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    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    20 августа 2026, 09:09 • Новости дня

    Американским военным предложили отпуск ради игры в GTA VI

    Армия США предложила солдатам отпуск ради GTA VI за продление контракта

    Tекст: Мария Иванова

    Американским военнослужащим предложили четыре дополнительных выходных дня для прохождения новой части видеоигры GTA VI при условии продления контракта.

    Пехотная дивизия армии США в штате Джорджия готова предоставить четыре дня отпуска для игры в GTA VI тем, кто продлит контракт минимум на два года, передает ТАСС. Военным необходимо оформить документы в период с 1 августа по 14 ноября.

    Представитель дивизии подполковник Энджел Томко отметила, что 20 из 130 военнослужащих инженерного батальона уже согласились на новые условия. «Обратился к руководству с предложением обновленной программы творческих поощрений», – процитировала она консультанта по карьере, придумавшего эту инициативу для выполнения плана на 2027 финансовый год.

    Пятая часть серии GTA появилась 12 лет назад и разошлась тиражом свыше 185 млн копий. Релиз шестой части запланирован на 19 ноября 2026 года. Аналитики полагают, что проект станет самым дорогим в истории индустрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британским чиновникам платили за игру в Grand Theft Auto на рабочем месте.

    Военкоматы на Украине сравнивали службу по контракту с компьютерной игрой Minecraft.

    Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали рост числа мошеннических ресурсов с предложениями предзаказа GTA VI.

    20 августа 2026, 10:21 • Новости дня
    Новейший самолет РЭБ ВВС США совершил полет возле Калининградской области

    Новейший самолет радиоэлектронной борьбы США заметили у границ Калининграда

    Новейший самолет РЭБ ВВС США совершил полет возле Калининградской области
    @ Public Domain

    Tекст: Мария Иванова

    Редкий американский спецборт EA-37B впервые приблизился к российскому эксклаву, почти два часа курсируя в небе над Польшей в рамках масштабной разведывательной операции.

    Воздушное судно действовало в составе крупной авиагруппировки НАТО, передает издание TWZ.

    «18 августа альянс развернул над Балтийским морем специализированный комплекс разведки. Операция включала редкий самолет EA-37B Compass Call II, переброшенный из Греции в Польшу», – заявил польский военный чиновник.

    Представитель Североатлантического альянса Марти О'Доннелл пояснил, что активность в Балтийском регионе носит сугубо оборонительный характер и контролируется американской стороной. В маневрах также участвовали истребители США и Норвегии, польские сухопутные войска и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

    Появление EA-37B у границ российского анклава зафиксировано впервые. Этот аппарат представляет собой глубоко модернизированный бизнес-джет Gulfstream G550, оснащенный мощными радарами для подавления связи и радиолокационных станций противника. Ранее ВВС США применяли его лишь в ходе операции против Ирана.

    Полеты западной авиации проходят на фоне сообщений газеты The Wall Street Journal о возможных проверках готовности альянса. Эксперты связывают развертывание новейших систем радиоэлектронной борьбы с попытками сдерживания России в стратегически важном регионе Балтики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS выполнил полет над акваторией Рижского залива.

    В начале июля разведывательный борт Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил несколько кругов у границ Калининградской области.

    В мае к рубежам этого российского региона подошли сразу три самолета-разведчика Североатлантического альянса.

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    20 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Российские военные поразили под Одессой два сухогруза с боеприпасами для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе атаки на портовую инфраструктуру Одесской области Украины ликвидированы морские транспортные суда, перевозившие вооружение и топливо для нужд украинской армии, сообщило Минобороны.

    Армия России продолжает наносить удары по объектам на Украине, задействованным в военных целях. В порту Черноморска беспилотные летательные аппараты успешно атаковали два сухогруза, сообщает Минобороны.

    На борту пораженных судов находились боеприпасы и различное военное имущество. Кроме того, точным ударом уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для снабжения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в том же порту Черноморска.

    В этот же день российские войска поразили резервуары с горюче-смазочными материалами. Неделей ранее Вооруженные силы России уничтожили крупный склад с вооружением в порту Южный.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    20 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на «подорожание войны»

    Зеленский пожаловался на серьезный дефицит средств для ВСУ

    Зеленский пожаловался на «подорожание войны»
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о серьезной нехватке финансовых средств для ВСУ, назвав эту проблему главным вызовом для страны.

    Зеленский пожаловался на то, что конфликт требует все больше ресурсов, а «подорожание войны» стало главным вызовом для Украины, передает ТАСС.

