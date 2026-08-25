МВД: Мошенники под видом работодателей заставляют оформлять кредиты

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники публикуют в интернете объявления с предложениями о трудоустройстве, а на этапе собеседования требуют от кандидатов оформления кредитных карт или займов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Аферисты убеждают жертв, что это необходимо для создания бонусного счета и получения привилегий.

Кроме того, преступники просят пополнить баланс мобильного телефона или перевести средства по указанным реквизитам. Лжеработодатели обещают, что деньги не будут списаны, а в случае списания их сразу вернут.

Если средства не возвращаются, в схему включается фальшивый юрист. Он уверяет соискателя в необходимости обновления данных в бюро кредитных историй. Для этого мошенники требуют оформить кредит через доверенное лицо и перевести деньги на их счета.

Ранее злоумышленники под видом работодателей начали блокировать устройства Apple у доверчивых соискателей.

Аферисты также принялись выманивать платежные данные у студентов под предлогом оформления на престижную летнюю стажировку.

В мессенджерах преступники требуют от жертв оформить рассрочку для получения легкой удаленной работы.