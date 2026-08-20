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    20 августа 2026, 14:35 • Новости дня

    Анкара ответила на угрозы Нетаньяху в адрес Турции

    Турция назвала угрозы Израиля результатом международной изоляции Нетаньяху

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация президента Турции расценила резкие высказывания израильского премьера Биньямина Нетаньяху как проявление политических страхов и следствие его изоляции на мировой арене.

    Турецкое руководство прокомментировало недавние заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, направленные против Анкары и Дамаска, передает РИА «Новости».

    В среду израильский политик подчеркнул, что его страна не потерпит присутствия военных Турции на сирийской территории.

    «Угрозы и ложь Нетаньяху в адрес Турции и Сирии отражают его международную изоляцию, политические страхи и заблуждения», – заявили в администрации президента Турции. Там добавили, что продолжат противостоять дестабилизирующим действиям и поддерживать государства, стремящиеся к миру.

    Ранее в канцелярии Нетаньяху сообщили, что Сирия якобы близка к нарушению договоренностей с Израилем, допустив турецких военных на авиабазу Абу-эд-Духур. В ведомстве отметили, что такое размещение создаст угрозу израильской безопасности и Тель-Авив не намерен с этим мириться.

    Во вторник Израиль нанес авиаудары по этой базе возле Алеппо, что вызвало осуждение со стороны Турции и критику спецпосланника США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Израиль обвинил Дамаск в размещении турецкого военного контингента на авиабазе вблизи Алеппо. В ответ Анкара и Сирия запланировали заключить новое соглашение в сфере обороны и безопасности.

    Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал недопустимыми регулярные угрозы президента Турции Реджепа Эрдогана.

    20 августа 2026, 12:47 • Новости дня
    МИД Израиля жестко ответил на критику Лондона из-за строительства поселений

    Глава МИД Израиля отверг критику Британии по новым поселениям

    МИД Израиля жестко ответил на критику Лондона из-за строительства поселений
    @ Katharina Kausche/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава израильского внешнеполитического ведомства Гидеон Саар назвал позицию британского коллеги покровительственной и односторонней на фоне споров вокруг строительства жилья близ Иерусалима.

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко отреагировал на высказывания своего британского коллеги Эда Милибэнда, который ранее осудил планы по строительству домов для еврейских поселенцев в зоне E1, передает ТАСС.

    «Категорически отвергаю заявление министра иностранных дел Великобритании и его покровительственный тон. Новых решений относительно развития в районе E1 не было. Решение было принято в 2025 году», – подчеркнул руководитель израильского ведомства в социальной сети X. Дипломат также добавил, что тендерный процесс длится уже несколько месяцев, а позиция Лондона выглядит абсолютно односторонней.

    Днем ранее Милибэнд вызвал временного поверенного в делах Израиля из-за утверждения тендера. По информации правозащитников, в августе 2025 года израильские власти одобрили возведение 3,4 тыс. единиц жилья у поселения Маале-Адумим. Тогда же министр финансов Бецалель Смотрич заявлял о намерении возобновить расширение этого комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Великобритании ввели санкции против нескольких израильских организаций за деятельность на Западном берегу реки Иордан.

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху к скорейшей аннексии этих территорий.

    Сам глава израильского правительства осенью прошлого года утвердил планы строительства тысяч единиц жилья для поселенцев в районе Е-1.

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    19 августа 2026, 02:04 • Новости дня
    Израиль обвинил Сирию в допуске турецких войск на авиабазу близ Алеппо

    Tекст: Антон Антонов

    Дамаск позволил разместить военный контингент Турции на одной из авиабаз вблизи Алеппо, проигнорировав неоднократные предупреждения о недопустимости подобных действий, заявила канцелярия израильского премьер-министра.

     «Израиль и Сирия договорились о статусе-кво в вопросах безопасности», – напомнила канцелярия в социальной сети X.

