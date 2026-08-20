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    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    20 августа 2026, 11:17 • Новости дня

    Аномальная жара погубила 14 тыс. жителей Германии

    Жертвами экстремальной жары в Германии стали почти 14 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Этим летом экстремальные температурные показатели привели к гибели 14 тыс. граждан Германии, обновив печальный максимум смертности за последние три десятилетия.

    Около 14 тыс. человек скончались из-за зноя с начала года по девять августа, передает ТАСС.

    Этот показатель стал самым высоким минимум с 1992 года. Для сравнения, в 1994 году эпидемиологи зафиксировали 10,1 тыс. смертей, а в 2018 году – 8,7 тыс.

    Наибольшее число летальных исходов зафиксировано среди людей старше 75 лет, в этой группе скончались 10,3 тыс. пациентов. Специалисты Института Роберта Коха выделили два главных периода погодных аномалий. Первый удар стихии пришелся на конец июня, а второй накрыл страну в конце июля и начале августа.

    Основная часть трагических случаев произошла в период с 22 по 28 июня, когда погибли 9,6 тыс. человек. В эти дни средняя суточная температура составляла 26,4 градуса Цельсия. При этом днем в некоторых районах столбики термометров поднимались выше 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Институт Роберта Коха зафиксировал гибель почти 12 тыс. жителей Германии из-за аномальной жары.

    Европейская климатическая служба Copernicus назвала первые два месяца текущего лета самыми знойными в Западной Европе за всю историю наблюдений.

    Министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер заявил об огромном ущербе немецкой экономике на фоне экстремальных погодных условий.

    18 августа 2026, 20:33 • Новости дня
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности содействия в убийстве русских.

    Посольство России в ФРГ направило обращение в местную прокуратуру с просьбой проверить слова корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности «содействия в убийстве русских». Дипломаты просят оценить его высказывания на предмет призывов к противоправным действиям и разжигания ненависти, передает ТАСС.

    «Посольство направило обращение в прокуратуру Берлина с просьбой дать правовую оценку о наличии в высказываниях германского журналиста признаков состава преступлений», – говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что журналист не принес публичных извинений и не попытался дезавуировать сказанное.

    Представители посольства считают, что формулировки Мартенса носили осознанный и преднамеренный характер. Российская сторона оставила за собой право использовать доступные правовые механизмы в соответствии с национальным законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса.

    Ранее дипломатическое представительство России в Берлине раскритиковало высказывания немецкого репортера об уничтожении российских граждан.

    В то же время жители Германии опубликовали петицию с требованием уволить этого журналиста.

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    20 августа 2026, 20:44 • Новости дня
    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии

    Zeit: Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии

    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотни украинских военнослужащих отказались возвращаться на родину и покинули ряды вооруженных сил после прохождения обучения на территории Германии, сообщает Zeit.

    Несколько сотен украинских бойцов могли дезертировать из армии после военной подготовки в Германии, передает РИА «Новости». По данным немецкого издания Zeit, только в федеральной земле Саксония-Анхальт зафиксировано около 80 подобных инцидентов.

    «Тем не менее только в Саксонии-Анхальт, где большинство собеседников Zeit должны были завершить свое обучение, по данным местного министерства внутренних дел, известно о приблизительно 80 случаях. По всей Германии, должно быть, насчитывается несколько сотен таких случаев», – подчеркивается в материале газеты.

    Власти европейской страны не раскрывают точное число сбежавших бойцов, а в местном оборонном ведомстве называют такие ситуации единичными. При этом журналисты отмечают растущие трудности с поиском мотивированных призывников на Украине. Ранее сообщалось, что к концу 2025 года в розыске за оставление позиций находились 161,5 тыс. человек, а всего из рядов ВСУ сбежали около 480 тыс. военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о бегстве из украинской армии около 480 тыс. военнослужащих.

    С начала текущего года свои части самовольно покинули до 80 тыс. солдат ВСУ.

