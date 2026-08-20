Ученые зафиксировали мощнейшую августовскую вспышку на спокойном летнем Солнце

В ИКИ РАН зарегистрировали сильнейшую за август солнечную вспышку класса М

Tекст: Мария Иванова

Специалисты зафиксировали самое сильное за этот месяц событие на нашей звезде, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Измеренный балл составил M1.88, однако в мировые каталоги явление войдет со значением M1.8, так как уровень традиционно округляют по нижней границе.

Источником мощного взрыва стала активная область 4513, которая накануне вышла на обращенную к Земле видимую сторону.

Эксперты отмечают, что энергия в этой зоне закончится в течение одного или двух дней. До рекордных показателей этому явлению далеко, но оно заметно выделяется на фоне спокойного летнего светила.

Вспышек высшего класса X в ближайшее время не ожидается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые ИКИ РАН сообщили о завершении мощного всплеска активности на Солнце.

В августе прошлого года на светиле произошла мощная вспышка класса М4.4.