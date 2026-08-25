МВД наделили правилом блокировки недобросовестных СТО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Новые правила вступят в силу с 1 сентября, передает РИА «Новости».

Согласно постановлению правительства, доступ к Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра будет заблокирован, если в течение года оператор оформит две и более поддельные диагностические карты.

До вступления новых правил в силу для подобных действий требовалось согласование с Российским союзом автостраховщиков.

Помимо этого, правоохранительные органы смогут отключать операторов в случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.

При этом у пунктов техосмотра останется право оспорить блокировку. Для этого им необходимо направить жалобу в профильное ведомство в течение 20 дней.

Весной Министерство внутренних дел подготовило проект постановления для ужесточения контроля за процедурой технического осмотра.

В начале лета правительство утвердило право полиции оперативно блокировать доступ недобросовестных компаний к профильным базам.

Российские власти заложили модернизацию системы техосмотра автомобилей в новую дорожную стратегию до 2036 года.