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    20 августа 2026, 13:19 • Новости дня

    Путину показали мощи князя Дмитрия Донского

    Путину показали мощи князя Дмитрия Донского
    @ Сергей Власов/Пресс-служба Патриархии РПЦ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в ходе посещения Архангельского собора Московского Кремля осмотрел раку с мощами великого князя Дмитрия Донского.

    Президенту показали место, где хранятся останки князя, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Ранее в Русской православной церкви заявили о подлинности мощей князя Дмитрия Донского.

    В четверг Путин прибыл в Кремль для участия в молебне.

    Песков отмечал, что президенту расскажут, как произошло обретение мощей великого князя.

    20 августа 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского
    Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля и восхитился обретением мощей князя Дмитрия Донского, назвав это уникальным и чудесным событием.

    Перед началом молебна российский лидер зажег свечу и установил ее на подсвечник, передает РИА «Новости».

    «Я вчера разговаривал со святейшим, знаю о его планах. Но передавайте ему самые наилучшие пожелания», – сказал глава государства в беседе с Патриаршим наместником Московской митрополии митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом.

    Кроме того, президент назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского абсолютно уникальным и чудесным событием.

    «Уникальное абсолютно. Чудесное обретение мощей. Удивительно», – сказал российский лидер.

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей Дмитрия Донского.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебное пение у открытых останков великого князя.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о планах информирования российского лидера об обретении этой святыни.

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    19 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Субъекты страны по инициативе «Единой России» смогут оставлять в своих бюджетах значительные суммы за счет переноса сроков погашения кредитов за пределы 2030 года, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма, порядка 100 млрд рублей ежегодно. И они смогут направить эти средства на цели развития», – цитирует президента пресс-служба партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил инициативы партии «Единая Россия» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Ранее министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности регионов на 2030 год. До этого российские власти аннулировали задолженности по бюджетным кредитам для 21 субъекта страны на сумму свыше 114 млрд рублей.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    19 августа 2026, 13:34 • Новости дня
    Герой России Головин: Путин думает о всех россиянах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание благополучию всех жителей страны, заявил начальник главного штаба «Юнармии», лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Владислав Головин.

    Головин заявил, «люди, вернувшиеся с фронта, не бывшие на фронте – все люди нужны своей Родине».

    «Я уверен, что наш верховный главнокомандующий очень пристальное внимание обращает на все сферы, на все категории граждан, на всех», – подчеркнул Головин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире «Вестей».

    Герой России добавил, что руководство государства активно работает над тем, чтобы каждый россиянин имел возможность стать сильнее.

    В начале августа Владислав Головин рассказал о программах подготовки ветеранов спецоперации к наставничеству.

    Герой России Головин пообещал дальнейшее совершенствование партией «Единая Россия» мер поддержки бойцов.

    В конце июля президент Владимир Путин заявил об абсолютной сплоченности граждан ради победы.

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    18 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля

    Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского в в Архангельском соборе Московского Кремля

    Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля
    @ Yuriy Kaver/Russian Look/Global Look Press

    Подлинность мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, найденных в Архангельском соборе Московского Кремля в ходе реставрационных работ, подтверждена, сообщили в РПЦ.

    Реставрационные мероприятия проводились в июле 2026 года из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробниц над захоронениями великих князей, сообщает ТАСС. В рамках противоаварийных работ специалисты демонтировали кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора.

    «Реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки», – сказал источник агентства в РПЦ.

    По его словам, полученные в ходе работ данные оказались новой информацией для сотрудников музеев Московского Кремля, поскольку ранее у них были совершенно иные сведения о расположении захоронений. Согласно прежним данным, инженерам пришлось разместить саркофаг Дмитрия Донского под саркофагом Ивана Красного для высвобождения места под коммуникации. А во время работ в 1860-х годах оба саркофага были подняты на уровень пола над могильными ямами.

    Дмитрий Донской — великий князь Московский и Владимирский, правивший в XIV веке и сыгравший важную роль в укреплении Московского княжества. Его имя прежде всего связано с победой русских войск над ордынским войском в Куликовской битве 1380 года. За эту победу князь получил прозвище Донской. В 1988 году Русская православная церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых.
    Во вторник Патриарх Кирилл провел молебное пение в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского. Религиовед Роман Силантьев назвал князя Дмитрия Донского символом национального единства Руси.

