Путин призвал укрепить технологическое лидерство России в атомной сфере

«Конкуренция в мировой атомной энергетике высокая, и нам необходимо укреплять технологическое лидерство в этой сфере, постоянно повышать безопасность атомной генерации, увеличивать экономическую эффективность ее работы», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Путин сообщил о планах серийного производства типовых АЭС. В июне президент России заявил о реализации более 80% мировых проектов АЭС при участии Росатома.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал подписание соглашения о строительстве АЭС в Казахстане.