    По мнению Израиля, Сирия близка к нарушению договоренностей, поскольку позволила турецким войскам разместиться на авиабазе под Алеппо.

    Подчеркивается, что Израиль неоднократн предупреждал соседнюю страну о том, что подобное размещение сил создает прямую угрозу его безопасности. Однако сирийская сторона предпочла полностью проигнорировать эти обращения, говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что не намерены мириться с подобными вызовами. Там добавили, что израильские власти приветствовали бы возвращение к прежним договоренностям и восстановление статус-кво.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое министерство иностранных дел осудило действия израильских военных на сирийской территории.

    Израиль заявлял, что для обеспечения безопасности своих граждан временно разместил свою армию на территории Сирии.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    19 августа 2026, 02:59 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль знал об отсутствии иностранных сил на аэродроме в Идлибе

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС атаковали военный аэродром Абу-эд-Духур в провинции Идлиб, несмотря на предварительное уведомление сирийской стороны об отсутствии там иностранных сил, сообщил Al Jazeera источник в МИД Сирии.

    «Израиль нанес удар по аэродрому Абу-эд-Духур, несмотря на то что мы уведомили его, что там нет иностранных сил», – заявил источник Al Jazeera.

    Тот же источник подчеркнул, что Дамаск отвергает заявления о существовании какого-либо соглашения с Израилем, предполагающего особый порядок в сфере безопасности. Он отметил, что Сирия не может подписать договор, который ограничивал бы ее возможность играть роль в укреплении стабильности в регионе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аэродром Абу-эд-Духур (находится примерно в 45 км к юго-восток от Алеппо) подвергся атаке боевой авиации. МИД Сирии назвал ночной удар по этому аэродрому неоправданной агрессией и вопиющим нарушением суверенитета страны.

    Канцелярия израильского премьера заявила о договоренности Израиля и Сирии по статусу-кво в вопросах безопасности и о риске ее нарушения из-за размещения турецких войск на авиабазе близ Алеппо.

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    18 августа 2026, 23:27 • Новости дня
    Неизвестный дрон взорвался и повредил машины во дворе полиции в Турции
    Неизвестный дрон взорвался и повредил машины во дворе полиции в Турции
    @ кадр из видео Yeni Safak

    Tекст: Антон Антонов

    Во внутреннем дворе районного управления полиции в турецком Арсине упал неопознанный дрон, взрывом были повреждены несколько припаркованных автомобилей, сообщает управление губернатора провинции Трабзон.

    «18 августа 2026 года около 19.30 объект, первоначально опознанный как беспилотный летательный аппарат, упал во двор районного управления полиции в квартале Ешилдже уезда Арсин», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Власти уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, однако три припаркованных автомобиля получили повреждения. После случившегося профильные подразделения управления безопасности приняли необходимые меры и начали расследование причин падения аппарата и его происхождения.

    Газета Yeni Safak опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент удара дрона о стену здания и последующий взрыв. На кадрах также видны автомобили с явными повреждениями, стоящие во дворе управления полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в провинции Трабзон начиненный взрывчаткой украинский беспилотник упал в районе Вакфыкебир.

    В середине августа на черноморском побережье недалеко от международного аэропорта Стамбула прохожие обнаружили беспилотник.

    В августе у побережья провинции Дюздже туристы заметили в водах у пляжа Чинар дрон.

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    18 августа 2026, 02:19 • Новости дня
    Израиль решил оставить ЦАХАЛ на позициях в секторе Газа

    Советник Нетаньяху Гендельман: ЦАХАЛ останется на своих позициях в секторе Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет позиции в секторе Газа, сообщил советник главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман по итогам встречи премьера Биньямина Нетаньяху с зятем президента США Джаредом Кушнером.

    «ЦАХАЛ не отойдет от «желтой линии», останется на нынешних позициях и продолжит пресекать любые угрозы своим силам и гражданам. Израиль также не изменит подход к точечным ликвидациям боевиков», – приводит слова Гендельмана ТАСС.

