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    20 августа 2026, 13:06 • Новости дня

    Эксперт объяснил появление новейшего самолета РЭБ ВВС США у Калининграда

    Эксперт Анпилогов: Появление самолета РЭБ ВВС США у Калининграда означает отработку прорыва

    Эксперт объяснил появление новейшего самолета РЭБ ВВС США у Калининграда
    @ Airman 1st Class Samantha Melecio/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Олег Исайченко

    Новейший самолет РЭБ ВВС США EA-37B Compass Call способен воздействовать на радары раннего предупреждения, навигационные системы, каналы связи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. По мнению аналитиков, появление самолета вблизи Калининградской области наряду с аномально высокой концентрацией авиации НАТО может быть неанонсированной тренировкой по прорыву зоны A2/AD.

    «EA-37B Compass Call – американский самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разработанный на базе бизнес-джета Gulfstream G550», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Согласно данным из открытых источников, на борту EA-37B размещены крупные антенные решетки, установленные по обеим сторонам фюзеляжа.

    В состав бортового комплекса входят, в частности подсистемы радиочастотного приемника (RFR), а также сетецентрические системы совместного наведения (NCCT), которые позволяют интегрировать данные с других платформ (AWACS, наземных станций, дронов).

    «По сути, это воздушный центр радиоэлектронного подавления. Он способен подниматься на большие высоты, вплоть до 14 км, и воздействовать на радары, системы глобального позиционирования, а также каналы связи – глушить их за счет излучения сильного сигнала», – детализировал собеседник. По его оценкам, появление EA-37B вблизи Калининградской области – элемент комплексной операции.

    Анпилогов напомнил, что во вторник в регионе были зафиксированы также самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 и небольшой разведывательный самолет ARTEMIS II. «Возможно, тестировалась сцепка систем обнаружения и подавления», – допустил спикер.

    «Я не исключаю, что могли быть задействованы и ударные самолеты, но с выключенными транспондерами. Они могли отрабатывать выход, например, на рубеж пуска противоракет или антирадарных ракет», – предположил аналитик, отметив, что это характерный рисунок ударных воздушных операций блока НАТО.

    Авторы Telegram-канала «Военная хроника», в свою очередь, отмечают: конфигурация группировки указывает либо на проведение масштабной неанонсированной тренировки по прорыву зоны A2/AD (Anti–Access/Area Denial - «зона воспрещения доступа и маневра»), либо на комплексное картографирование российской ПВО и узлов РЭБ в Калининграде.

    Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Милитарист». «Compass Call – это самолет радиоэлектронной борьбы, предназначенный для обнаружения, идентификации и подавления вражеских средств связи и других электромагнитных систем. Его присутствие рядом с самолетом ДРЛОиУ и специализированным разведывательным самолетом указывает на то, что силы НАТО и США имели конкретные задачи в области разведки или радиоэлектронной борьбы в районе Калининграда», – считают они.

    Аналитики напоминают, что ранее на Западе появились сообщения о том, что Россия будто может готовиться к возможной операции против одного из членов Североатлантического альянса. «Связана ли недавняя активность с этим, пока неизвестно, но это необычное сочетание возможностей в особенно чувствительном районе», – заключил «Милитарист».

    Во вторник вблизи Калининградской области была зафиксирована аномально высокая концентрация разведывательной и боевой авиации Объединенных ВВС НАТО. В воздушном пространстве Польши и над акваторией Балтийского моря одновременно находились самолет ДРЛОиУ E-3A Sentry, разведывательный борт глубокого сканирования Leidos Artemis, а также группа снабжения из заправщиков KC-135 Stratotanker.

    Кроме того, был задействован новейший самолет радиоэлектронной борьбы и подавления EA-37B Compass Call, переброшенный из Греции в польский Повидз, передает издание TWZ. Появление EA-37B у границ российского эксклава зафиксировано впервые. Этот аппарат представляет собой глубоко модернизированный бизнес-джет Gulfstream G550, оснащенный мощными радарами для подавления связи и радиолокационных станций противника. Ранее ВВС США применяли его лишь в ходе операции против Ирана.

