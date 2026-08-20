В Иране казнили иностранца за убийство силовиков при протестах

В Иране казнили иностранного гражданина за гибель четырех правоохранителей

Tекст: Мария Иванова

Иностранного гражданина казнили в Иране за участие в событиях, повлекших гибель силовиков в ходе январских протестов, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространило местное агентство Fars.

«Смертный приговор в отношении иностранного гражданина, участвовавшего в преступлении на площади Алихани в Исфахане, приведен в исполнение», – говорится в публикации.

Гражданство казненного, которого звали Гаэм Хосейни, не уточняется. Известно, что обвинения связаны с гибелью четырех правоохранителей в центральной части страны в период масштабных волнений на рубеже 2025 и 2026 годов.

Массовые протесты вспыхнули в Иране в конце декабря прошлого года на фоне девальвации национальной валюты. Вскоре они переросли в столкновения с властями, обострившиеся после призывов сына свергнутого шаха Резы Пехлеви. В ходе беспорядков отключали интернет, сообщалось о погибших с обеих сторон. Иранское руководство обвинило в организации волнений США и Израиль, а в январе этого года объявило о взятии ситуации под контроль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти Ирана повесили трех участников январских протестов за убийство полицейских.

В апреле правоохранители казнили поджигателя столичной мечети.

Позже Верховный суд утвердил смертный приговор еще одному участнику беспорядков за сотрудничество с разведкой Израиля.