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    19 августа 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин раскритиковал низкую вовлеченность российских управленцев в программу «Кадры для экономики будущего», отметив слабую посещаемость и успеваемость участников. Глава государства поручил администрации президента разобраться в ситуации и принять конкретные меры в отношении тех, кто игнорирует обучение или формально участвует в проекте.

    Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию, президент Владимир Путин обратил внимание на низкую вовлеченность управленцев в образовательный процесс занятий программы «Кадры для экономики будущего», передает ТАСС. Проект стартовал в текущем году при участии «Сбера» и президентской администрации.

    «Каковы результаты? Далеко не все, к сожалению, должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически», – возмутился Владимир Путин. Глава государства привел статистику, согласно которой первый модуль завершил 51 слушатель, что составляет 43% от общего числа.

    Второй этап обучения осилили 73 человека, или 62% участников. «То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что программа имеет огромный смысл для освоения современных технологий, и поручил проанализировать ситуацию. Он потребовал принять конкретные меры в отношении тех, кто отбывает номер и не демонстрирует профессиональных амбиций.

    «Уважаемые коллеги, это не игрушки, поверьте, честное слово. В этом есть смысл. Ну, есть смысл. И те, кто ходил, знакомился, смотрел на современные технологии, в своей собственной деятельности, те явно должны были оценить пользу от этой работы. Прошу администрацию проанализировать ситуацию, которая здесь складывается, вплоть до принятия конкретных мер – как в отношении тех, кто игнорирует программу, так и тех, кто просто отбывает номер. Понимаете, если человек не ходит, неинтересно ему – никуда, значит, не стремится, амбиций нет. Хороших амбиций нет», – добавил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин назвал участников кадровой программы «Время героев» костяком будущих управленцев. Также президент попросил ее слушателей не превращаться в аппаратчиков.

    Позже ректор президентской академии Алексей Комиссаров оценил этот образовательный проект в качестве новой карьерной траектории.

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    19 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По поручению главы государства Владимира Путина правительство должно разработать программу восстановления логистических и складских мощностей, пострадавших в результате атак со стороны украинских войск.

    Путин поручил правительству подготовить программу восстановления поврежденных при атаках логистических объектов. По словам главы государства, этот процесс должен проходить при участии властей, передает РИА «Новости».

    «Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу», – заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Российский лидер также обратил внимание на важность модернизации инфраструктуры. Он отметил, что восстановление поврежденных объектов надо проводить на качественно новом технологическом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для полного устранения последствий украинских ударов по гражданским объектам.

    Позже глава государства указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденной инфраструктуры. А в конце июля вице-премьер Александр Новак провел специальное заседание для оказания оперативной помощи пострадавшим от атак на склады предпринимателям.

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    20 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин заявил о планах строительства новых АЭС в России
    Путин заявил о планах строительства новых АЭС в России
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена расширить географию размещения атомных энергоблоков, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики. По его словам, новые современные АЭС планируется построить на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

    Президент Владимир Путин заявил о планах расширять географию размещения атомных станций в России, передает РИА «Новости». Новые объекты появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

    «Что особенно важно, планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке», – сказал глава государства на совещании по вопросам развития атомной энергетики.

    По словам президента, эти меры направлены на укрепление инфраструктурной базы. Это позволит обеспечить долгосрочное развитие регионов и территорий страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства ранее предложил подумать о строительстве атомных электростанций на Дальнем Востоке.

    Российский лидер также заявил о лидерстве страны в мировой атомной энергетике.

    Глава Росатома Алексей Лихачев назвал упрощение лицензирования малых АЭС задачей государственной важности.

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    19 августа 2026, 17:08 • Новости дня
    Путин задержал чиновников в Кремле для разговора после заседания

    Путин задержал Мединского и других чиновников в Кремле для разговора

    Путин задержал чиновников в Кремле для разговора после заседания
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин после совещания попросил нескольких высокопоставленных чиновников задержаться в Кремле для личной беседы.

    Глава государства собрал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие было посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, передает РИА «Новости».

    После завершения официальной части президент обратился к участникам. «У меня просьба. Мединский, Кожемяко, Лимаренко, Никитин – я с вами сегодня с утра разговаривал, но мне бы хотелось буквально два слова еще сказать прямо и лично», – заявил Путин.