    Гендельман уточнил, что обсуждение было посвящено будущему сектора Газа. По его словам, никакого восстановления в анклаве не произойдет до разоружения движения ХАМАС на всей его территории, а первым шагом к демилитаризации станет требование сдать оружие на уничтожение под американским контролем.

    Как сообщил израильский источник, встреча Нетаньяху с Кушнером длилась около четырех часов. В канцелярии премьера отметили, что по итогам переговоров достигнута договоренность о создании двух рабочих групп для сектора Газа, при этом демилитаризация анклава должна быть завершена до начала его реконструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху на заседании правительства заявил об отказе выводить войска из Газы до полного разоружения ХАМАС.

    Нетаньяху после встречи с верховным представителем Совета мира Николаем Младеновым подтвердил необходимость разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа до начала его восстановления.

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    18 августа 2026, 14:50 • Новости дня
    Еврокомиссия призвала Израиль защитить жителей сектора Газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия потребовала от властей Израиля обеспечить безопасность гражданского населения в секторе Газа и неукоснительно соблюдать нормы международного права.

    Еврокомиссия выступила с призывом к израильскому руководству после скандальных заявлений министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, передает ТАСС.

    Ранее политик высказал мнение о необходимости ежедневно убивать десятки жителей палестинского анклава.

    «Еврокомиссия считает, что Израиль должен выполнять все свои обязательства в рамках международных гуманитарных норм. Защита гражданских лиц должна быть обеспечена всегда», – подчеркнула представитель ЕК Анита Хиппер.

    Она также напомнила о внесенном более двух месяцев назад предложении ввести санкции против Бен-Гвира. В настоящее время инициатива находится на рассмотрении Совета ЕС, при этом новые предложения вноситься не будут. В середине июня европейские министры иностранных дел обсуждали возможные ограничения, однако не смогли достичь консенсуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне израильский министр Итамар Бен-Гвир призвал ежедневно уничтожать десятки палестинцев в секторе Газа.

    В мае глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард потребовала ввести персональные санкции Евросоюза против этого политика.

    Еще в 2024 году глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предлагал рассмотреть аналогичные ограничительные меры из-за позиции министра.

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    19 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц осудил призыв израильского министра к массовым убийствам в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц выразил возмущение высказываниями министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, предложившего ежедневно совершать десятки точечных ликвидаций в секторе Газа.

    Официальный Берлин отреагировал на резонансные заявления руководства Израиля, передает РИА «Новости» со сылкой на Reuters.

    «Канцлер Германии Фридрих Мерц решительно осуждает бесчеловечные высказывания министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира», – сообщил представитель немецкого кабинета министров.

    Ранее газета Financial Times написала об участии Бен-Гвира в подкасте с бывшим заложником ХАМАС. В ходе беседы израильский министр заявил о необходимости проведения военными от 30 до 40 точечных ликвидаций в секторе Газа за одну ночь. Он также выразил мнение, что некоторые жители Газы не заслуживают права на жизнь.

    Издание Politico отметило, что после этого инцидента депутаты Бундестага потребовали от Евросоюза ввести санкционные ограничения против Бен-Гвира. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль поддержал инициативу парламентариев и подверг жесткой критике поведение израильского политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский министр Итамар Бен-Гвир призвал ежедневно уничтожать десятки палестинцев в секторе Газа.

    Накануне Еврокомиссия потребовала от властей Израиля обеспечить безопасность гражданского населения. Ранее МИД Швеции обратился к руководству Евросоюза с требованием ввести персональные санкции против Бен-Гвира.

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    18 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Дамаск решительно осудил ночную атаку израильской авиации на аэродром в Идлибе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ночная атака израильской авиации на военный аэродром Абу-эд-Духур в провинции Идлиб спровоцировала жесткую реакцию Дамаска из-за грубого нарушения суверенитета.

