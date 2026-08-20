  • Новость часаНебензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ
    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»
    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии
    Минтранс предложил изменить правила проведения техосмотра
    Захарова назвала Россию единственным гарантом суверенитета Украины
    ЦБ сообщил о подключении более 130 банков к платформе цифрового рубля
    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США
    Суд отменил штраф стрелявшему по украинскому дрону волгоградскому пенсионеру
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    20 августа 2026, 17:24 • Новости дня

    В честь 60-летия Чебурашки пройдет ряд праздничных мероприятий

    В честь 60-летия Чебурашки пройдет ряд праздничных мероприятий
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Чебурашка отмечает 60-летний юбилей. В честь дня рождения одного из самых узнаваемых героев отечественной культуры в Москве и других российских городах пройдут праздничные мероприятия, а персонаж станет участником крупных культурных и молодежных проектов.

    Первые поздравления появились уже в четверг, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. При поддержке столичного Департамента транспорта символика Чебурашки размещена на объектах городской транспортной инфраструктуры. В детских поликлиниках Москвы покажут новые серии мультсериала о герое, а юным пациентам вручат подарки в рамках проекта «Коробка храбрости».

    Юбилейная программа охватит и выставочные площадки. С 20 августа по 30 сентября в рамках выставки «Super Toys. Летний сезон» будет работать экспозиция, посвященная Чебурашке. Посетители увидят редкие коллекционные фигурки и арт-объекты из частных собраний, многие из которых ранее не выставлялись публично.

    В рамках фестиваля «Лето в Москве» 20 августа на Тверской площади пройдет открытый показ серий мультсериала. Не останется в стороне и «Союзмультпарк». Там в день рождения персонажа гостей ждут игры, викторины, фотосессии с ростовой куклой и мастер-классы по изготовлению игрушек из фетра, открыток и пластилиновых фигурок.

    Собственную юбилейную программу подготовит телеканал «Солнце». Образ Чебурашки появится в брендинге канала, на его сайте и в социальных сетях. Зрителям предложат узнать необычные факты о персонаже и принять участие в тематических викторинах. Также запланирована серия стримов с актерами озвучки – Владимиром Паляницей, подарившим голос Гене, и Валерией Шевченко, озвучивающей Галю. Премьера новых серий мультсериала состоится 29 августа.

    Автор и ведущая подкаста «Культурный код», эксперт платформы Дарья Егорова считает, что секрет популярности героя заключается в его способности быть понятным людям разных возрастов. «Чебурашка – это универсальный язык. Он понятен ребенку, который только начинает познавать мир, и взрослому человеку, который ищет в этом мире свое место», – сказала она.

    Аниматор и мультипликатор Владимир Лепетюхин обратил внимание на визуальные особенности персонажа. По его словам, большие глаза и уши Чебурашки создают эмоциональную связь со зрителем и вызывают желание заботиться о герое. При этом за внешней трогательностью стоит образ верного друга, готового прийти на помощь.

    Мотивационный спикер и параатлет Дмитрий Чешев связал популярность Чебурашки с его способностью вдохновлять людей на преодоление трудностей. «Для меня Чебурашка – это проявление силы духа», – отметил он, подчеркнув, что история героя показывает возможность найти друзей и свое место, даже оказавшись в незнакомой ситуации.

    История героя началась в 1966 году, когда Эдуард Успенский выпустил повесть «Крокодил Гена и его друзья». В 2004 году Чебурашка стал талисманом Олимпийской сборной России, а в 2024 году – талисманом Всемирного фестиваля молодежи, который прошел на федеральной территории «Сириус» при участии представителей 190 стран.

    В 2026 году герой вновь появится на крупнейшем молодежном событии. Чебурашка будет встречать участников и гостей фестиваля в Центре аккредитации и у входа в Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». Для участников мероприятия изготовят более 10 тыс. игрушек с изображением персонажа.

    Организаторы также подготовили несколько специальных проектов. В Екатеринбурге планируется размещение изображений Чебурашки с символикой фестиваля на наружных рекламных конструкциях. Кроме того, совместно с «Мосфильмом» создадут короткий анимационный ролик, рассказывающий об изменениях внешнего облика героя за шесть десятилетий. Еще одним проектом станет международный челлендж: иностранные участники фестиваля с апельсинами в руках расскажут о себе на фоне узнаваемых пейзажей своих стран.