    «Вы все знаете детали по одному из самых больших вызовов, который у нас уже есть. Это средства. Это действительно очень серьезный вызов, прежде всего в секторе обороны. И нужно найти необходимый ресурс. Я считаю, что это самый большой вызов, который у нас был: подорожала война, и это факт. Ресурса нужно больше, дефицит больше», – сказал Зеленский.

    Заявление прозвучало во время представления нового министра обороны Украины Евгения Хмары. Соответствующая видеозапись была размещена в Telegram-канале Зеленского.

    Он также поручил новому главе оборонного ведомства провести аудит всех договоренностей с западными партнерами. Кроме того, Зеленский назвал ключевым приоритетом в преддверии зимы обеспечение противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне депутаты Верховной рады утвердили Евгения Хмару на пост министра обороны Украины.

    Неделей ранее украинский лидер заявил об острой нехватке боеприпасов для противовоздушной обороны. Между тем еще весной западные чиновники предрекали скорый дефицит средств для финансирования ВСУ.

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    20 августа 2026, 21:38 • Новости дня
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Россия создает и модернизирует базы для запуска беспилотников вблизи границ стран НАТО, что в перспективе может расширить возможности Москвы по нанесению ударов по объектам альянса, пишет американское издание The National Interest.

    По данным европейских разведслужб, на которые ссылается издание, российские военные якобы создали или модернизировали десять баз для беспилотных систем у границ с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. На объектах оборудовано около 60 новых пусковых направляющих, способных использоваться для запуска ударных дронов. Дальность полета некоторых беспилотников позволяет рассматривать в качестве потенциальных целей также объекты в более удаленных от линии соприкосновения странах Европы, включая Германию и Швецию.

    Автор статьи отмечает, что развитие беспилотных технологий стало одним из наиболее заметных изменений в характере современных вооруженных конфликтов. За время боевых действий на Украине небольшие и относительно дешевые беспилотники превратились в один из ключевых инструментов поражения живой силы, техники и объектов инфраструктуры.

    При этом НАТО уже наращивает возможности противодействия БПЛА. В июле альянс объявил о планах вложить около 40 млрд долларов в течение пяти лет в системы борьбы с беспилотниками и подготовку соответствующих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса сообщила о якобы существующих в России секретных базах беспилотников дальнего действия. Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны с созданием автономной зоны для дронов. Ранее лондонский Международный институт стратегических исследований заявил о тайных запусках российских беспилотников над стратегическими военными базами Европы с подсанкционных нефтяных танкеров.

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    20 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Российские силовики допустили наличие у ВСУ запаса ракет для Patriot

    ВСУ могут сохранять скрытый запас ракет для Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов для зенитных комплексов Patriot, однако сохраняет небольшой резерв для поражения стратегически важных целей, рассказали в российских силовых структурах.

    «Честно говоря, у ВСУ все достаточно плохо с ракетами для Patriot. Они же ожидали, что Трамп им их даст. А ближневосточный кризис показал американцам, что, оказывается, это вещь достаточно дорогая и им самим нужно. Я думаю, что у них все-таки запасы есть, ну, наверное, берегут на какие-то суперстратегические цели», – заявил источник ТАСС.

    Ситуация усугубляется глобальным дефицитом ракет-перехватчиков. США производят не более 700 единиц в год, и аналогичное количество уже было израсходовано американскими военными на Ближнем Востоке для отражения атак Ирана.

    «В общем, положение действительно плохое, но, скорее всего, ракеты они придерживают для жирненьких целей, я бы так сказал», –  добавил информатор.

    Он уточнил, что состояние украинской авиации оценивается как критическое. Парк боевых самолетов, насчитывавший около 250 машин до начала спецоперации, практически исчерпан.

    «В последнее время [ВС РФ] сбивают Су-27, МиГ-29. Поэтому, получается, что раздали все вот эти наши бывшие страны [Варшавского договора], кому мы в свое время поставляли», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков.

    Владимир Зеленский попросил у президента США экстренный зимний пакет из 300 таких снарядов.

    Экс-глава Минобороны Польши Блащак исключил передачу ракет Patriot на Украину.

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    20 августа 2026, 07:20 • Новости дня
    Ростех: «Торнадо-С» и «Сарма» экономят ракеты благодаря высокой точности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Сарма» способны точечно поражать цели за счет ввода индивидуального полетного задания для каждого снаряда, минимизируя расход боеприпасов, сообщили в Ростехе.

