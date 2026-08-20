Axios: Американские военные обеспечили ежедневный экспорт ближневосточной нефти

Tекст: Мария Иванова

Американские подразделения успешно координируют морской трафик вдоль побережья Омана, передает портал Axios.

За последние недели через этот канал регулярно проходят от 15 до 20 танкеров. Это позволяет поставлять значительные объемы энергоносителей и стабилизировать мировые цены.

«Мы уже два месяца контролируем южную полосу Ормузского пролива. Корпус стражей исламской революции может доставлять неприятности, но они не контролируют пролив. Это делаем мы», – заявил информированный представитель властей.

Успех миссии обусловлен недавними ударами по иранским радиолокационным системам слежения. Лишившись радаров, противник запускает ракеты практически вслепую, а американские истребители обеспечивают надежное прикрытие конвоев. Только на этой неделе военные сбили восемь беспилотников и две крылатые ракеты.

Президент США подтвердил колоссальные объемы вывозимой нефти и отверг возможность переговоров с Тегераном. Американский лидер подчеркнул, что диалог сейчас является пустой тратой времени. Он добавил, что иранские силы еще способны на сопротивление, но серьезно ослаблены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало о тайных перевозках нефти через Ормузский пролив.

Экономист Игорь Юшков объяснил подобные публикации желанием Белого дома сдержать рост цен накануне выборов.

Ранее президент США заявил о еженощном вывозе миллионов баррелей сырья американскими военными.