    Сегодня Чебурашка продолжает развиваться в новых форматах. С 2025 года «Союзмультфильм» выпускает мультсериал о герое, а с 2023 года развивается полнометражная кинофраншиза. Первая часть фильма стала самым кассовым фильмом в истории российского проката: ее сборы превысили семь млрд рублей, а число зрителей достигло 14 млн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева анонсировала продолжение полнометражной франшизы о Чебурашке. Фильм «Чебурашка 2» стал рекордсменом российского проката по итогам января. Режиссер картины Дмитрий Дьяченко поделился планами показать на экране семью главного героя.

    20 августа 2026, 17:07 • Новости дня
    Губернатор Миляев заступился за нарисовавшего Смешариков на площадке ребенка

    Губернатор Миляев осудил жалобу чиновников на рисующего Смешариков ребенка

    Губернатор Миляев заступился за нарисовавшего Смешариков на площадке ребенка
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Тульской области Дмитрий Миляев призвал чиновников не доводить ситуацию с рисунком ребенка на площадке до абсурда, а наоборот, помочь реализовать творческий потенциал юного художника вместо запугивания.

    Руководитель Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал инцидент с заявлением чиновников в правоохранительные органы из-за того, что девочка нарисовала Смешариков на резиновом покрытии детской площадки.

    «Отстаньте от ребенка!» – отреагировал губернатор на ситуацию вокруг изображений популярных мультипликационных героев.

    Глава региона подчеркнул необходимость поддержания порядка, однако призвал избегать крайностей. Он предложил направить энергию властей в полезное русло, организовав конкурс рисунков на асфальте или позволив детям легально украшать городские объекты.

    «Надо не пугать ребенка за его творческий порыв, а помочь реализовать талант. Например, объявить конкурс детского рисунка на асфальте. А может быть и дать возможность украсить своими рисунками какие-то детские объекты в городе. Обязательно направим усердие местной власти в нужное русло!» – подчеркнул Миляев.

    До этого на защиту юного автора также встала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она поддержала позицию о недопустимости наказания за подобные творческие проявления.

    Как писала в четверг газета ВЗГЛЯД, власти тульского города Болохово пригрозили семье юной художницы уголовной ответственностью за вандализм.

    Ранее прокуратура потребовала оштрафовать жителя Калининградской области за унижение мальчика возле детской площадки.


    Комментарии (6)
    20 августа 2026, 15:19 • Новости дня
    Суд не принял к рассмотрению иск энергетиков Москвы к посольству Украины

    Иск МОЭК к посольству Украины на 8,6 млн рублей оставлен без движения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к посольству Украины из-за процессуальных нарушений при подаче документов.

    Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к посольству Украины о взыскании около 8,6 млн рублей. Исковое заявление, поступившее 6 августа, не принято к рассмотрению из-за процессуальных нарушений, пишет РИА «Новости».

    В суде уточнили, что истец не приложил к заявлению доказательства направления ответчику копии иска и уплаты госпошлины. Устранить эти недочеты компания должна до 18 сентября. В иске заявлены требования о взыскании более 7,9 млн рублей долга по договору теплоснабжения за период с января по апрель 2026 года, а также пени за нарушение сроков оплаты.

    Предыдущие споры МОЭК с украинским посольством также связаны с договорами на обеспечение теплом и горячей водой. С июля 2023 года суд взыскал с дипмиссии более 48 млн рублей долга. Всего было рассмотрено и удовлетворено 15 исков. Ответчик своих представителей на заседания не направляет, так как посольство не функционирует с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае столичный арбитраж зарегистрировал иск МОЭК к украинскому посольству на 5,5 млн рублей.

    В январе суд взыскал с неработающего дипломатического представительства более 2,4 млн рублей долга за услуги теплоснабжения.

    Ранее инстанция удовлетворила 12 аналогичных заявлений энергетической компании на сумму свыше 40 млн рублей.

