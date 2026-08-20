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    20 августа 2026, 08:55 • Новости дня

    Россия резко увеличила поставки нефти в Китай

    Поставки российской нефти в Китай за семь месяцев выросли почти на 15%

    Tекст: Мария Иванова

    За первые семь месяцев года экспорт российской нефти в Китай увеличился на 14,9%, превысив 66 млн тонн.

    Россия с января по июль 2026 года отправила в Китай 66,433 млн тонн нефти, что на 14,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передает РИА «Новости».

    В денежном выражении закупка российского сырья обошлась Пекину в 38,178 млрд долларов. Это на 28,8% больше, чем за первые семь месяцев 2025 года, когда Китай приобрел 57,81 млн тонн нефти на сумму 29,648 млрд долларов.

    Только в июле 2026 года объем импорта составил 9,153 млн тонн на 5,036 млрд долларов. По сравнению с июлем 2025 года поставки выросли на 5,2% в физическом выражении и на 15% в стоимостном. Напомним, что в 2025 году Китай закупил у России 100,723 млн тонн нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о 10-процентном росте экспорта российской нефти на китайский рынок за первые четыре месяца этого года.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о достижении отметки в 240 млрд долларов во взаимной торговле по итогам прошлого года.

    Президент России Владимир Путин назвал рекордными объемы поставок отечественных энергоресурсов в азиатскую республику.

    19 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай одобряет слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости помнить закрепленный в Уставе ООН статус Японии как вражеского государства, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай одобряет заявление министра иностранных дел Лаврова о вражеском статусе Японии, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что напоминание об этом статусе имеет особое значение в год 80-летия начала работы Токийского трибунала. По его словам, это необходимо для защиты итогов Второй мировой войны и предотвращения возрождения милитаризма.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне зачитал выдержку из Устава ООН о статусе Японии.

    Ранее МИД КНР призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Перед этим японские власти выразили официальный протест из-за поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп.

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    19 августа 2026, 10:25 • Новости дня
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    @ andrey_chibis

    Tекст: Вера Басилая

    Судно компании NewNew Shipping Line из Китая доставило в порт Мурманска 500 контейнеров, пройдя по маршруту Северного морского пути в рамках двустороннего соглашения, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    В порт Мурманска прибыл первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line, прошедший по Северному морскому пути, сообщил Чибис в Мах.

    Чибис также подчеркнул, что власти продолжают развивать Северный морской путь и укреплять позиции Мурманска в качестве крупного транспортного хаба.

    Генеральный директор New New Shipping Line Кэ Цзинь накануне анонсировал прибытие первого контейнеровоза компании в мурманский порт.

    Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил о запуске регулярного еженедельного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.

    Россия и Китай запланировали удвоить объем грузоперевозок по арктической трассе к 2030 году.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    20 августа 2026, 08:41 • Новости дня
    Россия стала главным мировым покупателем китайских грузовиков

    Россия стала мировым лидером по закупкам китайских грузовых автомобилей

    Россия стала главным мировым покупателем китайских грузовиков
    @ CFOTO/imago-images/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В середине лета поставки большегрузов из азиатской республики достигли максимума с начала года, увеличившись почти на 20%.

    В июле Россия  заняла лидирующую позицию в рейтинге крупнейших покупателей техники из КНР, передает РИА «Новости». Месяцем ранее государство находилось лишь на четвертой строчке списка.

    Стремительный рост обеспечило наращивание ввоза машин до рекордных значений. В середине лета объем поставок увеличился по сравнению с июнем почти на 20%.

    Тройку самых заметных импортеров китайских грузовиков также дополнили другие государства. Второе место заняла Мексика с объемом закупок на 110,5 млн долларов, а третье досталось Вьетнаму с показателем 103,3 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия заняла второе место среди крупнейших покупателей легковых автомобилей из КНР.

    В августе прошлого года импорт китайских грузовиков в Россию снизился втрое после запрета на ввоз машин четырех марок.

    По итогам 2024 года в страну завезли 1,1 млн китайских транспортных средств на сумму около 21 млрд долларов.

    Комментарии (12)
    20 августа 2026, 09:20 • Новости дня
    Китай заявил о стремительном сближении Японии с НАТО
    Китай заявил о стремительном сближении Японии с НАТО
    @ Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Токио стремительно сближается с Североатлантическим альянсом, что создает серьезную угрозу безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

    Япония ускоренными темпами стремится стать частью системы Североатлантического альянса, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, подчеркнув, что такие действия вносят неопределенность в региональную безопасность, передает ТАСС.

    «Токио активно добивается участия в соответствующих военных механизмах НАТО, ускоряя интеграцию в систему Североатлантического альянса», – отметил китайский дипломат.

