Турция и Сирия решили обновить оборонные протоколы после израильского удара

Turkiye: Турция и Сирия ответят Израилю оборонным соглашением

Tекст: Мария Иванова

Турция и Сирия могут заключить новое соглашение в сфере обороны и безопасности после израильского удара по авиабазе Абу-эд-Духур, расположенной в 55 километрах от турецкой границы, передает РИА «Новости».

«Турция, как ожидается, предпримет шаги по обновлению правил применения силы и определению новых оборонных протоколов с сирийским правительством в качестве меры против возможной новой диверсии Израиля», – сообщает турецкая газета Turkiye.

В числе обсуждаемых мер рассматриваются непрерывное наблюдение вдоль границы с использованием самолетов, усиленное патрулирование приграничной зоны боевой авиацией и применение систем защиты от израильских беспилотников. Также планируется проведение совместных военных учений для повышения уровня интеграции оборонного взаимодействия двух стран. В среднесрочной перспективе возможно ограничение военных полетов в воздушном пространстве Сирии.

На авиабазе Абу-эд-Духур уже начались масштабные восстановительные работы. Сирийская сторона ремонтирует здания, а Турция восстанавливает взлетно-посадочные полосы. На базе планируется разместить средства противовоздушной обороны и беспилотные летательные аппараты. Если бы Израиль не нанес удар в ночь на 18 августа, более 200 военнослужащих должны были прибыть на объект примерно через 13 часов. Предполагалось, что размещенные там беспилотники обеспечат воздушную поддержку операций против боевиков в районах Пальмиры и Хомса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали военный аэродром Абу-Духур в сирийской провинции Идлиб.

Официальный Дамаск решительно осудил эту ночную воздушную агрессию.

Канцелярия премьер-министра Израиля обвинила Сирию в допуске турецких войск на авиабазу вблизи Алеппо.