    Комментарии (4)
    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 05:15 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 12 дронов уничтожили силы ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    До этого Собянин сообщал о восьми сбитых дронах ВСУ.

    В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 07:45 • Новости дня
    Собянин сообщил о 250 летевших на Москву дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    С вечера среды до утра четверга в сторону Москвы летело 250 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 до 7.30 утра сегодня в сторону Московского региона летело 250 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 28 беспилотников уничтожено в Московском регионе», – написал он.

    Мэр города добавил, что в местах падения обломков работают экстренные службы.

    Ранее Собянин сообщал, что число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.

    В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов, а позже вернулись в штатный режим работы.


    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 03:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве восемь дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Атака восьми беспилотников отражена силами ПВО на подлете к городу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.


    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Тюменец получил 13 лет за надругательство над девочкой

    Тюменец получил 13 лет колонии за надругательство над пятилетней девочкой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мужчина, напавший на малолетнего ребенка в подъезде жилого дома в Тюмени, по решению суда проведет 13 лет за решеткой в исправительном учреждении строгого режима.

    Суд отправил педофила из Тюмени в колонию. Злоумышленник приговорен к 13 годам лишения свободы за насилие над пятилетней девочкой, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

    Инцидент произошел 28 мая на улице Судостроителей в Тюмени. 44-летний Алексей Новак силой затащил ребенка в подъезд, где совершил преступление. Девочку спасла местная жительница, отреагировавшая на крики братьев пострадавшей.

    «Оглашен приговор Алексею Новаку, совершившему преступления против половой неприкосновенности 5-летней девочки. Суд признал его виновным в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», – говорится в официальном сообщении.

    Помимо основного срока, суд назначил осужденному дополнительное наказание в виде одного года ограничения свободы. Также был удовлетворен гражданский иск в интересах пострадавшего ребенка на сумму 500 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая суд арестовал напавшего на ребенка тюменца. В июне правоохранительные органы задержали другого жителя Тюмени за многолетнее насилие над двумя падчерицами.

    А до этого суд на Камчатке приговорил местного жителя к 12 годам колонии за действия сексуального характера в отношении школьницы.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 19:29 • Новости дня
    Собянин оценил новые электробусы «КамАЗа»

    Собянин оценил новые электробусы на заводе «КамАЗ»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Делегация правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным посетила производственные площадки завода «КамАЗ», обсудив перспективы поставок инновационного транспорта для нужд мегаполиса.

    Во время рабочего визита в Набережные Челны руководители столицы ознакомились с процессом сборки грузовиков на заводе «КамАЗ», говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД. Гостям продемонстрировали работу главного конвейера и выставку из более чем 30 передовых моделей техники, включая новейшие электробусы и легковые автомобили.

    «По поручению президента мы совместно с «КамАЗом» решаем вопросы технологического суверенитета нашей страны. Организуем целый ряд очень серьезных проектов», – заявил Сергей Собянин. Он отметил успешное развитие производства коммунальных машин и лучшего в Европе пассажирского электротранспорта.

    Генеральный директор предприятия Сергей Когогин подчеркнул, что партнерство переросло в системную индустриальную синергию. А глава Татарстана Рустам Минниханов добавил, что столица выступает крупнейшим потребителем продукции региональных заводов.

    Сегодня улицы главного города страны обслуживают свыше 4,8 тыс. современных автобусов и электробусов из Набережных Челнов. По действующему контракту в 2026 и 2027 годах автогигант поставит еще 700 инновационных машин пятого поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «КамАЗ» приступил к разработке пассажирского транспорта с системами автоматизированного вождения. Ранее автоконцерн отменил четырехдневную рабочую неделю на фоне роста объема заказов.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 03:05 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов

    Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ограничили полеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о временных ограничениях полетов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском.

    «Аэропорт Внуково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Такая же информация появилась в отношении аэропорта Домодедово, а чуть позже ограничения ввел Жуковский (Раменское).

    Ранее в ночь на четверг Росавиация ввела ограничения полетов в восьми аэропортах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.


