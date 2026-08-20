Американский стартап Castelion получил 1 млрд долларов на гиперзвуковые ракеты

Новейший самолет РЭБ ВВС США совершил полет возле Калининградской области

Новейший самолет радиоэлектронной борьбы США заметили у границ Калининграда

Tекст: Мария Иванова

Воздушное судно действовало в составе крупной авиагруппировки НАТО, передает издание TWZ.

«18 августа альянс развернул над Балтийским морем специализированный комплекс разведки. Операция включала редкий самолет EA-37B Compass Call II, переброшенный из Греции в Польшу», – заявил польский военный чиновник.

Представитель Североатлантического альянса Марти О'Доннелл пояснил, что активность в Балтийском регионе носит сугубо оборонительный характер и контролируется американской стороной. В маневрах также участвовали истребители США и Норвегии, польские сухопутные войска и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

Появление EA-37B у границ российского анклава зафиксировано впервые. Этот аппарат представляет собой глубоко модернизированный бизнес-джет Gulfstream G550, оснащенный мощными радарами для подавления связи и радиолокационных станций противника. Ранее ВВС США применяли его лишь в ходе операции против Ирана.

Полеты западной авиации проходят на фоне сообщений газеты The Wall Street Journal о возможных проверках готовности альянса. Эксперты связывают развертывание новейших систем радиоэлектронной борьбы с попытками сдерживания России в стратегически важном регионе Балтики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS выполнил полет над акваторией Рижского залива.

В начале июля разведывательный борт Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил несколько кругов у границ Калининградской области.

В мае к рубежам этого российского региона подошли сразу три самолета-разведчика Североатлантического альянса.