    Политика Токио, по мнению посла, постепенно уничтожает мирный характер японской конституции. Чжан Ханьхуэй добавил, что страна меняет свою оборонительную стратегию на наступательную, что негативно сказывается на стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин осудил отправку японских военных в европейские структуры Североатлантического альянса.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил открытое обсуждение в Токио возможного пересмотра мирной конституции страны.

    Посол России в Японии назвал это государство главным проводником интересов НАТО в Азии.

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    19 августа 2026, 21:34 • Новости дня
    Посольство России назвало естественными причины смерти трех моряков в Китае

    Tекст: Ольга Иванова

    Летом в провинции Хэбэй скончались трое членов экипажей двух отечественных судов, при этом предварительные данные указывают на естественные причины трагедии, сообщили в посольстве России.

    Китайские правоохранительные органы исключили криминальный характер гибели граждан России, передает РИА «Новости». «Компетентные органы КНР уведомили посольство о смерти в июле-августе этого года в провинции Хэбэй трех граждан России, являющихся членами экипажей двух российских судов. Согласно предварительным выводам китайских правоохранителей, смерть наступила по естественным причинам и не носила криминального характера», – сообщили в дипломатическом представительстве.

    Сейчас дипломаты работают над организацией возвращения тел погибших на родину. В России планируется провести судебно-медицинскую экспертизу для точного установления обстоятельств случившегося. Сотрудники консульства поддерживают постоянную связь с родственниками моряков, судовладельцем и силовиками обеих стран.

    Ранее представители сахалинского профсоюза уточняли, что умершие работали на судне компании «Островной краб». Корабль приписан к порту Малокурильское, расположенному на острове Шикотан. Профсоюзные деятели также подтвердили ожидание доставки тел для дальнейшего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское генеральное консульство в Шэньяне направило местным властям официальный запрос для проверки сообщений о смерти соотечественников.

    Отечественные ведомства вместе с инспекцией труда начали расследование обстоятельств гибели сотрудников компании «Островной краб».

    Сахалинский профсоюз запланировал отправку останков членов экипажа на родину для проведения экспертизы.

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    19 августа 2026, 23:40 • Новости дня
    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти страной

    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне ситуации на Ближнем Востоке и в стране Иран перестал экспортировать нефть почти полностью, заявил председатель центрального банка республики Абдольнасер Хеммати.

    «В сложившихся обстоятельствах экспорт нефти практически прекратился, и наше планирование было настолько точным, что у нас есть валютные ресурсы», – приводит агентство Mehr высказывание Хеммати.

    Он добавил, что написал письмо Верховному лидеру Моджтабе Хаменеи, в котором сообщил, что нет необходимости беспокоиться о поставках основных товаров и медикаментов.

    «Центральный банк и правительство обеспечивают их, и теперь мы говорим, что будем их обеспечивать. Сейчас на рынке нет дефицита», – сказал глава ЦБ Ирана.

    Он заверил, что ЦБ и правительство принимают меры для борьбы с последствиями блокады и санкций. Центральный банк, в частности, смог контролировать рост инфляции и результаты работы и планирования вполне приемлемы, считает Хеммати.

    По словам главы иранского ЦБ, страна располагает валютой для обеспечения населения всем необходимым и медикаментами. На текущий момент альтернативного плана экономического развития нет, он Хеммати готов рассмотреть коррективы и варианты усовершенствования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ Германии в мае спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана. Президент Ирана в июне подтвердил разблокировку 6 млрд долларов в Катаре. Меморандум, который подписали США и Иран предусматривает разблокировку 24 млрд долларов иранских активов.

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    20 августа 2026, 06:56 • Новости дня
    Умершего в Китае российского моряка пытались реанимировать

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Найденного в каюте без сознания российского моряка в Китае пытались спасти, но прибывшие врачи скорой помощи лишь констатировали смерть мужчины, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    «Одного из умерших в Китае нашли в каюте без сознания, его пытались реанимировать, вызвали скорую, но спасти не удалось», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Ранее российское посольство получило уведомление от китайских властей о кончине трех граждан России в июле и августе. Все они работали на двух судах. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.

    Напомним, посольство России назвало естественными причины смерти трех моряков в Китае.

    Российские ведомства начали расследование гибели членов экипажа компании «Островной краб».

    Генеральное консульство в Шэньяне направило официальный запрос местным властям для проверки информации.

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    18 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Товарооборот сельхозпродукции России и Китая вырос на 34% за семь месяцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией России и Китая с января по июль 2026 года увеличился более чем на треть по сравнению с прошлым годом, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

    Экспорт российской сельскохозяйственной продукции на китайский рынок за семь месяцев текущего года увеличился на 43,1%, пояснила глава ведомства, передает РИА «Новости».

