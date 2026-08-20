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    20 августа 2026, 14:23 • Новости дня

    Минздрав сообщил о снижении потребления алкоголя и табака среди молодежи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские подростки и студенты начали реже употреблять алкогольные напитки и никотиносодержащую продукцию, при этом взрослые женщины стали курить чаще мужчин, отметили в Минздраве.

    Российская молодежь стала реже пить алкоголь и курить. Об этом рассказал ТАСС главный внештатный детский специалист хирург Минздрава России Дмитрий Морозов.

    «Динамика положительная в последние годы есть. Во-первых, подростковое поколение, подростки или молодые люди, посмотрите, как снизилось употребление алкоголя. Абсолютно точно. И не только в топовых университетах среди студенчества, везде молодежь стала меньше выпивать. То же самое с курением», – заявил специалист на пресс-конференции.

    При этом Морозов отметил, что, по его мнению, женщины стали курить чаще мужчин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 63% российских подростков негативно относятся к курению и употреблению алкоголя.

    Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил о заметном сокращении потребления табачной продукции в стране. А глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о снижении потребления спиртного россиянами в 1,7 раза за 16 лет.

    20 августа 2026, 17:07 • Новости дня
    Губернатор Миляев заступился за нарисовавшего Смешариков на площадке ребенка

    Губернатор Миляев осудил жалобу чиновников на рисующего Смешариков ребенка

    Губернатор Миляев заступился за нарисовавшего Смешариков на площадке ребенка
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Тульской области Дмитрий Миляев призвал чиновников не доводить ситуацию с рисунком ребенка на площадке до абсурда, а наоборот, помочь реализовать творческий потенциал юного художника вместо запугивания.

    Руководитель Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал инцидент с заявлением чиновников в правоохранительные органы из-за того, что девочка нарисовала Смешариков на резиновом покрытии детской площадки.

    «Отстаньте от ребенка!» – отреагировал губернатор на ситуацию вокруг изображений популярных мультипликационных героев.

    Глава региона подчеркнул необходимость поддержания порядка, однако призвал избегать крайностей. Он предложил направить энергию властей в полезное русло, организовав конкурс рисунков на асфальте или позволив детям легально украшать городские объекты.

    «Надо не пугать ребенка за его творческий порыв, а помочь реализовать талант. Например, объявить конкурс детского рисунка на асфальте. А может быть и дать возможность украсить своими рисунками какие-то детские объекты в городе. Обязательно направим усердие местной власти в нужное русло!» – подчеркнул Миляев.

    До этого на защиту юного автора также встала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она поддержала позицию о недопустимости наказания за подобные творческие проявления.

    Как писала в четверг газета ВЗГЛЯД, власти тульского города Болохово пригрозили семье юной художницы уголовной ответственностью за вандализм.

    Ранее прокуратура потребовала оштрафовать жителя Калининградской области за унижение мальчика возле детской площадки.


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    18 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    Минпросвещения назвало максимальное количество уроков в день для школьников

    Минпросвещения установило максимум для старшеклассников в семь уроков в день

    Минпросвещения назвало максимальное количество уроков в день для школьников
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Новые методические рекомендации Минпросвещения определили допустимую учебную нагрузку для всех классов в школе, сообщают информационные агентства.

    Максимальная учебная нагрузка в начальной и средней школе строго нормирована по классам и времени года. Для первоклассников в сентябре и октябре допускается не более трех уроков в день продолжительностью по 35 минут каждый, передает РИА «Новости».

    В ноябре и декабре первоклассники могут посещать уже по четыре урока по 35 минут, а с января по май – по четыре урока по 40 минут. Один раз в неделю допускается пятый урок за счет включения в расписание физкультуры.

    Для учеников со второго по четвертый класс максимально допустимая нагрузка составляет пять уроков в день, при этом раз в неделю возможно шесть уроков за счет урока физкультуры. В пятых и шестых классах устанавливается предел в шесть уроков в день, а для семи–11-х классов – максимум семь уроков в день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения в методических рекомендациях установило продолжительность уроков для первоклассников в первом полугодии не более 35 минут, а во втором 40 минут.

    Минпросвещения с 1 сентября 2026 года исключило домашние задания из учебного плана первых классов.