    Действия израильских ВВС на севере страны являются вопиющим нарушением территориальной целостности государства, сообщили в МИД Сирии, передает РИА «Новости».

    «Сирия самым решительным образом осуждает израильские воздушные удары, нанесенные минувшей ночью по военному аэродрому Абу-Духур в провинции Идлиб, и считает их неоправданной агрессией и вопиющим нарушением суверенитета Сирии и целостности ее территории», – говорится в официальном заявлении министерства.

    Дипломаты также подчеркнули, что подобная эскалация представляет серьезную угрозу для безопасности и стабильности во всем ближневосточном регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аэродром Абу-эд-Духур в сирийской провинции Идлиб подвергся атаке боевой авиации неизвестной стороны.

    В июле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль прекратить нарушения территориальной целостности Сирии.

    Месяцем ранее сирийский президент Ахмед аш-Шараа потребовал вывода израильских войск из южной буферной зоны.

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    18 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Турция потребовала от США реальных действий для поставок F-35

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Турции ожидают от Вашингтона практических шагов для реализации договоренностей о поставках американских истребителей F-35 после недавних политических заявлений.

    Анкара рассчитывает на конкретные действия со стороны Вашингтона по вопросу поставок истребителей F-35, передает РИА «Новости».

    Источник в турецком правительстве отметил, что страна ждет перехода от политических заявлений к реальным шагам.

    «Турецкая сторона ждет от США конкретных действий по вопросу поставок Анкаре истребителей F-35», – заявил собеседник агентства. По его словам, надежды на продвижение вопроса связаны с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Турции в программу F-35.

    Ранее портал Semafor сообщал, что план американского лидера по продаже истребителей столкнулся с трудностями. Причиной стали требования законодательства США об отказе от российских систем С-400, а также сопротивление израильского лобби и скептицизм в Конгрессе.

    Турцию исключили из программы создания F-35 в 2019 году после покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Анкара считает это решение несправедливым и продолжает вести переговоры с Вашингтоном о восстановлении сотрудничества в оборонной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Турции истребителей пятого поколения F-35.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал планы Вашингтона по продаже военных самолетов Анкаре.

    Турецкие власти подтвердили переговоры о передаче российских зенитных ракетных систем С-400 третьим странам.

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    19 августа 2026, 05:57 • Новости дня
    Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом

    Нетаньяху поддержал американские санкции против сотрудников МУС

    Tекст: Антон Антонов

    Международный уголовный суд является псевдосудом, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, поддержав введение Вашингтоном санкций против сотрудников МУС.

    «МУС превратился в кенгуриный суд, который скрывает злоупотребление властью за языком международного права, подрывая при этом сами принципы правосудия», – заявил израильский лидер в X.

    Нетаньяху также выразил благодарность госсекретарю Марко Рубио за руководство решительными усилиями администрации США, направленными против нелегитимных превышений полномочий МУС. По словам премьера, коррумпированные чиновники, возглавляющие инстанцию, должны столкнуться с последствиями своих действий.

    Суд кенгуру – английская идиома, означающая незаконный, несправедливый суд, самосуд, инсценировку суда, пародию на правосудие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский минфин вводит санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ и старшего прокурора суда Абдулая Сея.

    МУС осудил санкции США против своих сотрудников.

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года.

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    19 августа 2026, 10:41 • Новости дня
    «Катимерини»: Прокладка электрокабеля на Кипр обострит отношения Греции и Турции

    «Катимерини»: Электрокабель спровоцирует новый конфликт Афин и Анкары

    Tекст: Мария Иванова

    Возобновление работ по прокладке подводного электрокабеля между Грецией и Кипром рискует спровоцировать очередной виток напряженности в отношениях Афин и Анкары.

    Отношения Греции и Турции могут вновь обостриться на фоне возобновления работ по прокладке электрокабеля Греция – Кипр, передает РИА «Новости».

