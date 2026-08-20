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    20 августа 2026, 09:20 • Новости дня

    Китай заявил о стремительном сближении Японии с НАТО

    Китай заявил о стремительном сближении Японии с НАТО
    @ Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Токио стремительно сближается с Североатлантическим альянсом, что создает серьезную угрозу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

    Япония ускоренными темпами стремится стать частью системы Североатлантического альянса, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, подчеркнув, что такие действия вносят неопределенность в региональную безопасность, передает ТАСС.

    «Токио активно добивается участия в соответствующих военных механизмах НАТО, ускоряя интеграцию в систему Североатлантического альянса», – отметил китайский дипломат.

    Политика Токио, по мнению посла, постепенно уничтожает мирный характер японской конституции. Чжан Ханьхуэй добавил, что страна меняет свою оборонительную стратегию на наступательную, что негативно сказывается на стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин осудил отправку японских военных в европейские структуры Североатлантического альянса.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил открытое обсуждение в Токио возможного пересмотра мирной конституции страны.

    Посол России в Японии назвал это государство главным проводником интересов НАТО в Азии.

    19 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай одобряет слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости помнить закрепленный в Уставе ООН статус Японии как вражеского государства, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай одобряет заявление министра иностранных дел Лаврова о вражеском статусе Японии, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что напоминание об этом статусе имеет особое значение в год 80-летия начала работы Токийского трибунала. По его словам, это необходимо для защиты итогов Второй мировой войны и предотвращения возрождения милитаризма.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне зачитал выдержку из Устава ООН о статусе Японии.

    Ранее МИД КНР призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Перед этим японские власти выразили официальный протест из-за поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп.

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    19 августа 2026, 10:25 • Новости дня
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    @ andrey_chibis

    Tекст: Вера Басилая

    Судно компании NewNew Shipping Line из Китая доставило в порт Мурманска 500 контейнеров, пройдя по маршруту Северного морского пути в рамках двустороннего соглашения, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    В порт Мурманска прибыл первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line, прошедший по Северному морскому пути, сообщил Чибис в Мах.

    Чибис также подчеркнул, что власти продолжают развивать Северный морской путь и укреплять позиции Мурманска в качестве крупного транспортного хаба.

    Генеральный директор New New Shipping Line Кэ Цзинь накануне анонсировал прибытие первого контейнеровоза компании в мурманский порт.

    Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил о запуске регулярного еженедельного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.

    Россия и Китай запланировали удвоить объем грузоперевозок по арктической трассе к 2030 году.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    20 августа 2026, 08:41 • Новости дня
    Россия стала главным мировым покупателем китайских грузовиков

    Россия стала мировым лидером по закупкам китайских грузовых автомобилей

    Россия стала главным мировым покупателем китайских грузовиков
    @ CFOTO/imago-images/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В середине лета поставки большегрузов из азиатской республики достигли максимума с начала года, увеличившись почти на 20%.

    В июле Россия  заняла лидирующую позицию в рейтинге крупнейших покупателей техники из КНР, передает РИА «Новости». Месяцем ранее государство находилось лишь на четвертой строчке списка.

    Стремительный рост обеспечило наращивание ввоза машин до рекордных значений. В середине лета объем поставок увеличился по сравнению с июнем почти на 20%.

    Тройку самых заметных импортеров китайских грузовиков также дополнили другие государства. Второе место заняла Мексика с объемом закупок на 110,5 млн долларов, а третье досталось Вьетнаму с показателем 103,3 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия заняла второе место среди крупнейших покупателей легковых автомобилей из КНР.

    В августе прошлого года импорт китайских грузовиков в Россию снизился втрое после запрета на ввоз машин четырех марок.

    По итогам 2024 года в страну завезли 1,1 млн китайских транспортных средств на сумму около 21 млрд долларов.

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    18 августа 2026, 10:30 • Новости дня
    Посол Японии покинул здание МИД

    Посол Японии Муто покинул здание МИД

    Посол Японии покинул здание МИД
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава японской дипломатической миссии в Москве Акира Муто провел в здании МИД около 20 минут и отказался от общения с журналистами.

    Японский посол Акира Муто уехал из Министерства иностранных дел Российской Федерации, куда был вызван ранее, передает РИА «Новости».

    Дипломат находился в здании российского ведомства примерно 20 минут. После завершения визита он проигнорировал вопросы представителей средств массовой информации.

    Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России из-за поездки президента Владимира Путина на Курильские острова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.

    Лавров накануне выразил удивление неявкой японского дипломата по требованию Москвы.

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    18 августа 2026, 13:03 • Новости дня
    МИД призвал Японию задуматься о поддержке терроризма Киева
    МИД призвал Японию задуматься о поддержке терроризма Киева
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вызванному в российское дипведомство японскому представителю Акире Муто предложили переосмыслить курс Токио по системному одобрению терактов Киева против мирных граждан, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что японской стороне указали на необоснованное присоединение к масштабной санкционной войне, передает РИА «Новости».