    Новый приказ Министерства просвещения с 1 сентября 2025 года установил единые нормативы недельной учебной нагрузки для всех школьных классов.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    18 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    В Одессе военком пытался душить бросавшего в микроавтобус ТЦК камни мальчика
    В Одессе военком пытался душить бросавшего в микроавтобус ТЦК камни мальчика
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Одессе сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) схватил за шею и начал душить несовершеннолетнего, который бросал камни в микроавтобус ТЦК.

    В Одессе произошел инцидент с участием сотрудника территориального центра комплектования и несовершеннолетнего. На опубликованных в Сети кадрах мужчина удерживает школьника за шею, в то время как ребенок пытается вырваться. Рядом с ними находятся другие подростки.

    Конфликт произошел после того, как школьник начал бросать камни в проезжающий автомобиль ТЦК, сотрудники которого отлавливали военнообязанных в этом районе.  В ответ на это представитель военкомата поймал ребенка и начал его душить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле неизвестные в камуфляже силой увезли жителя Одессы на микроавтобусе. Весной группа подростков отбила мужчину у сотрудников военкомата.

    В конце прошлого года местные жители разгромили служебный автобус территориального центра комплектования.

    Видео нападения работника ТЦК на ребенка в Одессе смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    18 августа 2026, 20:02 • Новости дня
    Учитель: Новые нормативы Минпросвещения не уменьшат нагрузку первоклассников

    Учитель Пратусевич объяснил особенности учебной нагрузки первоклассников

    Учитель: Новые нормативы Минпросвещения не уменьшат нагрузку первоклассников
    @ Смирнов Владимир/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Новые нормативы Минпросвещения по учебной нагрузке для школьников не содержат принципиально новых требований: предусмотренный для первоклассников постепенный переход к полной нагрузке уже давно закреплен в санитарных нормах, сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич. По его мнению, нововведения скорее уточняют действующие правила, чем меняют их.

    Минпросвещения издало новые методические рекомендации, которые определяют допустимую учебную нагрузку по классам. Для первоклассников в сентябре и октябре предусмотрено не более трех уроков по 35 минут, в ноябре и декабре до четырех уроков по 35 минут, а с января по май до четырех уроков по 40 минут, при этом раз в неделю допускается пятый урок физкультуры. Для 2–4 классов установлен максимум в пять уроков, для 5–6 классов шесть, для 7–11 классов семь.

    «В этих нормах ничего нового нет. У нас всегда первая четверть в первом классе была адаптационным периодом с уменьшением количеством уроков. Это всегда было прописано в санитарных нормах для школ», – говорит Пратусевич.

    Он напоминает, что адаптационный период первоклассников закреплен сразу в двух действующих санитарных документах – санитарных правилах и гигиенических нормативах (СанПиН). Они предусматривают постепенное, «ступенчатое» вхождение ребенка в учебу: в начале года уроки короче, по 35 минут, и их всего три в день, а к концу года нагрузка плавно возрастает до четырех уроков по 40 минут. В первом классе учатся только пять дней в неделю и только в первую смену, с обязательной динамической паузой в середине дня и дополнительными недельными каникулами зимой. Обе нормы обязательны для всех школ, поэтому смягчать их по своему усмотрению учебное заведение не вправе.

    «Как правило, уже со второй четверти школы выходят на стандартный 21 час в неделю. Норма об отсутствии домашних заданий и отметок в первом классе тоже не новая. Она была 15 лет назад, потом исчезла и теперь вернулась. Больших проблем я в этом не вижу», – заключил Пратусевич.

    Ранее Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников с начала нового учебного года. Согласно приказу ведомства от октября 2025 года, из учебного плана исключено требование о домашней работе продолжительностью до одного часа, и с 1 сентября 2026 года обучение в первых классах проходит без нее.

    Кроме того, министерство установило продолжительность уроков для младших школьников, ограничив занятия 35 минутами в первом полугодии и 40 минутами во втором. Для учеников со 2 по 11 класс стандартная длительность урока составляет 45 минут, а для детей с ограниченными возможностями здоровья 40 минут. Также ведомство отменило оценки за поведение в первом классе.

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    20 августа 2026, 17:24 • Новости дня
    В честь 60-летия Чебурашки пройдет ряд праздничных мероприятий
    В честь 60-летия Чебурашки пройдет ряд праздничных мероприятий
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Чебурашка отмечает 60-летний юбилей. В честь дня рождения одного из самых узнаваемых героев отечественной культуры в Москве и других российских городах пройдут праздничные мероприятия, а персонаж станет участником крупных культурных и молодежных проектов.

