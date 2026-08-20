Прокуратура потребовала завести уголовное дело на рэпера Лигалайза

Биолог объяснил причины нападения медведей на людей

Биолог Глазков: Рост численности бурого медведя становится серьезной проблемой

Tекст: Татьяна Косолапова

В селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай медведь напал на палатку туристической базы и вытащил из нее 29-летнюю женщину. Погибшая находилась в отпуске вместе со спутником и работала инспектором управления МЧС по Новосибирской области. Ее спутник остался жив. После трагедии в районе ввели круглосуточное патрулирование и комендантский час, а также выдали дополнительные лицензии на отстрел. После инцидента добыли пять медведей, угрожавших местным жителям.



«У нас из животных, которые реально целенаправленно охотятся на человека, нападают и съедают, есть только один вид – это амурский тигр. Все, что касается нападения медведя на человека, в огромном количестве случаев изначально провоцируется самим человеком. При этом наш медведь, по крайней мере в центральной полосе России и на Алтае, на 95% вегетарианец, и многие об этом не знают. Он питается в основном растительной пищей: травой, корнями растений и ягодами. Жир образуется за счет углеводов, а не за счет белка, поэтому свои жировые запасы на зиму бурый формирует за счет черники», – рассказывает Глазков.

Целенаправленно бурый медведь на человека не охотится, подчеркивает собеседник. Иначе грибники и ягодники исчезали бы не сотнями, а тысячами. Исключение составляют Дальний Восток и Сахалин, где зверь специализируется на ловле рыбы и набирает вес за счет рыбьего жира. Между тем он обращает внимание на то, что численность бурого медведя во всей стране растет и уже становится серьезной проблемой. Только в Ленинградской области, по данным ежегодного учета, насчитали около 3150 особей.

«Сегодня регулированием численности медведя по всей России занимаются охотники и охотничьи хозяйства, это целая биотехния. В каждом районе подсчитывают зверя и выдают лицензии, примерно от 10 до 20 процентов от общей численности животных. Если кто-то предлагает запретить охоту, то он не понимает, что тогда вылезут браконьеры. А охотник – это человек в законе, у него можно забрать охотничий билет и разрешение на оружие, а браконьерам браконьерство не запретить. Поэтому нельзя даже обсуждать возможный запрет на охоту, потому что бурый медведь стоит на вершине пищевой цепочки и, кроме человека, его численность никто не регулирует», – объясняет биолог.

Сейчас в России сложилась серьезная ситуация, отмечает эксперт. Из-за дороговизны лицензий, сложности охоты и общей экономической обстановки охотники стали заметно реже добывать бурого медведя. В результате его численность увеличивается. Поэтому на сегодняшний день, по его мнению, нужно срочно думать, как сделать эту охоту более доступной, и идти на упреждение, пока звери не начали заходить в поселки. Сейчас, когда бурый приходит туда, где живут люди, самым действенным способом является звонок охотинспектору района, который вызывает охотников, и они регулируют численность, как и произошло после трагедии в Алтайском крае.

«Есть несколько ситуаций, когда медведь нападает на человека. Первая, это встреча с медведицей, у которой есть медвежата. Она охраняет своих детей и, как правило, человека отгоняет или травмирует, но не ест. Похоже, именно так медведица набросилась на рыбака, который на днях шел вдоль реки. Видимо она не услышала его из-за шума воды. Вторая ситуация – это раненый зверь, и чаще всего он нападает на самого охотника, который пошел добирать его, да еще и в темноте, и без собак», – делится Глазков.

Третья и самая вероятная в случае с погибшей девушкой причина, продолжает собеседник, это привлечение хищника едой. Медведи часто приходят на запах пищевых отходов к свалкам у поселков и к палаткам туристов, которые оставляют еду открытой. Зверь он ночной, активен с вечера до утра, а днем спит, поэтому подходит к лагерю в темноте, когда люди уже легли. Учуяв запах, он начинает собирать еду со стола и даже может залезть в палатку, если и там хранится что-то вкусное для него.

Случаются ситуации, когда, проснувшись в палаточном лагере, люди слышат, как кто-то шумит и «лакомится» недоеденным ужином, после чего принимают решение выскочить из палатки, тем самым сильно пугая медведя. Но вместо того, чтобы убежать, бурый начинает сразу же защищаться: тут же бьет человека лапой и даже может поволочь за собой в лес, защищая собственную жизнь. Поэтому, наказывает эксперт, еду в лесу нужно очень хорошо упаковывать, например, убирать в специальный металлический ящик. А при появлении зверя не выходить наружу, лучше просто начать светить фонариком в стенки палатки, кричать и шуметь, чтобы отпугнуть животное от лагеря, но не спровоцировать нападение на себя.

«Чтобы медведь просто подошел к палатке и начал охотиться именно на человека – исключено, всегда есть провоцирующий фактор. Скорее всего, зверь полез за едой, которую туристы оставили открытой в тамбуре палатки, ведь запах идет. На Алтае вечер, комары, на улицу не выйти, вот люди и поужинали прямо в предбаннике, а еду не убрали. И стоит помнить, что не зафиксировано ни одного случая в мире, когда медведь напал бы сразу на трех человек. Даже двое людей для медведя – это уже опасность. Поэтому специально залезать в палатку именно за девушкой животное не стало бы. Вероятнее всего она выглянула на шум и случилось то, что случилось», – рассуждает специалист.

Находясь в лесу эксперт советует издавать как можно больше звуков, тогда любой дикий зверь, в том числе медведь, сам уйдет, потому что во встрече с человеком он не заинтересован. Если на поляне сидит медвежонок, не стоит его фотографировать или приближаться, надо сразу уходить, ведь медведица где-то рядом. Отступать нужно спиной, не поворачиваясь и не убегая, увеличив себя в размере с помощью поднятой над головой куртки или рюкзака. Бегство при встрече со зверем биолог назвал грубейшей ошибкой, потому что хищник инстинктивно бросится следом и нападет сзади. Если же животное пошло в атаку, надо собрать волю в кулак, сделать шаг ему навстречу, крикнуть и махнуть курткой, а затем снова отходить, но не преследовать убегающего медведя.

«Отдельно стоит развеять миф о шатунах. Медведь запасает столько подкожного жира, что даже проснувшись весной, может еще целый месяц бодрствовать вообще без еды. Зимний сон – это не глубокая спячка, а полудремота, поэтому разбуженный зверь просто отбегает на несколько километров и спокойно залегает заново, и так может уснуть и второй, и третий раз. Шатунами становятся больные и, как правило, раненые медведи, которые из-за боли не могут снова уснуть, и их жир сгорает. Но опытные охотники такого подранка обязательно добирают, поэтому встретить настоящего шатуна-людоеда крайне маловероятно», – подытожил Глазков.

Ранее медведица напала на рыбака в районе Междуреченска в Кемеровской области, передает «Интерфакс». Мужчина получил травмы средней тяжести, его вертолетом доставили в больницу, а сам зверь скрылся.

Заслуженный эколог России Анатолий Кудактин предупреждал об опасности прикормленных медведей, которые привыкают к человеческой пище и настойчиво ищут еду у туристов. По его совету, при встрече с хищником следует поднять руки, издавать необычные звуки и использовать специальные спреи.