    В апреле командир элитного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию из-за угроз.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    19 августа 2026, 23:28 • Новости дня
    Российский Ил-76 прибыл в Сербию для борьбы с природными пожарами

    Российский Ил-76 прибыл в Сербию для борьбы с пожарами

    Российский Ил-76 прибыл в Сербию для борьбы с природными пожарами
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Ниша в Сербии и вскоре приступит к ликвидации огня на охваченных пламенем территориях заповедника Делиблатские пески, сообщили в ведомстве.

    Российский самолет-танкер Ил-76 приземлился в сербском городе Ниш для помощи в борьбе со стихией Воздушное судно оснащено специальным устройством, способным сбрасывать 42 тонны воды за один заход. Борт будет базироваться в аэропорту Константин Великий, сообщили в Max-канале МЧС России.

    «Спасибо за теплый прием и за встречу, мы прилетели поработать и, думаю, что сделаем это с честью, как в старые добрые времена. Ниш не первый раз нас встречает с распростертыми объятиями», – заявил по прибытии руководитель группы МЧС Андрей Вилков.

    Он добавил, что работать спасатели начнут с 20 августа.

    На летном поле российскую делегацию встретил замглавы сектора по ЧС МВД Сербии Лука Чаушич. В республике бушует несколько крупных природных возгораний. Самый масштабный очаг охватил более 3,5 тыс. гектаров на северо-востоке страны.

    Работу спасателей серьезно осложняют сильная засуха и обмеление реки Дунай. В  Нише с 2012 года постоянно функционирует российско-сербский гуманитарный центр. Организация регулярно участвует в ликвидации последствий стихийных бедствий на территории Балканского полуострова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич предупредил об угрозе прекращения речного судоходства. Россия 19 августа направила Ил-76 в Сербию для тушения природных пожаров.

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    20 августа 2026, 11:37 • Новости дня
    Операторы сообщили об историческом падении запасов газа в Германии

    Заполненность немецких газохранилищ упала до рекордно низкого уровня за 15 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень резервов голубого топлива в немецких подземных хранилищах опустился до критической отметки в 50%, поставив под угрозу прохождение предстоящего зимнего отопительного сезона.

    Ассоциация операторов газотранспортных систем Германии зафиксировала рекордное истощение запасов топлива, передает РИА «Новости».

    «Уровень заполнения хранилищ на 18 августа составляет 50,06%. Текущий уровень заполнения в процентах является самым низким как минимум за последние 15 лет, а в абсолютных показателях – с 2013 года», – говорится в заявлении организации.

    Специалисты отмечают, что достичь установленного целевого показателя в 71% к первому ноября практически невозможно. Высокие цены на газ лишают поставщиков стимула закачивать резервы. Ежедневный объем пополнения сейчас составляет менее 0,5 тераватт-часа при возможных 1,2 тераватт-часа.

    Председатель правления FNB Gas Маттиас Йенн предупредил, что сжиженный природный газ не способен полностью компенсировать нехватку резервов. Он призвал власти обязать трейдеров обеспечить достаточные объемы топлива. Ранее Евросоюз снизил норматив заполнения хранилищ до 80%, а Газпром прогнозировал отставание от графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень заполненности подземных хранилищ газа в Германии достиг рекордно низких показателей для середины августа.

    Общие запасы топлива в европейских резервуарах опустились до минимальных значений за всю историю наблюдений.

    Директор объединения операторов немецких хранилищ Себастьян Хайнерманн предупредил о риске масштабных перебоев в газоснабжении грядущей зимой.

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    19 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    Ученые: Перегретый океан обрушит на Европу разрушительные катаклизмы

    World Weather Attribution предупредила о риске экстремальных наводнений в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальное повышение температуры воды в Средиземном море грозит обернуться катастрофическими штормами и масштабными осадками для европейских стран грядущей зимой, предупредили ученые.

    Рекордно высокие температуры Мирового океана способны спровоцировать разрушительные природные явления, передает РИА «Новости».

    Исследователи международной инициативы World Weather Attribution (WWA) бьют тревогу из-за быстрого потепления воды. «Периоды аномально высоких температур поверхности моря служат дополнительным топливом для шторма, усиливая его и увеличивая ряд опасностей, включая наводнения, высокие волны и штормовые нагоны», – говорится в отчете.