    Первые поздравления появились уже в четверг, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. При поддержке столичного Департамента транспорта символика Чебурашки размещена на объектах городской транспортной инфраструктуры. В детских поликлиниках Москвы покажут новые серии мультсериала о герое, а юным пациентам вручат подарки в рамках проекта «Коробка храбрости».

    Юбилейная программа охватит и выставочные площадки. С 20 августа по 30 сентября в рамках выставки «Super Toys. Летний сезон» будет работать экспозиция, посвященная Чебурашке. Посетители увидят редкие коллекционные фигурки и арт-объекты из частных собраний, многие из которых ранее не выставлялись публично.

    В рамках фестиваля «Лето в Москве» 20 августа на Тверской площади пройдет открытый показ серий мультсериала. Не останется в стороне и «Союзмультпарк». Там в день рождения персонажа гостей ждут игры, викторины, фотосессии с ростовой куклой и мастер-классы по изготовлению игрушек из фетра, открыток и пластилиновых фигурок.

    Собственную юбилейную программу подготовит телеканал «Солнце». Образ Чебурашки появится в брендинге канала, на его сайте и в социальных сетях. Зрителям предложат узнать необычные факты о персонаже и принять участие в тематических викторинах. Также запланирована серия стримов с актерами озвучки – Владимиром Паляницей, подарившим голос Гене, и Валерией Шевченко, озвучивающей Галю. Премьера новых серий мультсериала состоится 29 августа.

    Автор и ведущая подкаста «Культурный код», эксперт платформы Дарья Егорова считает, что секрет популярности героя заключается в его способности быть понятным людям разных возрастов. «Чебурашка – это универсальный язык. Он понятен ребенку, который только начинает познавать мир, и взрослому человеку, который ищет в этом мире свое место», – сказала она.

    Аниматор и мультипликатор Владимир Лепетюхин обратил внимание на визуальные особенности персонажа. По его словам, большие глаза и уши Чебурашки создают эмоциональную связь со зрителем и вызывают желание заботиться о герое. При этом за внешней трогательностью стоит образ верного друга, готового прийти на помощь.

    Мотивационный спикер и параатлет Дмитрий Чешев связал популярность Чебурашки с его способностью вдохновлять людей на преодоление трудностей. «Для меня Чебурашка – это проявление силы духа», – отметил он, подчеркнув, что история героя показывает возможность найти друзей и свое место, даже оказавшись в незнакомой ситуации.

    История героя началась в 1966 году, когда Эдуард Успенский выпустил повесть «Крокодил Гена и его друзья». В 2004 году Чебурашка стал талисманом Олимпийской сборной России, а в 2024 году – талисманом Всемирного фестиваля молодежи, который прошел на федеральной территории «Сириус» при участии представителей 190 стран.

    В 2026 году герой вновь появится на крупнейшем молодежном событии. Чебурашка будет встречать участников и гостей фестиваля в Центре аккредитации и у входа в Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». Для участников мероприятия изготовят более 10 тыс. игрушек с изображением персонажа.

    Организаторы также подготовили несколько специальных проектов. В Екатеринбурге планируется размещение изображений Чебурашки с символикой фестиваля на наружных рекламных конструкциях. Кроме того, совместно с «Мосфильмом» создадут короткий анимационный ролик, рассказывающий об изменениях внешнего облика героя за шесть десятилетий. Еще одним проектом станет международный челлендж: иностранные участники фестиваля с апельсинами в руках расскажут о себе на фоне узнаваемых пейзажей своих стран.

    Сегодня Чебурашка продолжает развиваться в новых форматах. С 2025 года «Союзмультфильм» выпускает мультсериал о герое, а с 2023 года развивается полнометражная кинофраншиза. Первая часть фильма стала самым кассовым фильмом в истории российского проката: ее сборы превысили семь млрд рублей, а число зрителей достигло 14 млн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева анонсировала продолжение полнометражной франшизы о Чебурашке. Фильм «Чебурашка 2» стал рекордсменом российского проката по итогам января. Режиссер картины Дмитрий Дьяченко поделился планами показать на экране семью главного героя.

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    18 августа 2026, 04:48 • Новости дня
    Ребенок выпал из окна пятого этажа в Калининграде

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция начала проверку после падения трехлетнего ребенка из окна квартиры на пятом этаже в Калининграде, сообщило УМВД России по Калининградской области.

    Прохожие обнаружили пострадавшего ребенка на улице и незамедлительно обратились в экстренные службы, сообщает ведомство в «Максе».