    Представитель Североатлантического альянса Марти О'Доннелл заявил, что активность в Балтийском регионе носит сугубо «оборонительный характер» и контролируется американской стороной. Эксперты связывают развертывание новейших систем радиоэлектронной борьбы с попытками сдерживания России в стратегически важном регионе Балтики.

    18 августа 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград

    Политолог Корнилов: Сокращение Литвой времени транзита в Калининград создаст проблемы

    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Планы Литвы сократить время транзита в Калининградскую область до шести часов грозят россиянам не только бытовыми неудобствами, но и правовыми проблемами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Москве стоит напомнить Вильнюсу о возможных последствиях обсуждаемых местными депутатами мер.

    «Прибалты стремятся создавать препятствия для России и российских граждан везде, где это возможно, – в том числе в вопросах пересечения границ», – отметил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что населению республик внушают: Москва якобы собирается провести военную операцию в районе Сувалкского коридора и перекрыть сухопутное сообщение стран Балтии с остальными странами НАТО. Эта страшилка используется прибалтийскими политиками, в частности, для обоснования предложений ужесточить транзита в Калининградскую область, добавил собеседник.  

    По его оценкам, планируемые Вильнюсом ограничения для российских автомобилей могут создать проблемы для россиян. «За шесть часов необходимо успеть не только преодолеть путь, но и заправиться, а также учесть возможные непредвиденные ситуации: например, поломки автотранспорта или вынужденные остановки. Больше всего рисков такая ситуация несет семьям с детьми, которым требуются более длительные паузы в дороге», – рассуждает Корнилов.

    «Кроме того, сложности на бытовом уровне могут повлечь и трудности правового характера, если вдруг не получится вовремя уложиться в этот временной коридор. Другими словами, транзит через Литву окажется, скорее, вопросом нервов», – подчеркнул аналитик. Вместе с тем, политолог не исключает, что политикам из Прибалтики или тем, кого подзуживает Европа, «взбредет в голову» пойти на полное прекращение транспортного сообщения.

    «На мой взгляд, Москве следует постоянно напоминать Вильнюсу о возможных последствиях таких ограничений», – считает собеседник. По его мнению, сейчас Россия сначала попробует уладить вопрос ужесточения контроля за транзитом дипломатически. Но если предложение литовских депутатов перейдет в практическую плоскость, то речь, вероятно, пойдет о демаршах и экономических мерах против Литвы. Среди возможных ответных шагов Корнилов допустил создание препятствия для судов, которые идут в страны Прибалтики по Балтийскому морю.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

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    18 августа 2026, 17:04 • Новости дня
    Ушаков объяснил принципы «тихой дипломатии»
    Ушаков объяснил принципы «тихой дипломатии»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Настоящие международные переговоры всегда ведутся в закрытом режиме, а публичные обсуждения не имеют отношения к реальному диалогу государств, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков отреагировал на недавние публикации в средствах массовой информации о якобы скрытых контактах Москвы и Вашингтона. Представитель Кремля в беседе с «Вестями» подчеркнул естественность такого формата работы.

    «Дипломатия обычно всегда ведется по-тихому. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это уже публичные заявления», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Вашингтон осознают важность восстановления двусторонних контактов.

    Ранее Юрий Ушаков рассказал о закрытом формате обсуждения украинского урегулирования. 

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул целесообразность проведения переговоров в атмосфере тишины.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    20 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    В American Conservative предрекли капитуляцию Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Острый дефицит личного состава и систем противовоздушной обороны вынудит украинские власти пойти на мирное соглашение на крайне невыгодных условиях, пишет американская пресса.

    Вооруженные силы Украины терпят поражение в наземных и воздушных столкновениях, что неизбежно приведет к дипломатическому урегулированию конфликта, пишет американский журнал The American Conservative.

    «Проигрыш в воздушной, сухопутной и экономической войнах создает впечатление, что именно Украина, а не Россия, первой сдастся и вернется за стол переговоров. Трагедия заключается в том, что предложение, которое будет на столе на этот раз, может оказаться для Украины хуже, чем мир, который был возможен в первые месяцы войны», – говорится в материале.

