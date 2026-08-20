КСИР: Иран подготовил мощное оружие на случай возобновления боевых действий

Вооруженные силы исламской республики существенно расширили арсенал, передает РИА «Новости».
Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби подтвердил готовность армии к любому развитию событий.
«Если война снова начнется, то, безусловно, используемое нами оружие будет иным, и эта разница может проявляться в поколении боеголовок, точности попадания, дальности ракет или в любом другом показателе», – подчеркнул военный.
Офицер добавил, что инженеры ежедневно совершенствуют технологии для создания разрушительных систем. Ранее канал CNN сообщал о решении Вашингтона отказаться от прямой атаки в пользу экономического давления.
Президент США объявил о начале кампании по беспрецедентной изоляции Тегерана. Он также призвал союзников поддержать новый политический курс Соединенных Штатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский военный источник сообщил о планах задействовать современные виды вооружений.
Власти исламской республики заранее определили потенциальные объекты для ударов.
Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия предупредил о готовности открыть новые фронты.