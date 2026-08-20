Историк: В образе Дмитрия Донского соединились духовный авторитет и воинская доблесть

Историк Мягков назвал обретение мощей Дмитрия Донского знаком будущей победы

Tекст: Андрей Резчиков

«Обретение мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского – главное духовное событие года. И то, что оно происходит именно сейчас, когда Россия ведет решающее сражение за Донбасс и Новороссию – не просто совпадение. Это добрый знак, серьезный символ того, что победа будет за нами», – считает историк Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО).

Собеседник напомнил слова князя, сказанные жене Евдокии перед уходом на Куликово поле: «Если Бог с нами, кто против нас?». «Сегодня, обретя мощи святого воина и правителя, мы вновь вспоминаем эти слова. С нами Бог, а значит, никакие силы – ни нацисты на Украине, ни стоящий за ними коллективный Запад – нас не сломят. С нами наша история, наши святые, наши предки», – добавил историк.

По словам Мягкова, значение Дмитрия Донского для России определяется тем, что в его образе соединились духовный авторитет, воинская доблесть и государственный талант. «Достаточно вспомнить 1944 год, когда верующие в Советском Союзе собирали средства на танковую колонну имени Дмитрия Донского, героически сражавшуюся на фронте», – подчеркнул историк.

При этом, считает Мягков, историческое значение князя связано не только с военными победами, но и с объединением русских земель вокруг Москвы. «Лев Гумилев точно заметил: на Куликово поле пришли москвичи, смоляне, ростовчане, а ушли – русские. Сегодня мы проходим через такое же сплочение. До недавнего времени мы были разобщены: кто-то за либералов, кто-то за коммунистов, кто-то сам по себе. Но сейчас, в этот переломный момент, весь наш многонациональный народ вправе называть себя русским – в том смысле, что мы едины», – рассуждает историк.

Именно при Дмитрии Донском, напомнил собеседник, были заложены важнейшие основы будущего централизованного государства: началось строительство белокаменного Кремля, продолжилось объединение земель вокруг Москвы, княжество противостояло литовским набегам – князь Ольгерд трижды пытался захватить столицу. Кульминацией этого противостояния стала Куликовская битва.

«Важно помнить, что в войске Мамая были и европейцы, например нанятая генуэзская тяжелая пехота. То есть уже тогда нашему воинству противостояли не только ордынцы, но и представители Запада. Поэтому обретение мощей Дмитрия Донского – это и символ, и чудо, и тот путь, который освещает нам дорогу к победе. Оно зажигает в душах людей всех национальностей, живущих в России, огонь святой борьбы и веры в победу», – сказал историк.

По мнению собеседника, значение события выходит далеко за рамки исторической памяти и непосредственно связано с сегодняшним восприятием происходящего в стране. Оно способно поддержать тех, кто находится на передовой. «Но важно и для тружеников тыла: рабочих, которые трудятся в три смены на заводах, производя оружие и технику; для волонтеров, учителей, врачей, для всех, кто вносит свой вклад в нашу будущую победу. Все мы чувствуем духовную поддержку наших святых предков, и это придает сил», – добавил Мягков.

Во вторник Русская православная церковь и ученые официально объявили об обретении и подтверждении подлинности мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, найденных в Архангельском соборе Московского Кремля в ходе реставрационных работ.

Реставрационные мероприятия проводились в июле из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробниц над захоронениями великих князей. В рамках противоаварийных работ специалисты демонтировали кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора.

Реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного (отца Донского) и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки, рассказали в РПЦ.

Полученные в ходе работ данные оказались новой информацией для сотрудников музеев Московского Кремля, поскольку ранее у них были иные сведения о расположении захоронений. Согласно прежним данным, инженерам пришлось разместить саркофаг Дмитрия Донского под саркофагом его отца для высвобождения места под коммуникации. А во время работ в 1860-х годах оба саркофага были подняты на уровень пола над могильными ямами.

Из-за трещин на плите саркофага антропологи и археологи Института археологии РАН получили контролируемый доступ к мощам. Экспертиза подтвердила их абсолютную подлинность. Спустя 637 лет после смерти князя останки сохранились практически полностью в анатомическом порядке. Не хватает только левой пяточной кости (ее могли случайно потревожить в XIX веке при изъятии погребальной сувенирной слезницы). Научно зафиксированы даже фрагменты мягких тканей и погребального облачения.

Также во вторник в соборе патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично отслужил молебен. По его благословению, первые извлеченные частицы мощей великого князя будут переданы в российские храмы для поклонения верующих. Помощник президента Владимир Мединский назвал событие «неожиданным, символичным и почти сказочным».

Дмитрий Донской правил в XIV веке и сыграл важную роль в укреплении Московского княжества. Его имя прежде всего связано с победой русских войск над ордынским войском в Куликовской битве 1380 года. За эту победу князь получил прозвище Донской. В 1988 году Русская православная церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых.