Москвичей предупредили о резком похолодании и ветре

Синоптик Позднякова сообщила о дождях и сильном ветре в Москве во вторник

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во вторник в российской столице прогнозируются кратковременные дожди и порывистый ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха не превысит отметку в плюс 18 градусов, передает РИА «Новости».

«Неприятным моментом сегодняшней погоды дневной будет то, что у нас станет усиливаться западный ветер: местами порывы – 12-14 метров в секунду. То есть температура воздуха окажется либо около нормы, либо даже чуть ниже климатической нормы. То есть мы вступаем в период относительно прохладной погоды», – рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Эксперт добавила, что днем атмосферное давление снизится на одну-две единицы, составив 746 миллиметров ртутного столба. При этом максимальная температура в Московской области будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец сообщил о надвигающихся на Москву аномальных ливнях.

Метеоролог Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о кратковременных осадках.

Специалисты спрогнозировали постепенное снижение температуры воздуха в регионе.