    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 03:41 • Новости дня
    Минпросвещения сообщило о сокращении учебного года для первоклассников

    Минпросвещения: Учебный год для первоклассников будет короче

    Tекст: Катерина Туманова

    Ученики первых классов получат дополнительную неделю отдыха в середине третьей четверти для облегчения адаптации к школе, сказано в методических рекомендациях Минпросвещения.

    «Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований... предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей», – приводит выдержку из документа ведомства РИА «Новости».

    Дополнительный период отдыха для младших школьников запланирован с 15 по 21 февраля 2027 года. Эта мера призвана помочь детям легче адаптироваться к школьной нагрузке.

    Учебный год для всех учащихся начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения назвало максимальное количество уроков в день для школьников. Онищенко объяснил невозможность заменить чтение книг кинопросмотром. В Минпросвещения высказались об обязательных навыках первоклассника.

    В беседе с газетой ВЗГЛЯД учитель Пратусевич объяснил особенности учебной нагрузки первоклассников.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 04:47 • Новости дня
    Минздрав сообщил о проверках младенцев на шесть новых заболеваний

    Минздрав: Младенцев будут проверять на шесть новых заболеваний

    Tекст: Катерина Туманова

    В рамках неонатального скрининга младенцев будут обследовать на миодистрофию Дюшенна и еще пять сложных наследственных заболеваний, сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

    «Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна, а также еще пять наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом «Круг добра», – сказала она РИА «Новости».

    Проверки на миодистрофию планируют внедрить с 2027 года. Кроме того, медики начнут выявлять у новорожденных болезни Помпе, Гоше и Краббе. В перечень добавят мукополисахаридоз первого типа и недуг Ниманна-Пика.

    Весной текущего года врачи начали проводить дополнительные анализы. С апреля младенцев обследуют на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил расширить программу неонатального скрининга новорожденных. В мае вице-премьер Голикова сообщила о запуске новой системы выявления генетических заболеваний у младенцев. Министр Мурашко напомнил, что россияне могут бесплатно сдать анализ на наследственную дислипидемию.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 14:23 • Новости дня
    Минздрав сообщил о снижении потребления алкоголя и табака среди молодежи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские подростки и студенты начали реже употреблять алкогольные напитки и никотиносодержащую продукцию, при этом взрослые женщины стали курить чаще мужчин, отметили в Минздраве.

    Российская молодежь стала реже пить алкоголь и курить. Об этом рассказал ТАСС главный внештатный детский специалист хирург Минздрава России Дмитрий Морозов.

    «Динамика положительная в последние годы есть. Во-первых, подростковое поколение, подростки или молодые люди, посмотрите, как снизилось употребление алкоголя. Абсолютно точно. И не только в топовых университетах среди студенчества, везде молодежь стала меньше выпивать. То же самое с курением», – заявил специалист на пресс-конференции.

    При этом Морозов отметил, что, по его мнению, женщины стали курить чаще мужчин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 63% российских подростков негативно относятся к курению и употреблению алкоголя.

    Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил о заметном сокращении потребления табачной продукции в стране. А глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о снижении потребления спиртного россиянами в 1,7 раза за 16 лет.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 05:22 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения полетов сняты с трех столичных аэропортов, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал представитель ведомства.

    Это же распоряжение последовало в отношении Внуково и Домодедово.

    Ранее три воздушные гавани ввели временные ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук. В ночь на четверг число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук.


    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 21:28 • Новости дня
    Львова-Белова сообщила о сокращении числа сирот в России

    Львова-Белова заявила о снижении числа детей-сирот в России на 60%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество детей в федеральном банке данных сирот за десять лет сократилось почти на 60% благодаря поддержке родных семей, сообщила руководитель Фонда защиты детей, детский омбудсмен Мария Львова-Белова

    Число детей, оставшихся без попечения родителей, продолжает снижаться, констатировала руководитель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. На стратегической сессии в Перми она рассказала о результатах работы по поддержке замещающих семей, говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

    «На протяжении нескольких лет мы с вами работаем над тем, чтобы количество детей в детских домах было как можно меньше за счет поддержки родных семей. Сегодня важно выстроить систему поиска и поддержки замещающих семей для детей, которые все-таки попадают в детские дома», – подчеркнула Мария Львова-Белова.