    Авторы статьи подчеркивают, что новые условия соглашения окажутся значительно жестче тех, что обсуждались весной 2022 года. Издание отмечает, что тогда именно западные страны, в частности США и Британия, вынудили Киев отказаться от дипломатического пути. Журнал призывает Запад извиниться перед украинцами за срыв стамбульских договоренностей.

    Сейчас украинская армия сталкивается с критической нехваткой солдат и истощением запасов ракет для комплексов Patriot. Ранее Владимир Зеленский признал сокращение арсенала перехватчиков в два с половиной раза по сравнению с 2025 годом. Депутат Анна Скороход назвала ситуацию с противовоздушной обороной катастрофической.

    Напомним, что в конце июня президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу на основе стамбульских соглашений. В 2025 году стороны провели три раунда встреч в Турции, обменявшись пленными, телами погибших и проектами меморандумов о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские журналисты подтвердили острый дефицит боеприпасов для зенитных комплексов Patriot у украинской армии. Ранее Владимир Зеленский заявил о сокращении запасов ракет-перехватчиков в два с половиной раза.

    До этого президент России Владимир Путин назвал сорвавшего стамбульские договоренности Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса.

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    18 августа 2026, 11:48 • Новости дня
    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград

    Политолог Межевич: Литва готова на безумные решения по транзиту в Калининград

    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининград. Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее депутаты Литвы предложили ужесточить контроль за транзитом в российский эксклав.

    «Политики целого ряда недружественных стран едва ли не каждый день выступают с безумными заявлениями. Но дипломатическая активность Литвы на российском направлении носит параноидальный характер», – отметил Николай Межевич, доктор наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН. По его оценкам, причины кроются в тяжелом положении дел в самой республике.

    «Экономика страны умирает, демографическая ситуация на грани катастрофы, к этому добавляются политическая нестабильность и коррупция. В таких условиях литовские чиновники видят единственный способ получения капитала – это антироссийские выступления», – детализировал собеседник. Напомним, в июльском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», выпускаемым газетой ВЗГЛЯД, Литва заняла четвертое место.

    Как указал политолог, инициатива Вильнюса ужесточить условия транзита автомобилей с российскими номерами в Калининградскую область укладывается в озвученную логику. Межевич напомнил, что в 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининградскую область. «Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов», – уточнил аналитик.

    По его мнению, возможное сокращение времени транзита в Калининград опасно тем, что вслед за таким шагом последуют другие безумные решения. «Сейчас Вильнюс проверяет реакцию Москвы. Неслучайно раз в месяц в Литве обсуждают вопрос полного закрытия транзита – хотя это нарушает договоренности России и ЕС, литовское руководство данные нюанс не очень беспокоят», – заключил Межевич.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

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    20 августа 2026, 21:38 • Новости дня
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Россия создает и модернизирует базы для запуска беспилотников вблизи границ стран НАТО, что в перспективе может расширить возможности Москвы по нанесению ударов по объектам альянса, пишет американское издание The National Interest.

    По данным европейских разведслужб, на которые ссылается издание, российские военные якобы создали или модернизировали десять баз для беспилотных систем у границ с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. На объектах оборудовано около 60 новых пусковых направляющих, способных использоваться для запуска ударных дронов. Дальность полета некоторых беспилотников позволяет рассматривать в качестве потенциальных целей также объекты в более удаленных от линии соприкосновения странах Европы, включая Германию и Швецию.

    Автор статьи отмечает, что развитие беспилотных технологий стало одним из наиболее заметных изменений в характере современных вооруженных конфликтов. За время боевых действий на Украине небольшие и относительно дешевые беспилотники превратились в один из ключевых инструментов поражения живой силы, техники и объектов инфраструктуры.

    При этом НАТО уже наращивает возможности противодействия БПЛА. В июле альянс объявил о планах вложить около 40 млрд долларов в течение пяти лет в системы борьбы с беспилотниками и подготовку соответствующих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса сообщила о якобы существующих в России секретных базах беспилотников дальнего действия. Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны с созданием автономной зоны для дронов. Ранее лондонский Международный институт стратегических исследований заявил о тайных запусках российских беспилотников над стратегическими военными базами Европы с подсанкционных нефтяных танкеров.

