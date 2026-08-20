Минобороны Литвы сообщило о строительстве лагеря для военных НАТО

Минобороны Литвы сообщило о возведении базы для тысячи солдат НАТО

Tекст: Мария Иванова

Военное ведомство балтийской республики планирует возвести базу для тысячи военнослужащих государств-союзников, передает ТАСС.

На этом этапе стоимость работ составит около 40 млн евро, а завершить их предполагается в первой половине 2028 года. К этому времени на объекте появятся новые жилые постройки и инженерные сооружения.

«Наши инвестиции в военную инфраструктуру осуществляются стратегически и комплексно, поэтому нам понятно, что необходимо сделать для того, чтобы бригада Бундесвера и другие союзники были обеспечены качественными условиями для тренировок и пребывания в Литве», – заявил министр обороны республики Робертас Каунас.

Лагерь разместится на полигоне Руднинкай в Шальчининкском районе, который граничит с Белоруссией. Здесь будет находиться 80% личного состава немецкой бригады, насчитывающей 4,8 тыс. военнослужащих и 200 сотрудников вспомогательных служб.

Согласно договоренностям, переброска подразделений ФРГ в Литву для постоянной дислокации должна завершиться в 2027 году. Основу этой группировки составят танковый и механизированный пехотный батальоны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску пяти тысяч военнослужащих в Литву.

Новая бронетанковая бригада ВС ФРГ провела масштабные учения недалеко от границы Белоруссии.

При формировании этого военного контингента немецкая армия столкнулась с нехваткой двух тысяч добровольцев.