    По предварительной информации, мать привела сына в гости и ушла. Вскоре хозяева квартиры также временно отлучились. Ребенок остался в квартире один.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прохожие в Калининграде поймали выпавшего из окна четвертого этажа двухлетнего мальчика. Спасительницей ребенка оказалась 71-летняя пенсионерка.

    В городе Раменское в Московской области женщина погибла, пытаясь спасти трехлетнего сына от падения из окна квартиры на седьмом этаже.

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    20 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Тюменец получил 13 лет за надругательство над девочкой

    Тюменец получил 13 лет колонии за надругательство над пятилетней девочкой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мужчина, напавший на малолетнего ребенка в подъезде жилого дома в Тюмени, по решению суда проведет 13 лет за решеткой в исправительном учреждении строгого режима.

    Суд отправил педофила из Тюмени в колонию. Злоумышленник приговорен к 13 годам лишения свободы за насилие над пятилетней девочкой, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

    Инцидент произошел 28 мая на улице Судостроителей в Тюмени. 44-летний Алексей Новак силой затащил ребенка в подъезд, где совершил преступление. Девочку спасла местная жительница, отреагировавшая на крики братьев пострадавшей.

    «Оглашен приговор Алексею Новаку, совершившему преступления против половой неприкосновенности 5-летней девочки. Суд признал его виновным в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», – говорится в официальном сообщении.

    Помимо основного срока, суд назначил осужденному дополнительное наказание в виде одного года ограничения свободы. Также был удовлетворен гражданский иск в интересах пострадавшего ребенка на сумму 500 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая суд арестовал напавшего на ребенка тюменца. В июне правоохранительные органы задержали другого жителя Тюмени за многолетнее насилие над двумя падчерицами.

    А до этого суд на Камчатке приговорил местного жителя к 12 годам колонии за действия сексуального характера в отношении школьницы.

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    19 августа 2026, 23:04 • Новости дня
    В США впервые за пять лет обнаружен смертельно опасный вирус от укуса комара

    В США обнаружили смертельно опасный вирус от укуса комара

    Tекст: Катерина Туманова

    На территории американского штата Мичиган зафиксировали заражение человека восточным лошадиным энцефалитом, способным привести к летальному исходу, сообщил местный департамент здравоохранения.

    «Это первый случай восточного лошадиного энцефалита у человека, который зарегистрирован в Мичигане с 2021 года», – передает РИА «Новости» данные ведомства.

    Медики настоятельно рекомендовали жителям использовать репелленты и носить закрытую одежду с длинными рукавами. Кроме того, необходимо регулярно избавляться от стоячей воды возле жилых домов, так как там активно размножаются комары-переносчики.

    Восточный энцефалит лошадей представляет собой редкое вирусное заболевание. У инфицированных людей оно протекает крайне тяжело и сопровождается серьезными неврологическими симптомами, которые могут привести к смерти. Ежегодно в США фиксируют несколько подобных эпизодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нью-Йорка в июле сообщили о шестой жертве легионеллеза. Американские эпидемиологи зафиксировали рекордный рост случаев заражения клещевым вирусом Повассан. CNN сообщил, что в Нью-Йорке  обнаружили случаи заражения кроличьей лихорадкой. ВОЗ оценила риск распространения еще одного редкого вируса Бурбон в США.

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    18 августа 2026, 05:54 • Новости дня
    В Мариинске пропала 11-летняя девочка

    Tекст: Антон Антонов

    В Мариинске идут поиски 11-летней Елизаветы Семчак, которая накануне вечером ушла из дома и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.

    «Сотрудники отдела МВД России «Мариинский» разыскивают 11-летнюю Елизавету Семчак. 17 августа около 20.00 (около 16.00 мск) она вышла из дома по улице Лермонтова и до настоящего времени не вернулась. Мама девочки обратилась в дежурную часть полиции в 21:45 (17.45 мск)», – говорится в сообщении ведомства.

    В управлении отметили, что сотрудники отдела МВД незамедлительно организовали масштабные поиски, которые продолжались всю ночь. Сейчас полицейские осматривают заброшенные здания, опрашивают знакомых девочки, ориентировка на ребенка передана всем патрульным нарядам, участвующим в единой дислокации, передает РИА «Новости».