    «В «Торнадо-С» предусмотрена возможность введения индивидуального полетного задания для каждого управляемого снаряда. Она обеспечивается бортовой автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО). Благодаря этому машина может поражать точечные цели», – пояснили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    Мощность боевой части ракет вкупе с высокой точностью позволяет уничтожать даже глубоко спрятанные и защищенные объекты противника на значительном удалении.

    Аналогичными характеристиками обладает и новейшая колесная система «Сарма», которая с 2025 года уже поступает в войска.

    «Торнадо-С» предназначен для ударов по технике, скоплениям живой силы, средствам ПВО и командным пунктам. Облегченная версия «Сарма» весит почти в два раза меньше благодаря четырехосному шасси КАМАЗ, при этом сохраняя калибр 300 миллиметров и дальность стрельбы свыше 100 километров.

    Ране системы «Торнадо-С» поразили опорные пункты противника на Добропольском направлении.

    Зимой госкорпорация анонсировала дебют новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма» на международной выставке в Эр-Рияде.

    Ранее разработчики отмечали способность управляемых снарядов данного комплекса эффективно преодолевать средства противовоздушной обороны.

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    20 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Пленный ВСУ сообщил о запугивании мобилизованных неминуемой гибелью

    Пленный ВСУ сообщил о запугивании мобилизованных смертью

    Tекст: Катерина Туманова

    Пленный украинский военнослужащий Юрий Немченко рассказал подробности обучения новобранцев, которых командиры открыто готовят к неминуемой гибели на передовой.

    Попавший в плен боевик ВСУ отметил крайне суровые условия содержания прибывших в январе новобранцев. Территория палаточного лагеря оказалась обнесена колючей проволокой, напоминая настоящую тюрьму, передает РИА «Новости».

    Обучение солдат проходило по распечатанным из интернета материалам. При этом командиры оказывали на людей тяжелое психологическое давление.

    «Инструкторы пугали, что мы готовимся на смерть, на мясо», – сказал пленный.

    Киевские власти из-за острой нехватки личного состава на фронте требуют больше людей от сотрудников военкоматов, которые регулярно провоцируют громкие скандалы и массовые протесты граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный рассказал о насильственной мобилизации с диагнозами ВИЧ и гепатит. Эксперт Марочко объяснил причины «мясных штурмов» Драпатого. Пленный ВСУ рассказал о сбегавших в леса из центра обучения мобилизованных.

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    20 августа 2026, 04:22 • Новости дня
    Эксперт заявил о превращении подконтрольных Киеву городов в призраки

    Марочко: Подконтрольные Киеву города стали призраками

    Tекст: Катерина Туманова

    Подконтрольные украинской армии населенные пункты Донецкой Народной Республики опустели из-за массового переоборудования гражданских объектов для военных нужд, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Славянск, Краматорск, Дружковка, по моей информации, сейчас уже полностью превратились в населенные пункты - призраки», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что размещение военных на гражданских объектах нарушает международное гуманитарное право.

    «Украинские боевики целиком и полностью сейчас переоборудуют все, что может им обеспечить безопасность. То есть гражданские объекты используют в военных целях», – уточнил он.

    Славянско-Краматорская агломерация выступает одним из главных логистических центров ВСУ. Здесь проходят основные автомобильные и железнодорожные маршруты снабжения противника в Донбассе.

    До этого Марочко сообщал о критической гуманитарной ситуации в Дружковке, где  практически не осталось мирных жителей, поэтому боевики ВСУ занялись мародерством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России вбили трехкилометровый клин в оборону ВСУ на дружковском участке.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продолжении зачистки Красного Лимана.

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    20 августа 2026, 12:20 • Новости дня
    Российские военные научили робота «Курьер» автоматически уничтожать дроны

    Робототехнический комплекс «Курьер» получил автоматическую турель дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы Южной группировки войск усовершенствовали наземный беспилотник «Курьер», оснастив его скоростной системой наведения для защиты позиций от воздушных атак противника.

    Военнослужащие 75-го отдельного полка беспилотных систем модернизировали аппарат для борьбы с вражескими целями, передает ТАСС.

    Начальник расчета с позывным Буря пояснил принцип работы обновленной техники. «Один из НРТК у нас работает по «птицам», то есть по тяжелым украинским беспилотникам, которые летают», – рассказал военный.

    По словам специалиста, комплекс размещается на возвышенности и автоматически наводится на движущиеся объекты. Скорость работы модернизированной турели увеличилась в десять раз по сравнению с заводской версией. Робот успешно показал себя в первый же день боевого дежурства.

