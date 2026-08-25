Медведев: Москва не забудет ни одного антироссийского шага Запада

Tекст: Вера Басилая

Медведев заявил, что Москва никогда не забудет снос советских памятников и ограничения русского языка в западных странах, передает РИА «Новости».

Он перечислил ряд недружественных действий, включая ликвидацию русскоязычного образования и политически мотивированные дела против граждан России.

«Это реалии многих современных западных стран. К чему это приведет? Если кто-то думает, что наступит время – и все «уляжется», то я их разочарую. Ни одного из подобных антироссийских шагов мы не забудем», – сказал Медведев в интервью газете «Южная Осетия».

Политик заверил, что Россия не может равнодушно относиться к агрессивным планам противников: им придется в полной степени осознать последствия для себя, если они попытаются уничтожить государство.

«Мы будем реагировать всей своей мощью. И единственным победителем будет Россия», – заверил зампред Совбеза.



Он подчеркнул, что Запад мечтает стравить страну с ее соседями, разорвав культурные связи и уничтожив традиционные ценности.

Кроме того, Медведев отметил, что расширение НАТО создает экзистенциальную угрозу для Москвы. По его словам, России необходимы твердые гарантии прекращения любых враждебных действий и отказа от приема в альянс постсоветских государств, таких как Грузия и Украина.

Ранее Медведев пообещал неминуемое возмездие западным лидерам за преступления против России.

Медведев заявил, что россияне ждут победы в СВО, молятся об этом, страна ожидает этого события «в ближайшей перспективе».