    Российский лидер попросил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, главу Минтранса Андрея Никитина, министра финансов Антона Силуанова и главу Минэнерго Сергея Цивилева пройти в соседний зал для продолжения разговора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание Госсовета по вопросам структурных изменений в экономике.

    Несколькими днями ранее президент отметил высокие показатели рождаемости на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

    В июле российский лидер поручил главе Минтранса Андрею Никитину регулярно докладывать о ситуации в топливной сфере.

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    18 августа 2026, 15:24 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудит структурные изменения в экономике

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Президент России Владимир Путин 19 августа проведет заседание Госсовета, передает РИА «Новости». Основной темой мероприятия станет обсуждение плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.

    «19 августа Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета, которое будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Александр Новак», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    Кроме того, министр финансов Антон Силуанов представит доклад об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в период с 2026 по 2029 годы. Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко расскажет о взаимодействии с регионами для достижения социологических показателей национальных целей развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственная подкомиссия утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике России до 2030 года.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил об адаптации отечественной экономики к внешним вызовам на 80 процентов.

    Министр финансов Антон Силуанов заявил о выправлении экономической ситуации в стране.

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    19 августа 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущее развитие отечественной экономики как сдержанное, но имеющее устойчивый положительный вектор благодаря увеличению валового внутреннего продукта.

    Путин оценил темпы развития национальной экономики, опираясь на свежие статистические данные. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, он отметил определенные успехи в этой макроэкономической сфере, передает ТАСС.

    «Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России назвал внутренний спрос ключевым фактором увеличения ВВП. В июне глава государства рассказал о росте валового внутреннего продукта на 1,3% по итогам апреля.

    Месяцем ранее российский лидер отметил положительный результат принятых правительством мер поддержки экономики.

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    18 августа 2026, 21:08 • Новости дня
    Историк: В образе Дмитрия Донского соединились духовный авторитет и воинская доблесть

    Историк Мягков назвал обретение мощей Дмитрия Донского знаком будущей победы

    Историк: В образе Дмитрия Донского соединились духовный авторитет и воинская доблесть
    @ Михаил Климовский/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обретение мощей Дмитрия Донского стало важным духовным событием для России, которое может придать сил и тем, кто находится на передовой, и тем, кто работает в тылу, сказал газете ВЗГЛЯД историк Михаил Мягков. Во вторник в РПЦ сообщили о подтверждении подлинности мощей святого князя, находившихся в Архангельском соборе Московского Кремля.

    «Обретение мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского – главное духовное событие года. И то, что оно происходит именно сейчас, когда Россия ведет решающее сражение за Донбасс и Новороссию – не просто совпадение. Это добрый знак, серьезный символ того, что победа будет за нами», – считает историк Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО).

    Собеседник напомнил слова князя, сказанные жене Евдокии перед уходом на Куликово поле: «Если Бог с нами, кто против нас?». «Сегодня, обретя мощи святого воина и правителя, мы вновь вспоминаем эти слова. С нами Бог, а значит, никакие силы – ни нацисты на Украине, ни стоящий за ними коллективный Запад – нас не сломят. С нами наша история, наши святые, наши предки», – добавил историк.

    По словам Мягкова, значение Дмитрия Донского для России определяется тем, что в его образе соединились духовный авторитет, воинская доблесть и государственный талант. «Достаточно вспомнить 1944 год, когда верующие в Советском Союзе собирали средства на танковую колонну имени Дмитрия Донского, героически сражавшуюся на фронте», – подчеркнул историк.

    При этом, считает Мягков, историческое значение князя связано не только с военными победами, но и с объединением русских земель вокруг Москвы. «Лев Гумилев точно заметил: на Куликово поле пришли москвичи, смоляне, ростовчане, а ушли – русские. Сегодня мы проходим через такое же сплочение. До недавнего времени мы были разобщены: кто-то за либералов, кто-то за коммунистов, кто-то сам по себе. Но сейчас, в этот переломный момент, весь наш многонациональный народ вправе называть себя русским – в том смысле, что мы едины», – рассуждает историк.

    Именно при Дмитрии Донском, напомнил собеседник, были заложены важнейшие основы будущего централизованного государства: началось строительство белокаменного Кремля, продолжилось объединение земель вокруг Москвы, княжество противостояло литовским набегам – князь Ольгерд трижды пытался захватить столицу. Кульминацией этого противостояния стала Куликовская битва.