    Усовершенствованные машины активно применяются для защиты постов воздушного наблюдения. Использование передвижной турели, которую легко замаскировать в растительности или укрытии, позволяет сохранить жизни личного состава. Вскоре планируется дальнейшее улучшение комплексов для безопасного ведения пулеметного огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский наземный робототехнический комплекс «Курьер» уничтожил огнем из пулемета тяжелый украинский дрон «Вампир».

    Отечественные специалисты непрерывно модернизируют системы защиты для эффективного отражения атак вражеских беспилотников.

    Российские оружейники внедрили новый неконтактный датчик в противотанковую ракету «Вихрь» ради борьбы с дронами.

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    20 августа 2026, 08:26 • Новости дня
    WSJ: США расформировали созданный для изучения украинского опыта батальон дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское командование приняло решение ликвидировать новое подразделение тактических беспилотных систем численностью около 600 военнослужащих ради возвращения к базовой стратегии.

    ВС Соединенных Штатов отказываются от экспериментального подразделения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Решение принято в рамках стратегии исполняющего обязанности начальника штаба армии генерала Кристофера ЛаНева по возвращению к истокам.

    Подразделение сформировали в январе на базе 173-й воздушно-десантной бригады. Изначально военные планировали изучить опыт применения дронов на Украине и разработать новые концепции поддержки крупных соединений.

    Американские операторы даже встречались с украинскими коллегами в Киеве и на полигонах НАТО.

    Экспериментальная группа примет участие в августовских учениях Saber Junction на немецкой базе Хоэнфельс. После этого солдаты представят собранные данные для формирования будущего облика войск и проведения дальнейших исследований.

    Весной министр обороны США Пит Хегсет уволил начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа.

    В прошлом году президент США Дональд Трамп заявлял о пристальном изучении американскими военными украинского опыта применения беспилотников.

    Тогда же американское командование рассматривало возможность масштабного внедрения тысячи дронов в каждый боевой дивизион.

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    20 августа 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» разгромили семь штурм-групп ВСУ на Харьковском направлении

    ВС России разбили семь штурм-групп ВСУ на Харьковском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и разгромили семь штурм-групп ВСУ на Харьковском направлении.

    «Противник предпринял попытку контратаки силами четырёх штурмовых групп из состава 23 ошп в районе села Терновая. В результате комплексного огневого воздействия половина украинских националистов уничтожена, остальные бежали в южном направлении», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что в ходе воздушного наблюдения была вскрыта попытка выдвижения из Бугаевки трех штурмовых групп ВСУ на мобильной технике. В результате огневого воздействия противник и его техника были уничтожены.

    «Российская авиация уничтожила резервы противника из состава 475 ошп в Слатино и Должике, где был поражен палаточный лагерь солдат ВСУ, проходивших боевое слаживание», – сообщили «Северяне».

    Кроме того, бойцы ведут стрелковые бои в районе Гоптовки, в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на восьми участках до 700 метром.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и в районе Вольной Слободы. Не утихают бои в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях, в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 22 участках до 700 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской и Харьковской областях уничтожили свыше 350 дронов, летевших на Россию. Эксперт заявил о превращении подконтрольных Киеву городов в призраки. Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена.

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    20 августа 2026, 06:07 • Новости дня
    Американский стартап Castelion получил 1 млрд долларов на гиперзвуковые ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская оборонная компания Castelion привлекла более 1 млрд долларов для ускорения производства гиперзвукового оружия и систем противовоздушной обороны.

    Финансирование поступило от инвестиционной фирмы Carlyle, банка JPMorgan Chase и венчурного фонда Andreessen Horowitz, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Средства направят на ускорение выпуска гиперзвуковых ракет Blackbeard, а также разработку более крупного ударного оружия и массовых систем ПВО.

    Американское военное руководство стремится увеличить запас гиперзвукового оружия для противостояния растущему арсеналу Китая. Одновременно Пентагон просит оборонный сектор нарастить выпуск традиционных систем ПВО, включая комплексы Patriot.

    По данным газеты, необходимость пополнения арсеналов связана с истощением западных запасов ракет на Украине. Кроме того, военные действия США против Ирана довели состояние резервов до уровня, вызывающего серьезные опасения у американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы американских ракет-перехватчиков Patriot сократились до критического минимума.

    Оборонные компании США начали переходить к конвейерной сборке боеприпасов для быстрого восполнения арсеналов. Вооруженные силы страны готовятся поставить на боевое дежурство первую батарею новейших гиперзвуковых комплексов.