    При этом встречный импорт также показал положительную динамику, прибавив 15,7%.

    «У нас ежегодно растет в рамках агропромышленного сотрудничества наш товарооборот. По итогам прошлого года он составил порядка 11 млрд долларов. Растет как импорт, так и экспорт с обеих сторон», – заявила глава ведомства.

    Напомним, за семь месяцев 2026 года российские экспортеры отгрузили в КНР 895 тыс. тонн зерновых культур.

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил об увеличении общего объема двусторонней торговли на 26% за первую половину года.

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    20 августа 2026, 07:10 • Новости дня
    В Приморье дальневосточный леопард впервые усыновил чужих котят

    В Приморье дальневосточный леопард усыновил чужих котят

    В Приморье дальневосточный леопард впервые усыновил чужих котят
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В дикой природе Приморского края впервые замечена самка дальневосточного леопарда, взявшая под опеку двух детенышей, не являющихся ее родным потомством.

    Специалисты национального парка зафиксировали уникальное поведение хищницы, которая впервые стала заботиться о чужих котятах.

    «Впервые в истории исследований подвида самка дальневосточного леопарда зафиксирована на фотоловушку в роли няни для двух котят другой самки», –  сообщили специалисты ФГБУ «Земля леопарда».

    По данным ученых нацпарка, семья с приемной матерью перемещается между Россией и Китаем – в трансграничном резервате «Земля больших кошек».

    Первые месяцы жизни малыши находились с родной матерью Leo 158F на территориях России и Китая. Позже котят обнаружили в России в сопровождении другой самки – Leo 195F по кличке Толстушка. Затем новую семью вновь заметили в КНР.

    Биологическая мать детенышей продолжает появляться по обе стороны границы, но не контактирует с потомством.

    Дальневосточный леопард считается одним из самых редких крупных кошачьих, основная популяция которого обитает на юго-западе Приморья и насчитывает более 120 особей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дальневосточного леопарда заметили в Китае. Уникальная самка дальневосточного леопарда стала прабабушкой в Приморье. При этом в Индии леопард напал на трех человек и захватил алкомаркет.

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    19 августа 2026, 05:26 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 92 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре впервые с 30 июля поднялась выше 92 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

    К 04.50 мск Brent прибавляла 1,13% и достигала 92,05 доллара за баррель. Позже, к 05.08 мск, рост котировок замедлился, и цена составила 91,9 доллара за баррель, (плюс 0,97%), передает ТАСС.

    Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре также демонстрировал рост. К 05:08 мск его стоимость увеличивалась на 1,46%, до 84,96 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, затягивание решения по ситуации в Ормузском проливе порождает неопределенность на рынках.

    Через Ормузский пролив начали ходить танкеры-челноки, которые прячутся от Ирана с помощью выключенных транспондеров.

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    19 августа 2026, 11:02 • Новости дня
    Глава NewNew Shipping назвал мировую нестабильность стимулом развития Севморпути

    Мировые конфликты вынудили Китай ускорить освоение российского Севморпути

    Tекст: Мария Иванова

    Сложная международная обстановка и кризисы в ключевых акваториях ускоряют запуск круглогодичного коммерческого судоходства между Россией и азиатскими странами по северным широтам, заявил гендиректор китайской судоходной компании NewNew Shipping Кэ Цзинь.

    Трудности с логистикой в традиционных южных коридорах делают Северный морской путь наиболее перспективным направлением партнерства Москвы и Пекина на ближайшие годы, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор китайской судоходной компании NewNew Shipping Кэ Цзинь подчеркнул значимость этого транзитного маршрута.

    «Особенно сегодня, когда существуют сложности не только в Черном море, но и в Красном море, а также особенная ситуация вокруг Ирана. Это все содействует развитию Северного морского пути», – сказал руководитель компании. Он добавил, что полноценное судоходство в Арктике нормализуется гораздо раньше ожиданий.

    В 2024 году АО «Росатом Арктика» и NewNew Shipping договорились организовать постоянную контейнерную линию. Для реализации проекта стороны учредили совместное предприятие, которое занимается проектированием и строительством современных судов высокого ледового класса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line прибыл в порт Мурманска по Северному морскому пути.

    Накануне генеральный директор этого предприятия Кэ Цзинь анонсировал первый заход судна в мурманский порт.

    Месяцем ранее Россия и Китай наметили кратный рост грузопотока по арктическому маршруту к 2030 году.

