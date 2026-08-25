Американский журналист лишился работы из-за поездки в Донбасс

Религиовед Лункин объяснил зверское убийство монаха Святогорской лавры стремлением Киева запугать людей
«Офису Зеленского не удается правовыми методами отобрать ключевые объекты у Украинской православной церкви, в том числе – Святогорскую лавру в ДНР. Обитель не хочет перехода монастыря в раскольническую ПЦУ, поэтому Киев обратился к тактике запугивания людей. Так оппоненты пытаются показать: посещение храмов может стать смертельным для каждого несогласного», – пояснил религиовед Роман Лункин.
По словам спикера, Банковая является организатором подобных зверств, проводимых силами членов радикальных движений. «При этом на УПЦ ведется и психологическая атака – ее выдавливают из медиапространства, общественной жизни. Церковь пытаются вытеснить из правового и культурного поля, а также из памяти местных жителей», – посетовал он.
Собеседник обратил внимание на то, что в день нападения на лавру в Киеве прошел национальный молитвенный завтрак с участием всех украинских конфессий и даже гостей из-за рубежа. «Но представители Украинской православной церкви не были приглашены», – отметил эксперт.
Также религиовед напомнил, что Владимир Зеленский подписал указ об организации в Киево-Печерской лавре «Украинского национального пантеона», куда планируется включить пособников нацистов. «Нельзя исключать, что Киев вынашивает похожие планы и в отношении Святогорской лавры. Мощи преподобных могут быть заменены останками преступников», – предупредил собеседник.
«Впрочем, очевидно, у Зеленского есть и план «Б». При осознании скорой потери территории, на которой находится лавра, Киев может попытаться попросту зачистить монастырь – братию, духовенство, беженцев», – продолжил Лункин. Он назвал произошедшее еще одним доказательством правоты слов президента России Владимира Путина о важности окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.
Ранее группа неизвестных напала на братию Святогороской Свято-Успенской лавры УПЦ, сообщил «Союз православных журналистов». Трагедия произошла около 11 утра возле Николаевского храма в верхней части монастыря. Злоумышленники зверски зарезали монаха Варсонофия, изуродовав до неузнаваемости его лицо.
Кроме того, были ранены инок Григорий – у него ножом пробито легкое, и послушник Андрей. Оба находятся в тяжелом состоянии в одной из больниц Харькова. На данный момент в обители проходят оперативно-следственные мероприятия.
Стоит отметить, что в мае глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские подразделения закрепились в населенных пунктах Татьяновка и Пришиб, сократив расстояние до Святогорской лавры до двух километров.
Объекты УПЦ регулярно подвергаются нападениям украинских радикалов. Так, в июне в Кременчуге во время захвата Троицкого собора сторонники ПЦУ избили архимандрита Иосифа. Священнослужителю пришлось обратиться за медицинской помощью после того, как группа лиц при поддержке силовиков проникла в храм.