Россия резко увеличила поставки нефти в Китай

Поставки российской нефти в Китай за семь месяцев выросли почти на 15%

Tекст: Мария Иванова

Россия с января по июль 2026 года отправила в Китай 66,433 млн тонн нефти, что на 14,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передает РИА «Новости».

В денежном выражении закупка российского сырья обошлась Пекину в 38,178 млрд долларов. Это на 28,8% больше, чем за первые семь месяцев 2025 года, когда Китай приобрел 57,81 млн тонн нефти на сумму 29,648 млрд долларов.

Только в июле 2026 года объем импорта составил 9,153 млн тонн на 5,036 млрд долларов. По сравнению с июлем 2025 года поставки выросли на 5,2% в физическом выражении и на 15% в стоимостном. Напомним, что в 2025 году Китай закупил у России 100,723 млн тонн нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о 10-процентном росте экспорта российской нефти на китайский рынок за первые четыре месяца этого года.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о достижении отметки в 240 млрд долларов во взаимной торговле по итогам прошлого года.

Президент России Владимир Путин назвал рекордными объемы поставок отечественных энергоресурсов в азиатскую республику.