    «Перспектива возобновления работ по соединению Греции и Кипра электросетью превращается в новое испытание на прочность для греко-турецких отношений», – цитирует агентство греческую газету «Катимерини».

    Издание отмечает, что Анкара традиционно зеркально реагирует на действия Афин, в частности, создав два морских парка на спорных территориях в ответ на аналогичный шаг Греции. Ожидается, что турецкая сторона не оставит без ответа и старт работ по прокладке подводной магистрали.

    На прошлой неделе состоялся телефонный разговор лидеров Кипра, Греции и Франции, который последовал за покупкой французской компанией Meridiam контрольного пакета акций проекта. Главный вопрос сейчас заключается в том, смягчит ли усиленное французское присутствие позицию Турции, которая настаивает на необходимости своего одобрения для любых энергетических проектов в регионе.

    Параллельно в Эгейском море сохраняется высокая напряженность из-за участившихся нарушений греческого воздушного пространства турецкой авиацией. Проект подводного кабеля Great Sea Interconnector стоимостью 1,57 млрд евро и ранее вызывал разногласия между Афинами и Никосией, в том числе из-за опасений кипрской стороны, что Турция сорвет строительство в акватории, которую считает своей исключительной экономической зоной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие истребители создали помехи самолетам глав оборонных ведомств стран ЕС над Кипром.

    Греческие военные провели внезапные учения сухопутных и морских сил вблизи границы с Турцией.

    Между тем Анкара завершила создание новых охраняемых морских зон в Эгейском и Средиземном морях.

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    20 августа 2026, 08:45 • Новости дня
    Турция и Сирия решили обновить оборонные протоколы после израильского удара

    Turkiye: Турция и Сирия ответят Израилю оборонным соглашением

    Tекст: Мария Иванова

    Анкара и Дамаск планируют пересмотреть правила применения силы и усилить меры безопасности на фоне недавней атаки Израиля по сирийской территории.

    Турция и Сирия могут заключить новое соглашение в сфере обороны и безопасности после израильского удара по авиабазе Абу-эд-Духур, расположенной в 55 километрах от турецкой границы, передает РИА «Новости».

    «Турция, как ожидается, предпримет шаги по обновлению правил применения силы и определению новых оборонных протоколов с сирийским правительством в качестве меры против возможной новой диверсии Израиля», – сообщает турецкая газета Turkiye.

    В числе обсуждаемых мер рассматриваются непрерывное наблюдение вдоль границы с использованием самолетов, усиленное патрулирование приграничной зоны боевой авиацией и применение систем защиты от израильских беспилотников. Также планируется проведение совместных военных учений для повышения уровня интеграции оборонного взаимодействия двух стран. В среднесрочной перспективе возможно ограничение военных полетов в воздушном пространстве Сирии.

    На авиабазе Абу-эд-Духур уже начались масштабные восстановительные работы. Сирийская сторона ремонтирует здания, а Турция восстанавливает взлетно-посадочные полосы. На базе планируется разместить средства противовоздушной обороны и беспилотные летательные аппараты. Если бы Израиль не нанес удар в ночь на 18 августа, более 200 военнослужащих должны были прибыть на объект примерно через 13 часов. Предполагалось, что размещенные там беспилотники обеспечат воздушную поддержку операций против боевиков в районах Пальмиры и Хомса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали военный аэродром Абу-Духур в сирийской провинции Идлиб.

    Официальный Дамаск решительно осудил эту ночную воздушную агрессию.

    Канцелярия премьер-министра Израиля обвинила Сирию в допуске турецких войск на авиабазу вблизи Алеппо.

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    20 августа 2026, 15:09 • Новости дня
    Аэропорт Бен-Гурион в Израиле приостановил работу из-за забастовки персонала

    Работники аэропорта Бен-Гурион в Израиле приостановили забастовку раньше срока

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главная воздушная гавань Израиля временно прекратила обслуживание рейсов из-за внезапной забастовки сотрудников, недовольных серьезной нехваткой персонала и высокими нагрузками.