    Авторы работы также подчеркнули, что подобный нагрев несет катастрофические последствия для морских экосистем и приводит к массовой гибели кораллов и водорослей. Сейчас европейские государства переживают один из самых жарких периодов за последние годы. Сильнейший ущерб уже понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция, столкнувшиеся с небывалым числом природных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине лета поверхностные воды Мирового океана прогрелись до аномальных 20,96 градуса.

    Европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Пятая за год волна высоких температур спровоцировала масштабные лесные пожары во Франции и Британии.

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    19 августа 2026, 21:27 • Новости дня
    Немецкие СМИ призвали Зеленского уйти в отставку

    Berliner Zeitung предрекла Зеленскому потерю власти из-за нарастающего кризиса

    Немецкие СМИ призвали Зеленского уйти в отставку
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добровольный уход с поста президента Украины Владимира Зеленского стал бы самым разумным решением для сохранения политического лица на фоне падения доверия, считают журналисты газеты Berliner Zeitung.

    Глава Украины Владимир Зеленский должен добровольно покинуть свой пост, пока последствия кризиса управления на Украине не вынудили его это сделать. Такое мнение выразил колумнист газеты Berliner Zeitung, пишет ТАСС.

    «Отставка Зеленского – упорядоченная, добровольная, подготовленная в соответствии с конституцией, а не вынужденная – стала бы не капитуляцией, а самым мудрым политическим решением из всех ему доступных на данный момент», – говорится в статье.

    По мнению немецкого журналиста, сейчас украинский лидер все больше растрачивает свой политический капитал. Чем дольше он держится за власть, тем сильнее тускнеет его образ на фоне роста коррупционных дел и падения общественного доверия.

    Автор материала уверен, что главная угроза для страны кроется не в смене руководства, а в хаотичном развитии кризиса. Ожесточенная внутренняя борьба, уличные протесты или давление со стороны Европы в конечном итоге все равно заставят Зеленского уйти.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении преступной группы с участием чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, откровения бывшего министра Михаила Федорова о глубоком кризисе власти обернулись серьезным политическим ударом по главе киевского режима.

    До этого немецкие средства массовой информации назвали арест экс-главы офиса президента Андрея Ермака последним предупреждением от Запада

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    19 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Ядовитые португальские кораблики массово атаковали пляжи Европы

    Португальские кораблики ужалили более тысячи туристов во Франции и Испании

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за аномальной жары пляжи Франции и Испании заполнили тропические физалии – португальские кораблики, успевшие всего за две недели ужалить более тысячи отдыхающих.

    Атлантическое побережье Франции и Испании столкнулось с нашествием похожих на медуз существ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Из-за аномальной жары физалии, обычно обитающие в тропиках, начали массово мигрировать к берегам западноевропейских стран.

    «На побережье французской Страны Басков за две недели зафиксировано более тысячи случаев укусов «португальских корабликов»», – пишет издание. В связи с этим власти французского города Аркашон запретили купание на главном пляже.

    Аналогичные меры приняли в Сан-Себастьяне на севере Испании и во французском департаменте Атлантические Пиренеи. Там на побережьях вывесили предупреждающие белые флаги с фиолетовым изображением опасных обитателей.

    Отмечается, что яд этих существ представляет серьезную угрозу для здоровья. Примерно в 10% случаев ужаленным туристам требуется госпитализация из-за сильной боли, проблем с дыханием, нарушения работы сердца или аллергического шока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская энергетическая корпорация EDF остановила три реактора АЭС «Гравлин» из-за массового скопления медуз.

    Пятая за лето волна аномальной жары спровоцировала масштабные лесные пожары в европейских странах.

    В прошлом году власти Испании временно перекрыли доступ к морю на нескольких пляжах Аликанте из-за появления ядовитых моллюсков.

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    20 августа 2026, 19:03 • Новости дня
    В ФРГ задержан подозреваемый в подстрекательстве к убийству школьника в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие правоохранители арестовали гражданина, создавшего экстремистские онлайн-сообщества и побуждавшего подростков к тяжким преступлениям, включая убийство ребенка в российской школе.

    В Германии взят под стражу предполагаемый организатор преступной группировки, причастный к подстрекательству к убийству школьника в России, передает ТАСС.

