиями будет применяться точечно
    @ Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Указ о введении временного управления для защиты критической инфраструктуры не предполагает национализации или изменения формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Мантуров заявил, что введение государственного управления для защиты заводов от террористических угроз не означает смены формы собственности. Он подчеркнул, что мера направлена исключительно на обеспечение безопасности, передает «Интерфакс».

    «Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Этот механизм не предполагает массового применения – точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне», – сказал он.

    По словам политика, частные компании играют важнейшую роль в экономике страны. От их стабильного и бесперебойного функционирования зависит выпуск важнейшей для наших граждан продукции, развитие городов и благополучие их жителей.

    «При этом к актуальным сегодня угрозам собственники предприятий относятся с разным уровнем ответственности. В ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников, к сожалению, не является для них приоритетом», – заявил Мантуров.

    Если профильные ведомства не находят отклика у руководства компаний, государство вынуждено брать контроль на себя. Это необходимо для предотвращения рисков в целых отраслях промышленности и оперативного восстановления работы производств.Президентский указ создает для этого правовую основу.

    «Речь при этом не идет о национализации или изменении формы собственности – указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности», – подчеркнул Мантуров.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Документ распространяется на предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты и предусматривает возможность введения внешнего управления в случае угрозы их нормальному функционированию.

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    24 августа 2026, 23:10 • Новости дня
    Небензя указал на превращение Украины в «концлагерь имени Зеленского»

    Небензя: Украину превратили в «концлагерь имени Зеленского»

    Небензя указал на превращение Украины в «концлагерь имени Зеленского»
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетия независимости Украины стараниями правителей фактически довели страну «до ручки», а при участии Запада превратили ее в «концлагерь имени Зеленского», заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Сегодняшнее заседание проводится под громкой вывеской 35-й годовщины незалежности Украины. Только есть ли что праздновать? За эти десятилетия под руководством разных ее правителей страна была «доведена до ручки», – приводит слова дипломата постпредство России при ООН.

    Небензя указал на то, что при самом активном участии стран коллективного Запада, претендующих на «цивилизованность» и «демократичность», Украина была превращена в «концлагерь имени Зеленского».

    Он отметил, что в стране установлен полный запрет на инакомыслие и оппозицию, а людей, которые решились озвучить альтернативную точку зрения, без суда и следствия «отправляют за решетку или уничтожают физически».

    Небензя напомнил и беспрецедентные гонения на каноническое православие, которые сопровождаются жестокими избиениями духовенства и прихожан.

    «Усиленно переписывается история: отвергается наследие Советского Союза, восхваляются приспешники Гитлера и коллаборационисты, истребившие в годы Второй мировой войны сотни тысяч русских, евреев, поляков и самих украинцев», –  сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Святогорской лавре УПЦ убили монаха и ранили двух иноков. Политолог Скачко заявил, что Зеленский готовит население Украины к ужесточению «бусификации». МИД указал на то, что киевские власти превратили героизацию нацизма в государственную политику.

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    24 августа 2026, 17:40 • Новости дня
    Минобороны: ВС России заняли выгодные рубежи после освобождения Кучерова Яра

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взятие под контроль населенного пункта Кучеров Яр обеспечило российским войскам тактическое преимущество для продолжения наступления на Добропольском направлении, сообщило Минобороны.

    «Освобождение Кучерова Яра позволило подразделениям группировки войск «Центр» занять более выгодные рубежи для дальнейшего выполнения боевых задач на добропольском направлении СВО», – сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    Успешную операцию провели бойцы 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав 51-й гвардейской общевойсковой армии. Военнослужащие при постоянной поддержке авиации преодолели открытые участки местности, скрытно вошли в поселок и вытеснили оттуда украинские силы.

    Напомним, российские подразделения зачистили от противника Кучеров Яр в ДНР.

    Несколькими днями ранее армия России освободила Матяшево и Николайполье.

    В начале августа командир 76-й дивизии ВДВ доложил о потере ВСУ более шести тысяч человек на добропольском направлении.

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    24 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен пленными в Белоруссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Гомельской области успешно прошла гуманитарная миссия по взаимному возвращению десяти российских и десяти украинских военнослужащих, сообщил белорусский телеканал «Первый информационный».

    Механизм возвращения бойцов на родину задействовали по прямому поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.

    Процедура взаимной передачи военнослужащих состоялась с неукоснительным соблюдением всех действующих норм международного гуманитарного права, позволив освобожденным гражданам вернуться домой.

    В результате достигнутых двусторонних договоренностей конфликтующие стороны успешно передали друг другу по десять человек, ранее находившихся в плену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа на белорусско-украинской границе состоялась передача 15 мирных жителей.

    В конце июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского. В начале того же месяца Министерство обороны России вернуло из украинского плена 185 военнослужащих.

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    24 августа 2026, 23:35 • Новости дня
    Обвиняемого в фейках об армии блогера Ремесло перевели в СИЗО

    Tекст: Катерина Туманова

    Обвиняемого в распространении фейков о ВС России блогера Илью Ремесло вернули в следственный изолятор после прохождения психолого-психиатрической судебной экспертизы, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

    «Илья Борисович возвращен в СИЗО №7», – заявил юрист ТАСС.

    Блогер Ремесло проходил в Институте имени Сербского стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Ее блогеру назначили в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля правоохранители задержали Илью Ремесло в Петербурге. Ремесло официально предъявили обвинение в распространении ложной информации о Вооруженных силах России, с чем он не согласен

    Басманный суд Москвы отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца, защита обжаловала данное решение. ФНС в августе заблокировала счета блогера Ремесло.


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    24 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Медведев: Армения не станет членом ЕС, но отношения с Россией испортит
    Медведев: Армения не станет членом ЕС, но отношения с Россией испортит
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ереван никогда не станет членом Европейского союза, но при этом надолго испортит отношения с Евразийским экономическим союзом, включая Москву, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Очевидно, что Армения никогда не вступит в страдающий дурными хроническими болезнями Евросоюз, но надолго испортит свои отношения с Россией и другими странами ЕАЭС», – приводит ТАСС слова Медведева.

    По его мнению, решение армянского руководства связано с политическими амбициями и отступлением от национальных интересов страны. «Такова цена шизоидных амбиций нынешнего правителя маленькой страны, густо замешанных на предательстве национальных интересов, бабках Сороса и сатанинском преследовании Армянской апостольской церкви», – заявил зампред Совбеза России.

    В завершение Медведев использовал латинское выражение «Non mittite margaritas ante porcos», которое переводится как «не мечите бисер перед свиньями».

    «Впрочем, применительно к нынешней власти в Армении действует лишь одно правило – "Non mittite margaritas ante porcos"», – написал Медведев.

    Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил об ожидании от Армении решения по референдуму до декабря.

    В результате европейского курса Еревана товарооборот между Россией и Арменией снизился на 21,5%.

    В январе прошлого года армянское правительство одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Евросоюз.

    Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил об ожидании от Армении решения по референдуму до декабря.

    В результате европейского курса Еревана товарооборот между Россией и Арменией снизился на 21,5%.

    В январе прошлого года армянское правительство одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Евросоюз.

    Комментарии (6)
    24 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Бастрыкина
    Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Бастрыкина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин увеличил срок федеральной госслужбы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

    Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2027 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», – отмечается в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России продлил срок службы Александра Бастрыкина до 27 августа 2026 года.

    За 15 лет работы Следственный комитет направил в суд почти полтора миллиона уголовных дел.

    В марте текущего года глава ведомства доложил о передаче в суд 1823 дел в новых регионах страны.

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