    «Послу Японии напомнили на Смоленской площади, что коль скоро они настолько, цитирую их же премьер-министра, «чувствительны», то, может быть, они задумаются, что поддерживают, причем на системной основе, терроризм в отношении мирных граждан», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, представитель ведомства обратила внимание на недопустимость русофобских высказываний, которые регулярно звучат в Токио на официальном уровне. По ее словам, такие недружественные шаги совершаются японским руководством без какой-либо объективной необходимости.

    Посол Японии в Москве Акира Муто прибыл в Министерство иностранных дел России.

    Глава японской дипломатической миссии покинул здание ведомства спустя 20 минут.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил дипломату решительный протест из-за антироссийских высказываний премьер-министра Санаэ Такаити.

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    18 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Посол Японии прибыл в МИД

    Посол Японии Муто прибыл в МИД

    Посол Японии прибыл в МИД
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вызванный ранее и не прибывший в МИД посол Японии Акира Муто прибыл в российское внешнеполитическое ведомство, отказавшись при этом отвечать на вопросы представителей прессы перед входом в здание.

    Посол Японии в Москве Акира Муто прибыл в Министерство иностранных дел России, однако отказался общаться с прессой, передает ТАСС.

    Дипломат проследовал в здание ведомства, полностью проигнорировав вопросы собравшихся журналистов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что посла вызвали после протеста Токио, связанного с визитом президента Владимира Путина на Итуруп. При этом в японском диппредставительстве изначально заявляли о невозможности визита Муто 14 и 17 августа без четкого объяснения причин.

    Официальный представитель российского министерства Мария Захарова отметила, что после заявления Лаврова дипломат «резко почувствовал себя лучше».

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал удивительным отказ посла Японии явиться по вызову.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала визит главы японской дипмиссии на 18 августа.

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    18 августа 2026, 11:58 • Новости дня
    МИД заявил протест послу Японии из-за антироссийских высказываний Такаити
    МИД заявил протест послу Японии из-за антироссийских высказываний Такаити
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил послу Японии решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги касающимися посещения президентом Владимиром Путиным острова Итуруп.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выразил решительный протест японскому послу. Причиной послужили антироссийские заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и главы внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги. Их недовольство вызвала поездка президента России Владимира Путина на остров Итуруп, следует из сообщения на сайте МИД.

    Российская сторона подчеркнула, что суверенитет над южными Курилами является незыблемым. Эти территории перешли под юрисдикцию Москвы по итогам Второй мировой войны. Любые попытки японских властей оспорить эту реальность признаны незаконными и абсолютно неприемлемыми.

    Дипломаты также обратили внимание на антироссийский курс Токио. В условиях поддержки Японией киевского режима и санкционной политики Запада Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры, подчеркнули в МИД.

    Глава японской дипломатической миссии в Москве Акира Муто провел в здании МИД около 20 минут и отказался от общения с журналистами.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку президента России на Итуруп.

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест в связи с этим визитом.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию японских властей абсолютно недопустимой.

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    20 августа 2026, 08:55 • Новости дня
    Россия резко увеличила поставки нефти в Китай

    Поставки российской нефти в Китай за семь месяцев выросли почти на 15%

    Tекст: Мария Иванова

    За первые семь месяцев года экспорт российской нефти в Китай увеличился на 14,9%, превысив 66 млн тонн.

    Россия с января по июль 2026 года отправила в Китай 66,433 млн тонн нефти, что на 14,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передает РИА «Новости».

    В денежном выражении закупка российского сырья обошлась Пекину в 38,178 млрд долларов. Это на 28,8% больше, чем за первые семь месяцев 2025 года, когда Китай приобрел 57,81 млн тонн нефти на сумму 29,648 млрд долларов.

    Только в июле 2026 года объем импорта составил 9,153 млн тонн на 5,036 млрд долларов. По сравнению с июлем 2025 года поставки выросли на 5,2% в физическом выражении и на 15% в стоимостном. Напомним, что в 2025 году Китай закупил у России 100,723 млн тонн нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о 10-процентном росте экспорта российской нефти на китайский рынок за первые четыре месяца этого года.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о достижении отметки в 240 млрд долларов во взаимной торговле по итогам прошлого года.

    Президент России Владимир Путин назвал рекордными объемы поставок отечественных энергоресурсов в азиатскую республику.

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    19 августа 2026, 06:36 • Новости дня
    Япония решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Киодо: Япония собирается строить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское военное ведомство намерено приступить к созданию гиперзвукового оружия для подводных лодок и недорогих ударных беспилотников дальнего действия, сообщают японские СМИ со ссылкой на военный бюджет страны.

