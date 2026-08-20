Путин заявил о планах строительства новых АЭС в России

Tекст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин заявил о планах расширять географию размещения атомных станций в России, передает РИА «Новости». Новые объекты появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Что особенно важно, планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке», – сказал глава государства на совещании по вопросам развития атомной энергетики.

По словам президента, эти меры направлены на укрепление инфраструктурной базы. Это позволит обеспечить долгосрочное развитие регионов и территорий страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства ранее предложил подумать о строительстве атомных электростанций на Дальнем Востоке.

Российский лидер также заявил о лидерстве страны в мировой атомной энергетике.

Глава Росатома Алексей Лихачев назвал упрощение лицензирования малых АЭС задачей государственной важности.