    Из-за трудового конфликта аэропорт Тель-Авива Бен-Гурион временно прекратил принимать самолеты. Стойки регистрации закрылись, поскольку обрабатывать багаж оказалось некому, отмечает ТАСС.

    Грузчики объявили забастовку из-за серьезного дефицита рабочих рук и высоких нагрузок. «Пассажирам рекомендуется уточнять у авиакомпаний даты рейсов и возможные изменения в расписании», – заявили в Управлении аэропортов Израиля.

    Изначально срок забастовки был объявлен до 20 часов 20 августа по местному времени. Однако позже стало известно, что работа терминалов начала постепенно восстанавливаться с 15.00. Посадки и вылеты возобновятся в соответствии с обновленным графиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте аэропорт Бен-Гурион ограничил обслуживание пассажиров из-за обострения ситуации в регионе.

    Ранее йеменские хуситы атаковали эту авиагавань баллистической ракетой. А до этого израильские профсоюзы останавливали работу аэропорта во время всеобщей забастовки.

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    18 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    ЦАХАЛ ликвидировал участвовавшего в атаке командира «Исламского джихада»

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Хан-Юниса армией Израиля уничтожен командир группировки «Исламский джихад», участвовавший в нападении на кибуц Беэри и захвате израильского заложника 7 октября 2023 года, отчитались в ЦАХАЛ.

    Армия обороны Израиля сообщила об успешной операции, передает РИА «Новости».

    «В воскресенье силы ЦАХАЛ нанесли удар в районе Хан-Юниса и ликвидировали Тарека Анвара Хамиса Раи, командира роты в подразделении снабжения организации «Исламский джихад»», – заявили в пресс-службе. Военные подчеркнули, что перед атакой приняли необходимые меры для защиты мирного населения.

    Соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа было достигнуто девятого октября 2025 года. Договор закрепили на саммите в Шарм-эль-Шейхе при посредничестве Египта, США, Катара и Турции. Документ предполагал обмен заложников на палестинских заключенных, увеличение гуманитарной помощи и поэтапный вывод израильских войск.

    Сейчас реализация мирных договоренностей остается незавершенной из-за серьезных разногласий сторон в очередности шагов. Израиль требует полного разоружения ХАМАС до вывода своих подразделений. Палестинское движение настаивает на немедленном прекращении ударов и выполнении гуманитарных обязательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня израильские военные ликвидировали в секторе Газа командира движения «Исламский джихад» Талала Джабера Абд аль-Аала.

    В мае представители палестинского движения ХАМАС подтвердили гибель высокопоставленного военачальника Изз ад-Дина аль-Хаддада.

    В марте Армия обороны Израиля устранила в Хан-Юнисе командира военной разведки Мухаммада Абу Шалеха.

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    20 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Израиль опроверг слухи о вводе международных войск в Газу

    Власти Израиля опровергли одобрение ввода иностранных миротворцев в сектор Газа

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный Тель-Авив отрицает согласие на размещение иностранных военных в анклаве, жестко увязывая любое восстановление региона с полным разоружением ХАМАС.

    Израильское правительство назвало недостоверными сведения о согласии на присутствие иностранных подразделений на палестинских территориях, передает ТАСС.

    «Вопреки сообщениям, политическое руководство не одобрило ввод международных сил в сектор Газа», – заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    В ведомстве главы кабинета министров также подчеркнули, что процесс восстановления разрушенной инфраструктуры анклава не начнется до тех пор, пока боевики ХАМАС полностью не сложат оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман анонсировал сохранение позиций ЦАХАЛ в секторе Газа.

    Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг предложенный «Советом мира» план урегулирования конфликта.

    Политик признал наличие разногласий с президентом США Дональдом Трампом из-за условий восстановления анклава.

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