    Министерство обороны Японии планирует начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования и дешевых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

    Инициативы отражены в проекте оборонного бюджета страны на 2027 финансовый год, который начнется 1 апреля 2027 года.

    Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ответного удара по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны.

    Также военные рассматривают возможность оснащения беспилотных подводных аппаратов пусковыми установками для ракет большой дальности. При создании ударных беспилотников планируется использовать гражданские компоненты, что позволит снизить их стоимость и наладить массовое производство.

    В проекте бюджета данные направления указаны как «требования по отдельным пунктам» без конкретизации сумм. Общий объем запрашиваемых средств на оборону оценивается в 8,9 трлн иен (55,8 млрд долларов), однако с учетом более 150 дополнительных проектов итоговый бюджет может достичь 10 трлн иен (62,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министры обороны Японии и Австралии договорились об испытаниях гиперзвукового оружия на австралийских полигонах.

    В июне японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку для скоростных ракет большой дальности.

    В прошлом году глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми анонсировал обсуждение перехода страны на атомные подводные лодки.

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    19 августа 2026, 21:34 • Новости дня
    Посольство России назвало естественными причины смерти трех моряков в Китае

    Tекст: Ольга Иванова

    Летом в провинции Хэбэй скончались трое членов экипажей двух отечественных судов, при этом предварительные данные указывают на естественные причины трагедии, сообщили в посольстве России.

    Китайские правоохранительные органы исключили криминальный характер гибели граждан России, передает РИА «Новости». «Компетентные органы КНР уведомили посольство о смерти в июле-августе этого года в провинции Хэбэй трех граждан России, являющихся членами экипажей двух российских судов. Согласно предварительным выводам китайских правоохранителей, смерть наступила по естественным причинам и не носила криминального характера», – сообщили в дипломатическом представительстве.

    Сейчас дипломаты работают над организацией возвращения тел погибших на родину. В России планируется провести судебно-медицинскую экспертизу для точного установления обстоятельств случившегося. Сотрудники консульства поддерживают постоянную связь с родственниками моряков, судовладельцем и силовиками обеих стран.

    Ранее представители сахалинского профсоюза уточняли, что умершие работали на судне компании «Островной краб». Корабль приписан к порту Малокурильское, расположенному на острове Шикотан. Профсоюзные деятели также подтвердили ожидание доставки тел для дальнейшего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское генеральное консульство в Шэньяне направило местным властям официальный запрос для проверки сообщений о смерти соотечественников.

    Отечественные ведомства вместе с инспекцией труда начали расследование обстоятельств гибели сотрудников компании «Островной краб».

    Сахалинский профсоюз запланировал отправку останков членов экипажа на родину для проведения экспертизы.

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    18 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    МИД обвинил Японию в двойных стандартах из-за Курил и Хиросимы

    Захарова указала на двойные стандарты Японии из-за Итурупа и Хиросимы

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Токио в двойных стандартах, указав на замалчивание американских атомных бомбардировок при возмущении поездкой президента России Владимира Путина на Итуруп.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратила внимание на непоследовательность японских властей, передает РИА «Новости».

    По ее словам, руководство Японии выражает недовольство визитом президента России на Итуруп, но предпочитает не вспоминать об ответственности США за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки.

    «Когда американцы бомбили их с использованием ядерного оружия – впервые в истории, хочется надеется последний раз, было оно применено, подчеркну, по мирному гражданскому населению Хиросимы и Нагасаки и без стратегического целеполагания - почему же сейчас к чувствам японского народа официальный Токио не обращается, умалчивая о том, что происходило тогда в те годы и кто совершил соответствующую агрессию против Японии?» – заявила Захарова.

    Дипломат напомнила, что перед разговорами о задетых чувствах Токио стоит вспомнить о жертвах советского народа от японского милитаризма во время Второй мировой войны. Она подчеркнула, что Курилы являются территорией России по международному праву и за них заплачена огромная цена.

    Накануне МИД России вызвал посла Японии для заявления решительного протеста в ответ на высказывания премьер-министра страны о поездке Владимира Путина на Итуруп. Южные Курилы перешли к СССР по итогам Второй мировой войны, и Москва считает свой суверенитет над ними неоспоримым.

    В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, в результате чего погибли 140 тыс. и 74 тыс. человек соответственно, в основном мирные жители. В ходе памятных церемоний в начале августа японские официальные лица не стали называть страну, осуществившую эти бомбардировки.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала неприемлемой реакцию японского премьера на визит Владимира Путина на остров Итуруп.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил послу Японии решительный протест из-за антироссийских высказываний премьер-министра Санаэ Такаити.

    Захарова упрекнула главу правительства Санаэ Такаити в отсутствии мужества для оглашения виновника атомных бомбардировок.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал Японию вассалом Соединенных Штатов из-за замалчивания этого исторического факта.