    «Важно помнить, что в войске Мамая были и европейцы, например нанятая генуэзская тяжелая пехота. То есть уже тогда нашему воинству противостояли не только ордынцы, но и представители Запада. Поэтому обретение мощей Дмитрия Донского – это и символ, и чудо, и тот путь, который освещает нам дорогу к победе. Оно зажигает в душах людей всех национальностей, живущих в России, огонь святой борьбы и веры в победу», – сказал историк.

    По мнению собеседника, значение события выходит далеко за рамки исторической памяти и непосредственно связано с сегодняшним восприятием происходящего в стране. Оно способно поддержать тех, кто находится на передовой. «Но важно и для тружеников тыла: рабочих, которые трудятся в три смены на заводах, производя оружие и технику; для волонтеров, учителей, врачей, для всех, кто вносит свой вклад в нашу будущую победу. Все мы чувствуем духовную поддержку наших святых предков, и это придает сил», – добавил Мягков.

    Во вторник Русская православная церковь и ученые официально объявили об обретении и подтверждении подлинности мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, найденных в Архангельском соборе Московского Кремля в ходе реставрационных работ.

    Реставрационные мероприятия проводились в июле из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробниц над захоронениями великих князей. В рамках противоаварийных работ специалисты демонтировали кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора.

    Реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного (отца Донского) и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки, рассказали в РПЦ.

    Полученные в ходе работ данные оказались новой информацией для сотрудников музеев Московского Кремля, поскольку ранее у них были иные сведения о расположении захоронений. Согласно прежним данным, инженерам пришлось разместить саркофаг Дмитрия Донского под саркофагом его отца для высвобождения места под коммуникации. А во время работ в 1860-х годах оба саркофага были подняты на уровень пола над могильными ямами.

    Из-за трещин на плите саркофага антропологи и археологи Института археологии РАН получили контролируемый доступ к мощам. Экспертиза подтвердила их абсолютную подлинность. Спустя 637 лет после смерти князя останки сохранились практически полностью в анатомическом порядке. Не хватает только левой пяточной кости (ее могли случайно потревожить в XIX веке при изъятии погребальной сувенирной слезницы). Научно зафиксированы даже фрагменты мягких тканей и погребального облачения.

    Также во вторник в соборе патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично отслужил молебен. По его благословению, первые извлеченные частицы мощей великого князя будут переданы в российские храмы для поклонения верующих. Помощник президента Владимир Мединский назвал событие «неожиданным, символичным и почти сказочным».

    Дмитрий Донской правил в XIV веке и сыграл важную роль в укреплении Московского княжества. Его имя прежде всего связано с победой русских войск над ордынским войском в Куликовской битве 1380 года. За эту победу князь получил прозвище Донской. В 1988 году Русская православная церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых.

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    18 августа 2026, 18:57 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России подключиться к добыче углеводородов в Мьянме
    Путин заявил о готовности России подключиться к добыче углеводородов в Мьянме
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский бизнес готов участвовать в проектах геологоразведки и добычи углеводородов на территории Мьянмы, включая шельфовые месторождения, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин и лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн провели во вторник официальные переговоры в Москве, передает РИА «Новости».

    «Важной сферой взаимодействия двух стран является энергетика. На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе», – заявил глава российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал отношения России и Мьянмы особо доверительными.

    Президент России сообщил об укреплении связей России и Мьянмы в сфере безопасности.

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    20 августа 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости сборки типовых энергоблоков АЭС в режиме конвейера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Развитие отечественной энергетики потребует создания масштабного серийного производства атомных реакторов разной мощности на базе собственных технологических разработок, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин открыл профильное совещание по вопросам атомной отрасли. В повестке дня – обсуждение перспектив масштабирования энергетического машиностроения, передает ТАСС.

    «Важно обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству АЭС, как больших, так и малых, иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно в режиме конвейера», – сказал президент.

    Российский лидер дополнительно пояснил необходимость наращивания выпуска профильной продукции. По его словам, основу такого производства должны составлять исключительно отечественные технологические решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин анонсировал переход к серийному производству малых атомных электростанций.

    В мае машиностроительный дивизион Росатома выпустил первую реакторную установку для головного плавучего энергоблока. А в июле глава госкорпорации Алексей Лихачев назвал упрощение лицензирования малых АЭС задачей государственной важности.

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    20 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Путин назвал Россию абсолютным лидером мировой ядерной энергетики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия остается единственной страной, обладающей компетенциями по всей технологической цепочке ядерной энергетики. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной отрасли, отметив также высокие стандарты безопасности и надежности российских атомных электростанций.