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    20 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Минобороны Литвы сообщило о строительстве лагеря для военных НАТО

    Минобороны Литвы сообщило о возведении базы для тысячи солдат НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    На полигоне Руднинкай вблизи границы с Белоруссией появится новая военная инфраструктура стоимостью 40 млн евро для размещения солдат Североатлантического альянса.

    Военное ведомство балтийской республики планирует возвести базу для тысячи военнослужащих государств-союзников, передает ТАСС.

    На этом этапе стоимость работ составит около 40 млн евро, а завершить их предполагается в первой половине 2028 года. К этому времени на объекте появятся новые жилые постройки и инженерные сооружения.

    «Наши инвестиции в военную инфраструктуру осуществляются стратегически и комплексно, поэтому нам понятно, что необходимо сделать для того, чтобы бригада Бундесвера и другие союзники были обеспечены качественными условиями для тренировок и пребывания в Литве», – заявил министр обороны республики Робертас Каунас.

    Лагерь разместится на полигоне Руднинкай в Шальчининкском районе, который граничит с Белоруссией. Здесь будет находиться 80% личного состава немецкой бригады, насчитывающей 4,8 тыс. военнослужащих и 200 сотрудников вспомогательных служб.

    Согласно договоренностям, переброска подразделений ФРГ в Литву для постоянной дислокации должна завершиться в 2027 году. Основу этой группировки составят танковый и механизированный пехотный батальоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску пяти тысяч военнослужащих в Литву.

    Новая бронетанковая бригада ВС ФРГ провела масштабные учения недалеко от границы Белоруссии.

    При формировании этого военного контингента немецкая армия столкнулась с нехваткой двух тысяч добровольцев.

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    20 августа 2026, 09:57 • Новости дня
    Сокращение учений США и Сеула ускорило формирование новых азиатских альянсов

    Politico: Союзники США в Азии задумались о самостоятельной обороне

    Tекст: Мария Иванова

    Решение американского лидера сократить совместные военные учения с Южной Кореей подтолкнуло страны Азиатско-Тихоокеанского региона к пересмотру зависимости от Вашингтона, пишет Politico.

    Действия администрации Дональда Трампа заставили азиатских союзников пересмотреть степень своей зависимости от США в сфере обороны, пишет Politico.

    Страны региона начали искать альтернативные партнерства и увеличивать военные расходы после того, как американский президент объявил о сокращении учений с Сеулом и предстоящей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    «Ожидайте переориентации на самостоятельность», – заявил один из азиатских дипломатов. По его словам, американские военные технологии остаются лучшими, однако в долгосрочной перспективе страны, имеющие такую возможность, будут инвестировать в самооборону для снижения зависимости от Вашингтона.

    Решение по Южной Корее вызвало обеспокоенность во всем Индо-Тихоокеанском регионе. Ситуация усугубляется тем, что США отправили единственный базирующийся в Азии авианосец на Ближний Восток из-за конфликта с Ираном. На этом фоне азиатские страны рассматривают возможность инвестиций в системы ПВО, укрепление военных объектов и расширение сотрудничества с европейскими государствами и Австралией.

    В долгосрочной перспективе Япония и Южная Корея могут задуматься о создании собственных ядерных арсеналов. Тем временем Пекин может использовать сложившуюся ситуацию: глава МИД Китая Ван И в ходе визита в Сеул, вероятно, предложит южнокорейскому руководству стратегию обороны, менее зависимую от США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поручил сократить объем совместных военных учений с Южной Кореей.

    Американская сторона заранее не проинформировала Сеул о планах досрочного завершения маневров.

    Американский лидер запланировал осеннюю встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.

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    20 августа 2026, 14:51 • Новости дня
    Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили пункт управления ВСУ

    Расчет «Мсты-С» уничтожил полевой пункт управления ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие нанесли точный удар по позициям противника на запорожском направлении, ликвидировав важный командный узел.

    Подразделения российской группировки «Восток» ликвидировали полевой пункт управления вооруженных сил Украины в Запорожской области. Огневое поражение объекту противника нанес расчет артиллерийской установки «Мста-С». сообщает Минобороны.

    В результате успешных действий артиллеристов позиция неприятеля была полностью уничтожена. «Абонент недоступен», – с иронией комментируют результат работы ВС России в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки «Восток» уничтожили резервы противника в Запорожской области.

    Месяцем ранее реактивная артиллерия этого объединения разбила укрытия украинских военнослужащих в лесополосе.

    А весной экипаж танка Т-80БВМ 68-го армейского корпуса нанес прицельные удары по замаскированному фортификационному сооружению на данном направлении.

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