    Федеральная прокуратура ФРГ сообщила, что расследование дела в отношении гражданина Кая М. ведется с 7 августа.

    «Федеральная прокуратура 7 августа переняла от генеральной прокуратуры Кобленца расследование против гражданина Германии Кая М. Имеется серьезное подозрение, что обвиняемый, будучи юношей, достигшим возраста уголовной ответственности, состоял в террористической и уголовной группировке, в которой он действовал в качестве организатора», – отмечается в заявлении ведомства.

    По данным следствия, в 2024 году подозреваемый основал минимум два интернет-сообщества правоэкстремистского толка.

    Участники этих групп стремились дестабилизировать общественный порядок через насилие, обмениваясь шокирующими фото- и видеоматериалами.

    Злоумышленники целенаправленно искали молодежь на игровых платформах, принуждая жертв к унижениям и селфхарму.

    Особое внимание прокуратура уделила российскому эпизоду. Сообщается, что задержанный вместе с сообщниками убедил несовершеннолетнего в России нанести смертельные ножевые ранения ребенку в школе.

    Кроме того, обвиняемый призывал к убийствам и поджогам подростков из США и Швеции. В настоящее время Кай М., арестованный 17 марта, находится в следственном изоляторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава уголовной полиции ФРГ заявил о росте радикализации молодежи с правыми взглядами через интернет.

    В марте текущего года суд в Коми арестовал подростка за подготовку вооруженного нападения на школу.

    В феврале суд поместил под стражу омского школьника за планирование массового убийства в образовательном учреждении.

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    19 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц осудил призыв израильского министра к массовым убийствам в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц выразил возмущение высказываниями министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, предложившего ежедневно совершать десятки точечных ликвидаций в секторе Газа.

    Официальный Берлин отреагировал на резонансные заявления руководства Израиля, передает РИА «Новости» со сылкой на Reuters.

    «Канцлер Германии Фридрих Мерц решительно осуждает бесчеловечные высказывания министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира», – сообщил представитель немецкого кабинета министров.

    Ранее газета Financial Times написала об участии Бен-Гвира в подкасте с бывшим заложником ХАМАС. В ходе беседы израильский министр заявил о необходимости проведения военными от 30 до 40 точечных ликвидаций в секторе Газа за одну ночь. Он также выразил мнение, что некоторые жители Газы не заслуживают права на жизнь.

    Издание Politico отметило, что после этого инцидента депутаты Бундестага потребовали от Евросоюза ввести санкционные ограничения против Бен-Гвира. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль поддержал инициативу парламентариев и подверг жесткой критике поведение израильского политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский министр Итамар Бен-Гвир призвал ежедневно уничтожать десятки палестинцев в секторе Газа.

    Накануне Еврокомиссия потребовала от властей Израиля обеспечить безопасность гражданского населения. Ранее МИД Швеции обратился к руководству Евросоюза с требованием ввести персональные санкции против Бен-Гвира.

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    18 августа 2026, 13:31 • Новости дня
    Немецкая экономика за год лишилась почти 200 тыс. компаний

    В Германии за прошлый год закрылись около 190 тыс. компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Экономический кризис и нехватка кадров привели к масштабному прекращению работы предприятий в различных секторах немецкой экономики, включая автомобилестроение и гостиничный бизнес.

    Масштабная волна ликвидации бизнеса накрыла немецкую экономику, передает РИА «Новости».

    В 2025 году свою деятельность прекратили порядка 190 тыс. организаций, что на 10% превышает показатели предшествующего года. Основной удар пришелся на сферу общественного питания, автомобилестроение, а также врачебные практики.

    «Число закрытий компаний в Германии в 2025 году выросло второй год подряд. По расчетам ZEW Mannheim и Creditreform, закрылось почти 190 тыс. компаний – примерно на 10% больше, чем годом ранее», – говорится в совместном исследовании. Примечательно, что лишь каждое восьмое предприятие объявило о банкротстве.

    Исследователь ZEW Сандра Готтшалк отметила, что нестабильные условия, дефицит специалистов и высокие затраты на энергию бьют по всем секторам. Кроме того, серьезное влияние оказывает демографический фактор. Владельцы жизнеспособных бизнесов уходят на пенсию и вынуждены закрывать дело из-за отсутствия преемников.

