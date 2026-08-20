Ударная группа США с авианосцем прибыла на Ближний Восток

Авианосная ударная группа США «Джордж Вашингтон» прибыла на Ближний Восток

Tекст: Мария Иванова

Военно-морские силы Соединенных Штатов усилили свое присутствие в регионе, передает РИА «Новости».

Центральное командование американских вооруженных сил подтвердило перемещение кораблей.

«Авианосная ударная группа «Джордж Вашингтон» со вчерашнего дня находится на Ближнем Востоке в рамках планового развертывания после прибытия в зону военной ответственности Центрального командования», – говорится в официальном заявлении военных.

Сообщение было опубликовано в соцсети, к публикации прикрепили фотографию, на которой запечатлено прохождение флагманского корабля через Аравийское море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Центральное командование США объявило о начале новой волны ударов по Ирану.

Американские военные поразили 140 иранских объектов крылатыми ракетами Tomahawk.

Ранее Пентагон распорядился подготовить вторую авианосную ударную группу к переброске на Ближний Восток.