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    18 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Ушаков: Конкретной информации о визите Уиткоффа и Кушнера пока нет

    Ушаков заявил о необходимости согласования визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Возможная поездка американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера требует серьезного предварительного согласования на высшем уровне, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Российская сторона пока не располагает конкретной информацией относительно вероятного визита делегатов из США, передает ТАСС. Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что подобные международные контакты нуждаются в тщательной проработке.

    «Пока нечего», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Представитель Кремля сравнил количество вопросов об этой встрече с приездом родственников из Калуги. Он пояснил, что о серьезном международном событии будет объявлено сразу после завершения всех этапов согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ анонсировали скорый визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности президента России выслушать предложения американских посланников.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно назвать точную дату приезда делегации.

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    18 августа 2026, 14:22 • Новости дня
    FT: Чиновник из США Родни Кук провел негласные переговоры с Москвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон рассчитывает достичь прогресса в урегулировании украинского конфликта с помощью привлечения нестандартных посредников к дипломатическому процессу, отмечает американская пресса.

    Председатель американской комиссии по изящным искусствам Родни Кук провел в России переговоры в рамках «тихой» дипломатической миссии по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

    Чиновник возглавлял делегацию на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Этот визит стал первым за несколько лет появлением официального представителя США на мероприятии, получившим одобрение Белого дома и Госдепартамента.

    По данным издания, в рамках своего визита Кук контактировал с представителями Кремля, в том числе с советником президента России Антоном Кобяковым. В Вашингтоне надеются, что привлечение неожиданных переговорщиков поможет выйти из дипломатического тупика по Украине. При этом, как подчеркивает издание, президент США Дональд Трамп сохраняет оптимизм относительно перспектив заключения сделки по урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Антон Кобяков оценил решение Дональда Трампа направить Родни Кука на ПМЭФ.

    После форума американский представитель передал президенту США подаренную Владимиром Путиным хоккейную шайбу. Сам глава делегации США Кук во время визита в Петербург заявил о желании слушать и учиться.

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    19 августа 2026, 03:34 • Новости дня
    Россиянку Бобреневу в США задержали сотрудники иммиграционной службы

    Россиянка Бобренева провела 16 дней под стражей в США

    Tекст: Антон Антонов

    Российская гражданка Галина Бобренева провела 16 дней под стражей в США после задержания из-за подозрений в нарушении правил пребывания в стране, пишет New York Times.

    Бобреневу задержали сотрудники иммиграционной службы США в аэропорту в Калифорнии, когда она с мужем, гражданином США, прибыла из Сан-Франциско в Бербанк – там ее супруг планировал встретиться с клиентами, а сама Бобренева – с друзьями, пишет New York Times.

    Бобреневу задержали по обвинению в превышении разрешенного срока пребывания в стране и доставили в центр содержания. Бобренева объяснила, что находится в процессе получения грин-карты на основании брака, и представила необходимые документы.

    Министерство внутренней безопасности заявило в своем заявлении, что она является «нелегальной иммигранткой», которую пытаются арестовать, потому что «она превысила срок пребывания, нарушив законы страны».

    Под стражей Бобренева провела 16 дней. Позднее ее освободили под залог в размере 35 тыс. долларов и обязали носить электронный браслет.

    Судебное заседание по этому делу состоится в октябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционный суд США назначил очное слушание по делу россиянки Алевтины Соболевой на 5 ноября в Калифорнии.

    По словам дочери Соболевой, россиянку задержали 20 июля в аэропорту Буффало перед вылетом в Калифорнию, при этом причины задержания в открытых данных не указаны.

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    18 августа 2026, 04:48 • Новости дня
    Ребенок выпал из окна пятого этажа в Калининграде

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция начала проверку после падения трехлетнего ребенка из окна квартиры на пятом этаже в Калининграде, сообщило УМВД России по Калининградской области.

    Прохожие обнаружили пострадавшего ребенка на улице и незамедлительно обратились в экстренные службы, сообщает ведомство в «Максе».

