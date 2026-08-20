МИД обвинил Японию в двойных стандартах из-за Курил и Хиросимы

Захарова указала на двойные стандарты Японии из-за Итурупа и Хиросимы

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратила внимание на непоследовательность японских властей, передает РИА «Новости».

По ее словам, руководство Японии выражает недовольство визитом президента России на Итуруп, но предпочитает не вспоминать об ответственности США за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки.

«Когда американцы бомбили их с использованием ядерного оружия – впервые в истории, хочется надеется последний раз, было оно применено, подчеркну, по мирному гражданскому населению Хиросимы и Нагасаки и без стратегического целеполагания - почему же сейчас к чувствам японского народа официальный Токио не обращается, умалчивая о том, что происходило тогда в те годы и кто совершил соответствующую агрессию против Японии?» – заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что перед разговорами о задетых чувствах Токио стоит вспомнить о жертвах советского народа от японского милитаризма во время Второй мировой войны. Она подчеркнула, что Курилы являются территорией России по международному праву и за них заплачена огромная цена.

Накануне МИД России вызвал посла Японии для заявления решительного протеста в ответ на высказывания премьер-министра страны о поездке Владимира Путина на Итуруп. Южные Курилы перешли к СССР по итогам Второй мировой войны, и Москва считает свой суверенитет над ними неоспоримым.

В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, в результате чего погибли 140 тыс. и 74 тыс. человек соответственно, в основном мирные жители. В ходе памятных церемоний в начале августа японские официальные лица не стали называть страну, осуществившую эти бомбардировки.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала неприемлемой реакцию японского премьера на визит Владимира Путина на остров Итуруп.

Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил послу Японии решительный протест из-за антироссийских высказываний премьер-министра Санаэ Такаити.

Захарова упрекнула главу правительства Санаэ Такаити в отсутствии мужества для оглашения виновника атомных бомбардировок.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал Японию вассалом Соединенных Штатов из-за замалчивания этого исторического факта.