    По приметам Елизаветы Семчак, ее рост около 150 см, телосложение худощавое, глаза серо-зеленые, волосы русые до плеч. На момент исчезновения она была одета в джинсы болотного цвета, черную толстовку и фиолетовые кеды.

    Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщить об этом по телефонам в Мариинске: 8-(38443)-5-25-43, 8-999-306-47-46 или по номеру 02 (102 с мобильного телефона), при этом анонимность обратившимся гарантируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Кузбассе тело девятилетней девочки, ушедшей на прогулку и не вернувшейся, нашли в реке Томь без видимых признаков насильственной смерти.

    В 2024 году в Кемеровской области полицейские и волонтеры обнаружили живой пропавшую 11-летнюю девочку из деревни Терехино на участке ее бабушки в городе Топки.

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    18 августа 2026, 11:04 • Новости дня
    Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по информатике

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российской сборной школьников, завоевавшей награды на 38-й Международной олимпиаде по информатике в столице Узбекистана.

    Путин высоко оценил успехи юных соотечественников на престижном турнире в Ташкенте, подчеркнув их выдающийся созидательный потенциал, следует из сообщения на сайте Кремля. Юноши привезли домой две золотые и две серебряные медали.

    «Уважаемые Владислав Александрович, Максим Юрьевич, Сергей Дмитриевич, Владимир Сергеевич! Поздравляю вас с завоеванием золотых и серебряных медалей на Международной олимпиаде по информатике... В ходе этих ответственных соревнований вы продемонстрировали глубокие знания и основательную подготовку, убедительно подтвердили яркий творческий, созидательный потенциал нашей молодежи», – говорится в послании главы государства.

    Кроме того, президент выразил особую признательность преподавателям, наставникам и семьям победителей. Их самоотверженный труд и искренняя поддержка играют ключевую роль в становлении молодых талантов.

    Международная олимпиада по информатике (IOI) проводится с 1989 года и считается главным мировым первенством в этой дисциплине для учащихся средних и старших классов. В 2025 году российская команда также показала блестящий результат, завоевав аналогичный комплект наград.

    Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные награды на олимпиаде по информатике в Узбекистане.

    Месяцем ранее сборная России стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по кибербезопасности в Тунисе.

    В прошлом году школьники из России получили шесть золотых медалей на международном соревновании по искусственному интеллекту в Китае.

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    20 августа 2026, 02:25 • Новости дня
    Роспотребнадзор: В России зарегистрировали сверхточный тест на гепатит Е

    В России зарегистрировали сверхточный тест на гепатит Е

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты создали уникальную тест-систему, позволяющую выявлять вирус гепатита Е за неделю до появления первых симптомов заболевания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали, зарегистрировали и запустили в производство первый и единственный в России отечественный высокочувствительный набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита Е (ВГЕ) методом ПЦР», – заявили в ведомстве РИА «Новости».

    Тест-система обнаруживает генетический материал возбудителя на ранних стадиях, когда стандартные проверки на антитела могут ошибаться.

    Инновационный набор реагентов определяет наличие вируса за семь-десять дней до клинических проявлений. Это позволяет находить скрытые источники инфекции, включая бессимптомных носителей, и эффективно проверять донорскую кровь.

    Гепатит Е распространяется через загрязненную воду, пищу, бытовые контакты и кровь, отличаясь длительным инкубационным периодом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор отмечал, что заболеваемость гепатитом В достигла минимума в стране. Роспотребнадзор сообщал, что в России создали первый в мире быстрый тест на гепатит С, а также разработали  первый быстрый тест на гепатит В.

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    18 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Минпросвещения: В июле формами досуга было охвачено свыше 14 млн детей

    Tекст: Антон Антонов

    В июле 2026 года свыше 14 млн российских школьников участвовали в походах и лагерях, а также других мероприятиях, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

    «В июле 2026 года различными формами досуга было охвачено свыше 14 миллионов детей из разных регионов России. Ребята стали участниками походов, слетов, экскурсий, волонтерских и других мероприятий», – говорится в сообщении Минпросвещения.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что оздоровительная кампания в лагерях охватила более 1,35 млн ребят, а бесплатный досуг был организован для 6,2 млн детей, не участвовавших в образовательных программах, передает РИА «Новости».