    По предварительной информации, мать привела сына в гости и ушла. Вскоре хозяева квартиры также временно отлучились. Ребенок остался в квартире один.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прохожие в Калининграде поймали выпавшего из окна четвертого этажа двухлетнего мальчика. Спасительницей ребенка оказалась 71-летняя пенсионерка.

    В городе Раменское в Московской области женщина погибла, пытаясь спасти трехлетнего сына от падения из окна квартиры на седьмом этаже.

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    18 августа 2026, 22:31 • Новости дня
    Финский политик назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Политик Мема назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Tекст: Вера Басилая

    Милитаризация, предпринимаемая властями Польши и Германии, является тревожным звонком для тех, кто знает историю, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    По словам Мема, Германия и Польша вкладывают значительные средства в перевооружение, что, действительно, является тревожным звонком для всех, кто хоть немного знает историю, передает РИА «Новости».

    Мема заявил, что подобное перевооружение подпитывается беспочвенной антироссийской риторикой, что создает очень опасную смесь.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений за счет наращивания своих военных бюджетов. Глава государства подчеркивал, что западные элиты используют лживые заявления об угрозе со стороны России для выкачивания денег из налогоплательщиков и оправдания собственных экономических ошибок.

    До этого Мема обвинил страны Евросоюза в использовании образа врага для оправдания масштабного перевооружения.

    Ранее Мема назвал закупку Берлином американских ракет «Томагавк» шагом к эскалации конфликта с Москвой.

    Российские дипломаты в Вене осудили курс властей Германии на ремилитаризацию из-за нелицеприятных исторических ассоциаций.

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    18 августа 2026, 10:52 • Новости дня
    На Западе заявили о росте числа выступающих за диалог с Россией политиков

    Tекст: Вера Басилая

    Представители западных дипломатических кругов фиксируют кардинальное изменение переговорного климата и растущую готовность европейских лидеров к возобновлению прямых контактов с Россией.

    Источник в западных дипломатических кругах заявил, что среди западного истеблишмента стремительно увеличивается число сторонников восстановления официальных контактов с Москвой, передает ТАСС.

    «Еще несколько месяцев назад за призывы к диалогу с Россией политически расстреляли бы на месте, а теперь все больше европейских политиков считают, что с Россией надо вести диалог», – заявил источник агентства.

    Собеседник отметил реальное улучшение переговорного климата, уточнив, что пока коммуникация поддерживается исключительно на неофициальном уровне. По его словам, европейцы осознают невозможность дальнейшей зависимости от американской воли.

    Для возвращения статуса значимого игрока в мировой политике Европе придется самостоятельно развивать каналы связи с российской стороной, резюмировал дипломат.

    Ранее финский политик Армандо Мема призвал европейские страны скорее возобновить переговорный процесс с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил открытость нашей страны к восстановлению связей.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о тайном интересе европейских лидеров к беседам с Владимиром Путиным.

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    20 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Песков назвал Уиткоффа и Кушнера «желанными гостями» в Москве

    Песков заявил о готовности Москвы принять Уиткоффа и Кушнера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские представители по внешней политике всегда могут рассчитывать на теплый прием и конструктивный диалог с высшим руководством России, заявили в Кремле.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер всегда остаются желанными гостями в российской столице. Они также являются ценными собеседниками для президента Владимира Путина и своих российских коллег, передает РИА «Новости».

    При этом точных сроков возможного визита представителей США пока нет. По словам Пескова, конкретные дни для поездки не зарезервированы, поскольку переговорщики сейчас активно занимаются другими направлениями американской внешней политики.

    «Но вместе с тем они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров также заявил о готовности президента России выслушать предложения американских посланников.

    Ранее российские власти пообещали своевременно назвать точную дату приезда Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.До этого Песков подтвердил готовность российской стороны принять спецпосланников США в любой момент.

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    20 августа 2026, 20:18 • Новости дня
    Захарова: Запад запихивает свои ценности «ножкой под ковер»

    Захарова: Запад пренебрег своими ценностями в новом законе Канады об иноагентах

    Захарова: Запад запихивает свои ценности «ножкой под ковер»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение в Канаде жесткого закона об иностранных агентах демонстрирует готовность западных стран жертвовать свободой слова ради тотального контроля над обществом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова подвергла резкой критике новый канадский закон, касающийся иностранного влияния. Во время брифинга она отметила, что западные государства легко забывают о демократических принципах, когда это отвечает их интересам, передает ТАСС.