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    18 августа 2026, 09:33 • Новости дня
    Россия поставила второй за всю историю объем зерновых в Китай

    Экспорт российского зерна в Китай вырос на 47% в стоимостном выражении

    Tекст: Мария Иванова

    С января по июль 2026 года российские экспортеры отгрузили в КНР 895 тыс. тонн зерновых культур на сумму 227 млн долларов.

    Российские поставщики нарастили экспорт зерна в Китай на 31% в натуральном выражении, передает РИА «Новости»

    уководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин на полях форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» отметил, что это второй за всю историю наблюдений результат.

    «За семь месяцев 2026 года Россия экспортировала в Китай 895 тыс. тонн зерновых на сумму 227 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 31% в натуральном выражении и на 47% в стоимостном», – сказал он.

    По словам Ильюшина, максимальный показатель за аналогичный период фиксировался два года назад. Тогда поставки превысили 1 млн тонн и достигли 248 млн долларов. Лидерами по стоимости стали ячмень, кукуруза и гречиха.

    Главным драйвером роста оказался экспорт пшеницы, поставки которой в стоимостном выражении увеличились в 24 раза, превысив 10 млн долларов. Также значительно выросли поставки ячменя, овса и кукурузы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Россия в полтора раза нарастила экспорт зерна в Китай.

    К началу апреля объем поставок российских зерновых культур в эту страну вырос на 55%.

    За первые четыре месяца года отечественные предприятия в два с половиной раза увеличили отгрузки муки на китайский рынок.

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    19 августа 2026, 08:12 • Новости дня
    Тела двоих погибших в Китае моряков решили отправить в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Останки двоих членов экипажа судна компании «Островной краб», скончавшихся во время ремонта в КНР, планируется вернуть на Родину для экспертизы и расследования, сообщили в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов.

    «В настоящее время ожидается доставка тел погибших моряков на родину для проведения необходимой экспертизы и дальнейшего расследования», – сообщили в профсоюзе РИА «Новости».

    Профсоюз выясняет причины трагедии на судне, приписанном к порту Малокурильское на острове Шикотан. Известно, что корабль находился на ремонте в КНР. Всего при невыясненных обстоятельствах погибли четыре человека.

    Супруга одного из погибших сообщила, что ее муж мог скончаться от жары, так как температура снаружи достигала плюс 42 градусов. Полиция передала информацию в СК России.

    Представитель компании назвал инцидент несчастным случаем и предлагал кремацию без вскрытия, однако родственники ответили отказом.

    В 2025 году у берегов Китая после столкновения судов пропали два члена экипажа.

    В апреле того же года российский моряк скончался после пожара на судне Crystal Asia.

    В августе 2024 года двое граждан России погибли на борту грузового судна в Турции.

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    20 августа 2026, 10:08 • Новости дня
    Импорт китайского пива в Россию достиг исторического максимума

    Россия стала крупнейшим покупателем китайского пива в июле

    Tекст: Мария Иванова

    В июле поставки пенного напитка из Поднебесной в Россию увеличились в полтора раза, достигнув рекордных 7,3 млн долларов.

    Россия в июле нарастила закупки китайского пива до максимального уровня за всю историю двусторонней торговли, передает РИА «Новости». По сравнению с предыдущим месяцем объем импорта вырос в полтора раза.

    Стоимость ввезенного напитка составила 7,3 млн долларов. Благодаря такому резкому увеличению поставок РФ вышла на первое место среди импортеров пива из КНР.

    На второй строчке оказался Гонконг с показателем 6,3 млн долларов. Тройку лидеров замкнула Мьянма, закупившая пенного на 5,1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года Россия закупила рекордный объем китайского пива.

    В июне того же года объем поставок этого напитка достиг почти 5 млн литров. Перед этим КНР впервые вошла в тройку крупнейших поставщиков пива на российский рынок.

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    20 августа 2026, 10:36 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 93 доллара за баррель

    Стоимость нефти марки Brent впервые с июля поднялась выше 93 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    На утренних торгах в четверг глобальные сырьевые рынки продемонстрировали рост, а баррель эталонной марки Brent впервые за месяц преодолел рубеж в 93 доллара.

    Котировки черного золота пошли вверх, свидетельствуют данные торгов, передает РИА «Новости».

    К 10.30 по московскому времени цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,56% по сравнению с предыдущим закрытием.

    В результате стоимость достигла 93,13 доллара за баррель. Этот показатель преодолел отметку в 93 доллара впервые с 24 июля.

    Одновременно с этим дорожает и американская нефть. Октябрьские фьючерсы на марку WTI прибавили в цене 1,58%, поднявшись до 85,72 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 92 долларов за баррель.

    11 августа котировки эталонного сырья превысили отметку в 89 долларов.

    В конце июля цена барреля достигла 100 долларов.

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