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    20 августа 2026, 06:56 • Новости дня
    Умершего в Китае российского моряка пытались реанимировать

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Найденного в каюте без сознания российского моряка в Китае пытались спасти, но прибывшие врачи скорой помощи лишь констатировали смерть мужчины, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    «Одного из умерших в Китае нашли в каюте без сознания, его пытались реанимировать, вызвали скорую, но спасти не удалось», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Ранее российское посольство получило уведомление от китайских властей о кончине трех граждан России в июле и августе. Все они работали на двух судах. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.

    Напомним, посольство России назвало естественными причины смерти трех моряков в Китае.

    Российские ведомства начали расследование гибели членов экипажа компании «Островной краб».

    Генеральное консульство в Шэньяне направило официальный запрос местным властям для проверки информации.

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    18 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Товарооборот сельхозпродукции России и Китая вырос на 34% за семь месяцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией России и Китая с января по июль 2026 года увеличился более чем на треть по сравнению с прошлым годом, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

    Экспорт российской сельскохозяйственной продукции на китайский рынок за семь месяцев текущего года увеличился на 43,1%, пояснила глава ведомства, передает РИА «Новости».

    При этом встречный импорт также показал положительную динамику, прибавив 15,7%.

    «У нас ежегодно растет в рамках агропромышленного сотрудничества наш товарооборот. По итогам прошлого года он составил порядка 11 млрд долларов. Растет как импорт, так и экспорт с обеих сторон», – заявила глава ведомства.

    Напомним, за семь месяцев 2026 года российские экспортеры отгрузили в КНР 895 тыс. тонн зерновых культур.

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил об увеличении общего объема двусторонней торговли на 26% за первую половину года.

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    20 августа 2026, 07:10 • Новости дня
    В Приморье дальневосточный леопард впервые усыновил чужих котят

    В Приморье дальневосточный леопард усыновил чужих котят

    В Приморье дальневосточный леопард впервые усыновил чужих котят
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В дикой природе Приморского края впервые замечена самка дальневосточного леопарда, взявшая под опеку двух детенышей, не являющихся ее родным потомством.

    Специалисты национального парка зафиксировали уникальное поведение хищницы, которая впервые стала заботиться о чужих котятах.

    «Впервые в истории исследований подвида самка дальневосточного леопарда зафиксирована на фотоловушку в роли няни для двух котят другой самки», –  сообщили специалисты ФГБУ «Земля леопарда».

    По данным ученых нацпарка, семья с приемной матерью перемещается между Россией и Китаем – в трансграничном резервате «Земля больших кошек».

    Первые месяцы жизни малыши находились с родной матерью Leo 158F на территориях России и Китая. Позже котят обнаружили в России в сопровождении другой самки – Leo 195F по кличке Толстушка. Затем новую семью вновь заметили в КНР.

    Биологическая мать детенышей продолжает появляться по обе стороны границы, но не контактирует с потомством.

    Дальневосточный леопард считается одним из самых редких крупных кошачьих, основная популяция которого обитает на юго-западе Приморья и насчитывает более 120 особей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дальневосточного леопарда заметили в Китае. Уникальная самка дальневосточного леопарда стала прабабушкой в Приморье. При этом в Индии леопард напал на трех человек и захватил алкомаркет.

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    19 августа 2026, 11:02 • Новости дня
    Глава NewNew Shipping назвал мировую нестабильность стимулом развития Севморпути

    Мировые конфликты вынудили Китай ускорить освоение российского Севморпути

    Tекст: Мария Иванова

    Сложная международная обстановка и кризисы в ключевых акваториях ускоряют запуск круглогодичного коммерческого судоходства между Россией и азиатскими странами по северным широтам, заявил гендиректор китайской судоходной компании NewNew Shipping Кэ Цзинь.

    Трудности с логистикой в традиционных южных коридорах делают Северный морской путь наиболее перспективным направлением партнерства Москвы и Пекина на ближайшие годы, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор китайской судоходной компании NewNew Shipping Кэ Цзинь подчеркнул значимость этого транзитного маршрута.

    «Особенно сегодня, когда существуют сложности не только в Черном море, но и в Красном море, а также особенная ситуация вокруг Ирана. Это все содействует развитию Северного морского пути», – сказал руководитель компании. Он добавил, что полноценное судоходство в Арктике нормализуется гораздо раньше ожиданий.

    В 2024 году АО «Росатом Арктика» и NewNew Shipping договорились организовать постоянную контейнерную линию. Для реализации проекта стороны учредили совместное предприятие, которое занимается проектированием и строительством современных судов высокого ледового класса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line прибыл в порт Мурманска по Северному морскому пути.

    Накануне генеральный директор этого предприятия Кэ Цзинь анонсировал первый заход судна в мурманский порт.

    Месяцем ранее Россия и Китай наметили кратный рост грузопотока по арктическому маршруту к 2030 году.

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