    Российская Федерация остается единственным государством, располагающим полным спектром компетенций в атомной сфере, передает ТАСС. Об этом президент Владимир Путин сообщил в ходе профильного совещания по вопросам развития отрасли.

    «Россия – единственная, наверное, страна в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станций», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение совещания по вопросам развития атомной энергетики.

    На Петербургском международном экономическом форуме глава государства отметил лидерство страны в этой сложной сфере.

    В прошлом году на Российской энергетической неделе российский лидер указал на уникальные компетенции Москвы по всей цепочке ядерной энергетики.

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    18 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    Религиовед Лункин: Обретение мощей Дмитрия Донского – знак Божьего участия в наших делах
    Религиовед Лункин: Обретение мощей Дмитрия Донского – знак Божьего участия в наших делах
    @ Виктор Васнецов

    Tекст: Олег Исайченко

    Обретение мощей Дмитрия Донского есть чудо и промысел Божий, что особенно значимо в важные моменты истории страны. Это событие остро резонирует с происходящим на Украине: если России святые дают ясный знак Божьего участия в наших делах, то Украина выбрала агрессивное язычество, где вместо святых – кости нацистов, а вместо литургии – факельные шествия, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин.

    «Обретение мощей святого – это всегда чудо для верующих. В Церкви подобное воспринимают как подтверждение связи людей с Богом и символическое воплощение той поддержки, которая оказывается человеку свыше. Сам Дмитрий Донской же представляет собой фигуру поистине исторического масштаба», – сказал религиовед Роман Лункин.

    «Он, как и Александр Невский, является одним из первых больших полководцев России. Благодаря нему была одержана великая победа в Куликовской битве, что заложило основу будущего величия нашего государства. Эпоха его правления подарила стране духовное единение и невиданное сплочение, без которых и сегодня невозможно представить общество РФ», – добавляет он.

    «В религиозном смысле такое случайное якобы нахождение святых мощей князя является промыслом Божиим, который проявляется в определенные моменты развития страны и общества. Это ясный знак Божьего участия в наших делах через святого. Само воспоминание о фигуре Дмитрия Донского заставляет внутренне сконцентрироваться для защиты своего государства, своей семьи», – подчеркивает собеседник.

    «Очевидно, что в контексте специальной военной операции все эти отсылки к прошлым проявлениям русского духа и характера воспринимаются чрезвычайно обостренно: все преломляется сквозь призму сегодняшнего дня. Но это именно то, что и делала церковь во все времена: для нее все святые есть живые деятели современности, с которыми мы ведем прямой диалог в форме молитвы», – объясняет эксперт.

    «При этом на фоне прославления украинскими властями сомнительных личностей, это историческое событие еще глубже подчеркивает трагичность разделения двух частей Святой Руси. Скорее всего, это с болью переживают и сами святые, наблюдающие за нами с небес», – рассуждает он.

    «Об этом ценностном расколе не раз говорил и патриарх Кирилл. Это расхождение пути следования русской православной традиции и традиционному христианскому мировоззрению с дорогой агрессивного националистического язычества, где вместо святых – кости нацистов, а вместо литургии – факельные шествия», – акцентирует собеседник.

    «На Украине храмы превращают в пантеоны, будто пытаясь трансформировать Русь в языческое пространство. Фактически, новое иго угрожает тем, кто подчинится этим притязаниям языческого бога войны. В то же время Дмитрий Донской будто напоминает нам, что это иго можно сбросить будучи солидарным и духовным обществом», – резюмирует Лункин.

    Ранее в Архангельском соборе Московского Кремля обнаружили останки великого князя Дмитрия Донского. Прах исторического деятеля был найден во время противоаварийных работ, необходимость которых возникла из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробий над захоронениями.

    При осмотре саркофага Дмитрия Донского специалисты обнаружили на его крышке две поперечные трещины. Существовала опасность, что центральная часть крышки обрушится внутрь и повредит или разрушит останки. Благодаря проведенным с особой осторожностью работам останки князя, причисленного к лику святых, удалось сохранить.

    На этом фоне на Украине состоялась церемония перезахоронения Евгения Коновальца, одного из руководителей Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). В мероприятии также приняли участие боевики «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен в России), которые приложили стяги своих подразделений к останкам Коновальца.

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