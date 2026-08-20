Глава Минфина США сообщил о темах саммита министров финансов G20

Американская сторона планирует вынести на повестку грядущего заседания глав финансовых ведомств стран G20 вопросы развития собственной экономики.
«На встрече G20 в Эшвилле мы будем обсуждать стратегию роста США», – приводит РИА «Новости» слова министра финансов Скотта Бессента.
Руководитель Минфина подчеркнул, что Вашингтон призывает остальные государства мира присоединиться к их инициативам.
Мероприятие пройдет в городе Эшвилл с 31 августа по 1 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов. США опубликовали отчет о помощи десятков стран Пекину в обходе американских пошлин, на что Пекин жестко ответил. США вернули импортерам около 100 млрд долларов ранее уплаченных пошлин.