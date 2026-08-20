Эксперт объяснил появление новейшего самолета РЭБ ВВС США у Калининграда

Эксперт Анпилогов: Появление самолета РЭБ ВВС США у Калининграда означает отработку прорыва

Tекст: Олег Исайченко

«EA-37B Compass Call – американский самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разработанный на базе бизнес-джета Gulfstream G550», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Согласно данным из открытых источников, на борту EA-37B размещены крупные антенные решетки, установленные по обеим сторонам фюзеляжа.

В состав бортового комплекса входят, в частности подсистемы радиочастотного приемника (RFR), а также сетецентрические системы совместного наведения (NCCT), которые позволяют интегрировать данные с других платформ (AWACS, наземных станций, дронов).

«По сути, это воздушный центр радиоэлектронного подавления. Он способен подниматься на большие высоты, вплоть до 14 км, и воздействовать на радары, системы глобального позиционирования, а также каналы связи – глушить их за счет излучения сильного сигнала», – детализировал собеседник. По его оценкам, появление EA-37B вблизи Калининградской области – элемент комплексной операции.

Анпилогов напомнил, что во вторник в регионе были зафиксированы также самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 и небольшой разведывательный самолет ARTEMIS II. «Возможно, тестировалась сцепка систем обнаружения и подавления», – допустил спикер.

«Я не исключаю, что могли быть задействованы и ударные самолеты, но с выключенными транспондерами. Они могли отрабатывать выход, например, на рубеж пуска противоракет или антирадарных ракет», – предположил аналитик, отметив, что это характерный рисунок ударных воздушных операций блока НАТО.

Авторы Telegram-канала «Военная хроника», в свою очередь, отмечают: конфигурация группировки указывает либо на проведение масштабной неанонсированной тренировки по прорыву зоны A2/AD (Anti–Access/Area Denial - «зона воспрещения доступа и маневра»), либо на комплексное картографирование российской ПВО и узлов РЭБ в Калининграде.

Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Милитарист». «Compass Call – это самолет радиоэлектронной борьбы, предназначенный для обнаружения, идентификации и подавления вражеских средств связи и других электромагнитных систем. Его присутствие рядом с самолетом ДРЛОиУ и специализированным разведывательным самолетом указывает на то, что силы НАТО и США имели конкретные задачи в области разведки или радиоэлектронной борьбы в районе Калининграда», – считают они.

Аналитики напоминают, что ранее на Западе появились сообщения о том, что Россия будто может готовиться к возможной операции против одного из членов Североатлантического альянса. «Связана ли недавняя активность с этим, пока неизвестно, но это необычное сочетание возможностей в особенно чувствительном районе», – заключил «Милитарист».

Во вторник вблизи Калининградской области была зафиксирована аномально высокая концентрация разведывательной и боевой авиации Объединенных ВВС НАТО. В воздушном пространстве Польши и над акваторией Балтийского моря одновременно находились самолет ДРЛОиУ E-3A Sentry, разведывательный борт глубокого сканирования Leidos Artemis, а также группа снабжения из заправщиков KC-135 Stratotanker.

Кроме того, был задействован новейший самолет радиоэлектронной борьбы и подавления EA-37B Compass Call, переброшенный из Греции в польский Повидз, передает издание TWZ. Появление EA-37B у границ российского эксклава зафиксировано впервые. Этот аппарат представляет собой глубоко модернизированный бизнес-джет Gulfstream G550, оснащенный мощными радарами для подавления связи и радиолокационных станций противника. Ранее ВВС США применяли его лишь в ходе операции против Ирана.

Представитель Североатлантического альянса Марти О'Доннелл заявил, что активность в Балтийском регионе носит сугубо «оборонительный характер» и контролируется американской стороной. Эксперты связывают развертывание новейших систем радиоэлектронной борьбы с попытками сдерживания России в стратегически важном регионе Балтики.