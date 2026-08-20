Львова-Белова сообщила о сокращении числа сирот в России

Львова-Белова заявила о снижении числа детей-сирот в России на 60%

Tекст: Тимур Шайдуллин

Число детей, оставшихся без попечения родителей, продолжает снижаться, констатировала руководитель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. На стратегической сессии в Перми она рассказала о результатах работы по поддержке замещающих семей, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

«На протяжении нескольких лет мы с вами работаем над тем, чтобы количество детей в детских домах было как можно меньше за счет поддержки родных семей. Сегодня важно выстроить систему поиска и поддержки замещающих семей для детей, которые все-таки попадают в детские дома», – подчеркнула Мария Львова-Белова.

Она отметила, что благодаря развитию семейного устройства за 10 лет почти на 60% сократилось число детей, сведения о которых содержались в федеральном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. При возникновении таких случаев приоритет отдается родственной опеке. Здесь на помощь приходит межведомственное взаимодействие, подготовка близких и их деликатное сопровождение, добавила Львова-Белова.

Дополнительно она предложила расширить действие сертификата «Семьям рады» на объекты благоустройства: парки, скверы и дворы. Идею ранее поддержал президент Владимир Путин. Этот знак должен стать ориентиром для жителей и специалистов по городской среде.

«Такой знак мог бы стать понятным ориентиром для жителей, муниципалитетов, застройщиков и специалистов по благоустройству», – отметила руководитель Фонда защиты детей на деловой сессии «Зеленые города будущего: технологии и комфорт» на II форуме развития «Города будущего» в Перми.

А уже на августовской педагогической конференции в крае Львова-Белова обратила внимание на то, что при поддержке «Единой России» в стране построили более 1700 новых школ для миллиона учащихся, еще 6,5 тыс. объектов было отремонтировано.

«Педагоги сегодня во многом находятся на передовой борьбы за будущее страны – с любовью и заботой о детях с самого раннего возраста. Не случайно 2026 год объявлен Минпросвещения Годом дошкольного образования. Для меня педагоги, воспитатели, директора образовательных учреждений – герои. Ваш труд – это миссия, служение и призвание», – сказала она.

Также Львова-Белова прокомментировала инцидент в Тульской области, где родителям пригрозили делом о вандализме за детские рисунки на площадке. Она отметила необходимость создания стандартов, позволяющих детям рисовать мелками, и призвала муниципалитеты к соразмерной реакции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года число детей в российских детских домах снизилось на 11 тысяч. Ранее в июле Алтайский край и Фонд защиты детей подписали соглашение о сотрудничестве.