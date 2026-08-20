Ажиотаж в Персидском заливе взвинтил цены на танкеры до рекорда

Стоимость нефтяных танкеров побила многолетние рекорды из-за высокого спроса

Tекст: Мария Иванова

Стоимость нефтяных танкеров достигла многолетних максимумов на фоне возросшего спроса на транспортировку нефти из стран Ближнего Востока, пишет Financial Times.

Страны-экспортеры стремятся обеспечить наличие собственного флота, что привело к подорожанию подержанных судов и фрахта, отмечает РИА «Новости».

«Резкий рост спроса на нефтяные танкеры для перевозки нефти из Персидского залива подтолкнул цены на суда к рекордно высоким уровням, поскольку страны Ближнего Востока ищут способы экспорта грузов», – отмечает издание. За последний квартал цена современных крупных танкеров превысила 130 млн долларов, обновив максимум с 2008 года.

Покупателей привлекает высокая доходность судов в регионе. Рискованные маршруты, такие как Красное море – Китай, приносят около 318 тыс. долларов в день, а рейсы из Ормузского пролива в Китай – более 550 тыс. долларов ежедневно. При этом более 50% рейсов через Ормузский пролив обслуживают всего 29 судов.

Ранее Дональд Трамп пригрозил ударами по Оману, если тот будет препятствовать контролю над Ормузским проливом. В свою очередь, телеканал Al-Hadath сообщил о скором официальном открытии пролива для судоходства по соглашению Ирана и Омана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ормузском проливе появился собственный теневой флот из тайных танкеров-челноков.

Логистические гиганты перевели доставку части грузов на наземный транспорт.