    Страна уже три года находится в состоянии экономической стагнации. Текущий спад во многом обусловлен высокими ценами на энергоносители, которые взлетели после прекращения поставок российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале число корпоративных банкротств в Германии достигло максимума за 20 лет.

    В июле старейший немецкий производитель элементов питания Varta инициировал процедуру несостоятельности.

    Цены на газ для немецких потребителей с 2020 года выросли в пять раз.

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    20 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Посол России назвал недружественными заявления МИД ФРГ по журналисту FAZ

    Посол Нечаев назвал искажающими реальность заявления МИД ФРГ о журналисте FAZ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона жестко отреагировала на попытки немецкого внешнеполитического ведомства защитить репортера газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, рассуждавшего о содействии в убийстве граждан РФ.

    Глава российской дипмиссии в Берлине Сергей Нечаев прокомментировал ТАСС скандал вокруг высказываний сотрудника издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса о «содействий в убийстве русских».

    Дипломат оценил реакцию представителя МИД Германии Мартина Гизе, который выступил в защиту репортера на недавней пресс-конференции.

    «В Москве обратили внимание на недружественные и искажающие реальность заявления представителя МИД Германии Мартина Гизе на правительственной пресс-конференции в Берлине 19 августа», – подчеркнул посол.

    Нечаев отметил безответственность обвинений Берлина в адрес Москвы относительно отсутствия свободы слова. Он напомнил, что власти ФРГ запрещают работу российских средств массовой информации из-за трансляции альтернативной точки зрения.

    «Высылают неугодных российских журналистов, которые осмеливаются излагать объективную картину о России и аутентичную позицию российского руководства», – добавил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в ФРГ направило обращение в берлинскую прокуратуру для проверки слов Михаэля Мартенса.

    Рарее российские правоохранительные органы возбудили против корреспондента уголовное дело по статье о разжигании ненависти.

    В то же время, само руководство газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало формулировку своего сотрудника просто двусмысленной.

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    18 августа 2026, 22:31 • Новости дня
    Финский политик назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Политик Мема назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Tекст: Вера Басилая

    Милитаризация, предпринимаемая властями Польши и Германии, является тревожным звонком для тех, кто знает историю, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    По словам Мема, Германия и Польша вкладывают значительные средства в перевооружение, что, действительно, является тревожным звонком для всех, кто хоть немного знает историю, передает РИА «Новости».

    Мема заявил, что подобное перевооружение подпитывается беспочвенной антироссийской риторикой, что создает очень опасную смесь.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений за счет наращивания своих военных бюджетов. Глава государства подчеркивал, что западные элиты используют лживые заявления об угрозе со стороны России для выкачивания денег из налогоплательщиков и оправдания собственных экономических ошибок.

    До этого Мема обвинил страны Евросоюза в использовании образа врага для оправдания масштабного перевооружения.

    Ранее Мема назвал закупку Берлином американских ракет «Томагавк» шагом к эскалации конфликта с Москвой.

    Российские дипломаты в Вене осудили курс властей Германии на ремилитаризацию из-за нелицеприятных исторических ассоциаций.

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    18 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    В результате землетрясения в испанской Гранаде пострадали три человека

    Tекст: Мария Иванова

    В результате новых подземных толчков на юге Испании пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, которую пришлось госпитализировать.

    Землетрясение в провинции Гранада привело к травмам у трех местных жителей, передает РИА «Новости».

    Испанская телерадиокомпания TVE сообщила подробности о состоянии пострадавших.«Все трое получили легкие травмы, при этом одна из пострадавших – несовершеннолетняя девушка – была доставлена в больницу», – уточнили журналисты.

    Глава правительства Андалусии Хуанма Морено обратился к населению с призывом соблюдать максимальную осторожность. Он подчеркнул, что специалисты прогнозируют возможное продолжение сейсмической активности и афтершоков в данном районе.

    Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр ранее зафиксировал землетрясение магнитудой 4,8 вблизи Гранады. Очаг подземных толчков находился на глубине пяти километров. В течение часа после основного удара сейсмологи зарегистрировали 11 афтершоков магнитудой от 2,6 до 4,2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года на юге Испании произошло землетрясение магнитудой 5,3.

    В конце июня этого года у побережья Венесуэлы сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,9. Вскоре после этого специалисты зарегистрировали в южноамериканской республике десять новых афтершоков.

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    20 августа 2026, 10:34 • Новости дня
    Пассажирский лайнер чудом избежал катастрофы при вылете из Мюнхена

    Самолет Vietnam Airlines повредил хвостовую часть при взлете в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Вылетавший в Ханой Boeing с 280 людьми на борту едва не разбился, задев хвостом землю и повредив шасси из-за нехватки длины взлетной полосы.

    Лайнер с 280 людьми на борту должен был выполнить рейс в Ханой 15 августа. При взлете самолету Boeing 787 авиакомпании Vietnam Airlines не хватило длины полосы, из-за чего он оторвался от земли с сильной задержкой, передает ТАСС.

    Во время отрыва хвостовая часть машины коснулась покрытия, подняв облако пыли. Экипаж принял решение прервать полет и вскоре благополучно вернулся в аэропорт вылета. Опубликованные порталом Aviation Herald снимки подтверждают повреждения фюзеляжа и лопнувшие шины.

    Выяснилось, что за 200 метров до конца полосы пилоты активировали тормоза правого шасси. В настоящее время правоохранительные и авиационные органы ФРГ и Вьетнама проводят совместное расследование причин инцидента.

    «Необходимо изучить дополнительные факты, касающиеся человеческого и технологического фактора, а также организационных обстоятельств», – заявил представитель Федерального бюро по расследованию авиационных происшествий ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года полиция Мюнхена разместила специальный лазерный радар у взлетно-посадочной полосы аэропорта.

    Летом прошлого года котировки компании Boeing резко упали из-за крушения пассажирского самолета в Индии.

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    18 августа 2026, 11:08 • Новости дня
    Еврокомиссия резко снизила прогнозы урожая из-за засухи

    Еврокомиссия ухудшила прогнозы урожая в ЕС из-за засухи и энергокризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Продолжительные волны жары и энергокризис вынудили пересмотреть ожидания по сбору сельскохозяйственных культур в странах Евросоюза в сторону заметного снижения.

    Еврокомиссия значительно ухудшила прогнозы урожайности сельскохозяйственных культур в ЕС на фоне засухи и энергокризиса, передает РИА «Новости».

    Аграрии столкнулись с ростом цен на энергию и удобрения. Ситуацию осложняет неэффективная политика в сельскохозяйственной отрасли.

    «В некоторых частях Западной и Центральной Европы сохраняющийся дефицит воды усугубил кризис, вызвав масштабный ущерб сельскохозяйственным культурам», – говорится в материалах Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. Ожидания по яровым культурам, особенно кукурузе и подсолнечнику, снижены на 6-7%. Прогнозы по озимым пересмотрены на 1-4%.

    Жара и недостаток осадков в июне и июле истощили запасы влаги в почве. Особую тревогу вызывает ситуация в Бельгии, Люксембурге, Германии, Австрии, Словакии и Чехии. Преждевременное созревание культур потребовало ранней уборки, что ставит под угрозу качество зерна.

    В июле страны ЕС одобрили выделение 540 млн евро помощи фермерам, пострадавшим от роста производственных расходов. Доступность удобрений упала до уровня энергокризиса 2022 года. Производство азотных удобрений в ЕС зависит от природного газа, цены на которые в апреле 2026 года были на 71% выше уровня 2024 года.

    Рост затрат аграриев отразится на потребителях. Еврокомиссия прогнозирует дальнейшее повышение цен на продовольствие и ускорение инфляции в ЕС в 2026 году до 3,1%. Осенью эти прогнозы могут быть пересмотрены в сторону ухудшения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские животноводы из-за аномальной жары досрочно вскрыли зимние запасы кормов.

    Экстремальная засуха обойдется экономике Евросоюза в 180 млрд евро.

    Западные СМИ спрогнозировали ощутимый осенний скачок стоимости продовольствия.

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