    «Хочется уточнить у канадских непартнеров: а куда испарились все эти их пресловутые приверженности западным ценностям – свободе слова, плюрализму мнений, о которых они так много рассуждали», – заявила Захарова.

    Вступивший в силу 4 августа канадский нормативный акт стал более строгим аналогом американского и британского законодательства. По словам дипломата, он формирует систему масштабной слежки за физическими и юридическими лицами, включая университеты, СМИ и некоммерческие организации.

    Представитель МИД подчеркнула, что ради контроля западные страны готовы отбросить универсальные ценности и подавлять неугодные голоса.

    «Очевидно, что когда дело касается их собственных интересов, универсальные ценности просто отбрасываются в сторону. Иногда аккуратно ножкой под ковер запихиваются, иногда просто смахиваются со стола – как пойдет», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Мария Захарова назвала западную концепцию иностранного агента инструментом репрессий.

    Ранее дипломат указала на рекордную скорость принятия канадского законопроекта об иноагентах. Представитель МИД также обвинила страны Запада в политической цензуре.

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    18 августа 2026, 07:57 • Новости дня
    Россия сократила вложения в американские гособлигации до 27 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем принадлежащего российской стороне портфеля американских государственных ценных бумаг в июне снизился на 2 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные американского минфина.

    Российские вложения в американские гособлигации по итогам июня сократились до 27 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Месяцем ранее этот показатель находился на уровне 29 млн долларов.

    Согласно статистике американского финансового ведомства, текущий портфель состоит из долгосрочных бумаг на сумму 23 млн долларов и краткосрочных на 4 млн.

    В конце мая эти значения составляли 26 млн и 3 млн долларов соответственно.

    Список крупнейших держателей американского долга остался неизменным. Лидирует Япония, хотя ее вложения снизились с 1,14 трлн до 1,12 трлн долларов. Вторую строчку занимает Британия с портфелем, уменьшившимся до 939,9 млрд долларов. Замыкает тройку Китай, сокративший объем инвестиций до 633,4 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае портфель российских вложений в американские госбумаги увеличился до 29 млн долларов.

    В апреле объем инвестиций России в гособлигации США составил 26 млн долларов.

    Москва приступила к резкому сокращению вложений в американский госдолг весной 2018 года.

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    20 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Минобороны Литвы сообщило о строительстве лагеря для военных НАТО

    Минобороны Литвы сообщило о возведении базы для тысячи солдат НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    На полигоне Руднинкай вблизи границы с Белоруссией появится новая военная инфраструктура стоимостью 40 млн евро для размещения солдат Североатлантического альянса.

    Военное ведомство балтийской республики планирует возвести базу для тысячи военнослужащих государств-союзников, передает ТАСС.

    На этом этапе стоимость работ составит около 40 млн евро, а завершить их предполагается в первой половине 2028 года. К этому времени на объекте появятся новые жилые постройки и инженерные сооружения.

    «Наши инвестиции в военную инфраструктуру осуществляются стратегически и комплексно, поэтому нам понятно, что необходимо сделать для того, чтобы бригада Бундесвера и другие союзники были обеспечены качественными условиями для тренировок и пребывания в Литве», – заявил министр обороны республики Робертас Каунас.

    Лагерь разместится на полигоне Руднинкай в Шальчининкском районе, который граничит с Белоруссией. Здесь будет находиться 80% личного состава немецкой бригады, насчитывающей 4,8 тыс. военнослужащих и 200 сотрудников вспомогательных служб.

    Согласно договоренностям, переброска подразделений ФРГ в Литву для постоянной дислокации должна завершиться в 2027 году. Основу этой группировки составят танковый и механизированный пехотный батальоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску пяти тысяч военнослужащих в Литву.

    Новая бронетанковая бригада ВС ФРГ провела масштабные учения недалеко от границы Белоруссии.

    При формировании этого военного контингента немецкая армия столкнулась с нехваткой двух тысяч добровольцев.

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