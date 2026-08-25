Американского журналиста Хелали уволили после выступления в ООН о Донбассе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский журналист Кристофер Хелали столкнулся с серьезными последствиями после посещения Донбасса в 2024 году, передает РИА «Новости».

«После моей первой поездки в Донбасс в 2024 году и рассказа об увиденном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на меня оказывали колоссальное давление. Началась масштабная кампания с требованием лишить меня преподавательской работы, которая в итоге достигла своей цели в 2025 году», – поделился он.

Репортер сообщил, что преследования не ограничились увольнением. Ему искусственно урезали охваты публикаций в социальных сетях и лишили возможности зарабатывать на блоге. Кроме того, мужчине поступали анонимные угрозы расправой, а в прошлом году его данные внесли в базу украинского портала «Миротворец».

Хелали регулярно посещает Россию. В мае этого года он осмотрел место удара украинских войск по колледжу в Старобельске, а ранее приезжал в Курскую область. На Петербургском международном экономическом форуме американец рассказал о просьбе предоставить ему российское гражданство, адресованной Владимиру Путину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Кристофер Хелали обратился к Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства России.

На полях форума по безопасности Хелали назвал тяжелейшим опытом посещение атакованного колледжа в Старобельске.

После осмотра разрушенного здания Хелали призвал Москву к полному выполнению задач специальной военной операции.