Авиабазу Норвегии впервые с 1950-х использовали для вылета самолета НАТО

Tекст: Мария Иванова

Впервые с 1950-х годов норвежская авиабаза была использована для вылета самолета-разведчика НАТО, сообщает Aftenposten.

По данным издания, речь идет о британском самолете типа RC-135W, который совершил вылеты 18 и 20 августа с авиабазы Эрланн, расположенной в устье Тронхеймсфьорда в округе Трёнделаг на западе-центре Норвегии, отмечает ТАСС.

После взлета самолет направился в международное воздушное пространство у побережья Кольского полуострова.

Ранее власти Норвегии не разрешали самолетам НАТО пролетать над северной частью страны во время операций в стратегически важных акваториях севернее Кольского полуострова и западнее архипелага Новая Земля.

Такой запрет действовал для того, чтобы королевство избегало провокационных действий в отношении соседней России. Использование базы Эрланн для подобной миссии стало заметным отступлением от прежней практики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее норвежский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon приблизился к российской границе севернее Мурманска, взлетев с авиабазы Эвенес.

Ранее российское посольство в Осло сообщило о планах Норвегии разместить в северных регионах РСЗО дальностью до 500 км, нацеленные на объекты на Кольском полуострове.

Кроме того, США в августе 2025 года перебросили на норвежскую авиабазу Эрланн стратегические бомбардировщики B-1B Lancer для совместных учений с силами НАТО.