    Министр отметил заметный рост числа детей, отдохнувших на побережьях Черного и Азовского морей: их стало более 70 тыс., что на 10,8% больше, чем в июне 2026 года. На отдых и оздоровление направили более 62 тыс. детей участников СВО, а регионами-шефами организован отдых для 30 602 детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

    Кравцов напомнил, что для родителей работает федеральная горячая линия по вопросам детского отдыха, за два летних месяца специалисты обработали более 1,5 тыс. обращений, при этом 98% вопросов рассмотрели в срок до одного рабочего дня. В министерстве уточнили, что 65% обращений касались путевок, льгот и компенсаций, 20% – деятельности федеральных детских центров, 7% – информации об организациях отдыха, 4% – работы портала «Госуслуги». Родители могут обратиться на горячую линию по номеру 8-800-250-28-90, также создан специальный портал «Детскийотдых.рф».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что летом 2026 года более 5,75 млн детей смогут отдохнуть в лагерях и санаториях.

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительно 3 млрд рублей на организацию летнего отдыха для детей участников СВО, из многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации.

    Минпросвещения ужесточило правила отбора вожатых в детские лагеря, потребовав наличия профильного педагогического стажа для работы с отдыхающими школьниками.

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    20 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    Российские ученые нашли в цветах сакуры лекарство от рака

    В России нашли в сакуре вещества против онкологии и астмы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) выявили в растениях Дальнего Востока уникальные химические соединения, способные стать основой для создания передовых препаратов от тяжелых заболеваний.

    Ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из нескольких НИИ и вузов Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока нашли в трех видах сакуры 122 химических соединения. 40 из них ранее никогда не встречались в подобных растениях. Данные компоненты обладают потенциалом для лечения онкологических, кардиологических заболеваний и астмы, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки.

    Исследователи впервые выявили в цветках генкванин и ресвератрол. Они снижают воспаление, облегчают дыхание и демонстрируют противоопухолевый эффект. Наибольшее количество полезных веществ содержит сахалинская вишня Максимовича.

    «Мы предполагаем, что такое богатство химического состава одновременно связано и с особенностью этого вида, и с его адаптацией к жестким условиям Дальнего Востока», – заявила соавтор работы Майя Разгонова. Она добавила, что изучение растений позволит заменить синтетические лекарства натуральными аналогами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские и вьетнамские специалисты выявили противоопухолевые свойства у морского гриба.

    Ранее ученые Сеченовского университета разработали инновационный способ диагностики онкологии по анализу крови. А директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах применения мРНК-вакцины для борьбы с несколькими видами рака.

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    20 августа 2026, 03:41 • Новости дня
    Минпросвещения сообщило о сокращении учебного года для первоклассников

    Минпросвещения: Учебный год для первоклассников будет короче

    Tекст: Катерина Туманова

    Ученики первых классов получат дополнительную неделю отдыха в середине третьей четверти для облегчения адаптации к школе, сказано в методических рекомендациях Минпросвещения.

    «Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований... предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей», – приводит выдержку из документа ведомства РИА «Новости».

    Дополнительный период отдыха для младших школьников запланирован с 15 по 21 февраля 2027 года. Эта мера призвана помочь детям легче адаптироваться к школьной нагрузке.

    Учебный год для всех учащихся начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения назвало максимальное количество уроков в день для школьников. Онищенко объяснил невозможность заменить чтение книг кинопросмотром. В Минпросвещения высказались об обязательных навыках первоклассника.

    В беседе с газетой ВЗГЛЯД учитель Пратусевич объяснил особенности учебной нагрузки первоклассников.

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    20 августа 2026, 04:47 • Новости дня
    Минздрав сообщил о проверках младенцев на шесть новых заболеваний

    Минздрав: Младенцев будут проверять на шесть новых заболеваний

    Tекст: Катерина Туманова

    В рамках неонатального скрининга младенцев будут обследовать на миодистрофию Дюшенна и еще пять сложных наследственных заболеваний, сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

    «Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна, а также еще пять наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом «Круг добра», – сказала она РИА «Новости».

    Проверки на миодистрофию планируют внедрить с 2027 года. Кроме того, медики начнут выявлять у новорожденных болезни Помпе, Гоше и Краббе. В перечень добавят мукополисахаридоз первого типа и недуг Ниманна-Пика.

    Весной текущего года врачи начали проводить дополнительные анализы. С апреля младенцев обследуют на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил расширить программу неонатального скрининга новорожденных. В мае вице-премьер Голикова сообщила о запуске новой системы выявления генетических заболеваний у младенцев. Министр Мурашко напомнил, что россияне могут бесплатно сдать анализ на наследственную дислипидемию.

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