    Она отметила, что благодаря развитию семейного устройства за 10 лет почти на 60% сократилось число детей, сведения о которых содержались в федеральном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. При возникновении таких случаев приоритет отдается родственной опеке. Здесь на помощь приходит межведомственное взаимодействие, подготовка близких и их деликатное сопровождение, добавила Львова-Белова.

    Дополнительно она предложила расширить действие сертификата «Семьям рады» на объекты благоустройства: парки, скверы и дворы. Идею ранее поддержал президент Владимир Путин. Этот знак должен стать ориентиром для жителей и специалистов по городской среде.

    «Такой знак мог бы стать понятным ориентиром для жителей, муниципалитетов, застройщиков и специалистов по благоустройству», – отметила руководитель Фонда защиты детей на деловой сессии «Зеленые города будущего: технологии и комфорт» на II форуме развития «Города будущего» в Перми.

    А уже на августовской педагогической конференции в крае Львова-Белова обратила внимание на то, что при поддержке «Единой России» в стране построили более 1700 новых школ для миллиона учащихся, еще 6,5 тыс. объектов было отремонтировано.

    «Педагоги сегодня во многом находятся на передовой борьбы за будущее страны – с любовью и заботой о детях с самого раннего возраста. Не случайно 2026 год объявлен Минпросвещения Годом дошкольного образования. Для меня педагоги, воспитатели, директора образовательных учреждений – герои. Ваш труд – это миссия, служение и призвание», – сказала она.

    Также Львова-Белова прокомментировала инцидент в Тульской области, где родителям пригрозили делом о вандализме за детские рисунки на площадке. Она отметила необходимость создания стандартов, позволяющих детям рисовать мелками, и призвала муниципалитеты к соразмерной реакции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года число детей в российских детских домах снизилось на 11 тысяч. Ранее в июле Алтайский край и Фонд защиты детей подписали соглашение о сотрудничестве.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Зеленский подписал указ о санкциях против мультфильма «Маша и Медведь»

    Зеленский ввел санкции против создателей «Маши и Медведя»

    Зеленский подписал указ о санкциях против мультфильма «Маша и Медведь»
    @ Скриншот с видео «Маша и Медведь»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал ряд указов о санкциях, один из которых касается «пропагандистского контента для детей», так она называет российский мультсериал «Маша и Медведь».

    «Санкции применены и против пяти россиян и четырех организаций, причастных к созданию и дистрибуции анимационного сериала «Маша и Медведь», который распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, представляющий угрозу национальной безопасности Украины», – сказано в документе, представленном на сайте Офиса Зеленского.

    Там добавили, что теперь под санкциями находится студия «Анимаккорд», которая является автором мультсериала, ее основатель, генеральный директор, а также автор сценария, режиссер и продюсер, соавтор сериала и владелец прав на этот мультфильм.

    Также в документе перечислены украинские санкции против предприятий российского ВПК и цветной металлургии, российских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий российского мультфильма «Маша и Медведь». В Британии раскритиковали идею запрета мультфильма «Маша и Медведь». Французский политик Филиппо высмеял призывы запретить «Машу и Медведя» в Британии.

    Комментарии (2)
    20 августа 2026, 23:45 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Домодедово стали работать с рейсами по согласованию

    Внуково и Домодедово перешли на ограниченную работу с рейсами

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают рейсы по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    В аэропорту Домодедово введены те же ограничительные меры, с рейсами работа ведется по согласованию. Статус рейса следует проверять по онлайн-табло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга сбили 64 дрона ВСУ над пятью регионами России. Собянин сообщил о 250 летевших на Москву дронах к утру четверга.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские военные поразили под Одессой два сухогруза с боеприпасами для ВСУ
    Зеленский пожаловался на «подорожание войны»
    Губернатор Миляев заступился за нарисовавшего Смешариков на площадке ребенка
    Названы версии гибели бас-гитариста «Кукрыниксов» в Петербурге
    Вучич поблагодарил Россию за спасение сербских домов от пожаров
    Умер основатель блога «Лепра» Йован Савович
    Россияне рассказали о своем отношении к услуге «нытинга»