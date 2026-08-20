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    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    20 августа 2026, 03:28 • Новости дня

    Путин назвал Москву примером внедрения технологий в соцсфере

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам привел Москву в качестве примера успешного применения технологий в социальной сфере.

    Говоря о применении современных технологий в социальной сфере Путин подчеркнул, что здесь нужно нарастить усилия и не на бумаге, а на практике.

    «Надо максимально широко, по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Конечно, легче всего говорить о Москве, тем не менее это наиболее яркие примеры, и не сказать нельзя», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин привел рентгеновские снимки, которые в столице делаются в одном центре, анализируются за секунды с помощью компьютера, исследования проводятся качественно и быстрее, чем обычно, и дорогостоящая техника не простаивает.

    «Словом, это хороший пример, как можно повысить производительность труда поликлиник и больниц», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал кратно нарастить использование технологий в социальной сфере. Он также призвал использовать ИИ и роботизацию для решения проблемы дефицита кадров.

    20 августа 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского
    Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля и восхитился обретением мощей князя Дмитрия Донского, назвав это уникальным и чудесным событием.

    Перед началом молебна российский лидер зажег свечу и установил ее на подсвечник, передает РИА «Новости».

    «Я вчера разговаривал со святейшим, знаю о его планах. Но передавайте ему самые наилучшие пожелания», – сказал глава государства в беседе с Патриаршим наместником Московской митрополии митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом.

    Кроме того, президент назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского абсолютно уникальным и чудесным событием.

    «Уникальное абсолютно. Чудесное обретение мощей. Удивительно», – сказал российский лидер.

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей Дмитрия Донского.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебное пение у открытых останков великого князя.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о планах информирования российского лидера об обретении этой святыни.

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    20 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана

    Захарова процитировала «Тараса Бульбу» для оценки последствий майдана на Украине

    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова провела параллель между происходящим на Украине и сюжетом произведения Николая Гоголя «Тарас Бульба».

    Она обратила внимание на жесткие методы работы военкоматов и трагические последствия прозападного курса для соседней страны, передает ТАСС.

    «Сегодня очередного мобилизуемого украинца, которого пакуют в автобус ТЦК и увозят в неизвестность на глазах его же маленьких детей, его матери, его жены, можно почти по-гоголевски, в духе языка его бессмертного произведения «Тарас Бульба» спросить: «Ну что, сынку, помог тебе Запад, который организовал тебе такую жизнь, через майданы, втянув тебя в это самое как бы политическое, а на самом деле просто безумное антиконституционное действо?» – сказала дипломат на брифинге.

    Также представитель министерства иронично поинтересовалась вкусом печенья, которое представители западных стран активно раздавали протестующим на площади. Она задалась риторическим вопросом о том, не готовились ли эти угощения на отравленном масле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова ранее критиковала реакцию главы МИД Украины также с помощью отсылки к творчеству Николая Гоголя.

    До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев описал политический конфликт Варшавы и Киева цитатами из повести «Тарас Бульба». А эксперты назвали недавнее увольнение главкома ВСУ Александра Сырского уступкой протестующей толпе на «картонном майдане».

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    20 августа 2026, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Ракетные удары уничтожают возможности ВСУ для террористических атак вглубь России

    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает на Украине не только места сборки и хранения боеприпасов, но и станковые мощности, используемые для производства ракет и БПЛА. Кроме того, целью становится научный сектор, работающий в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли массированный удар по предприятиям и складам ВПК Украины.

    «Среди пораженных целей следует отметить предприятие «Файер Поинт». Россия уничтожает станковые мощности, созданные на Украине силами стран Западной Европы. С помощью этого оборудования изготавливаются корпуса крылатых ракет, элементы ускорителей, композитные части. Впрочем, наиболее сложные компоненты и электроника по-прежнему доставляются из-за рубежа», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Спикер напомнил, что производимые предприятием ударные БПЛА FP-1 имеют дальность полета около 1,6 тыс. км, а ракеты FP-5 «Фламинго» – 3 тыс. км. «Таким образом, мы снижаем возможности ВСУ по проведению террористических атак против нашей военной и мирной инфраструктуры на всей европейской части России, вплоть до Урала», – считает аналитик.

    «Стоит напомнить, что только в западных областях Украины расположены семь площадок для сборки FP и «Фламинго». В Киеве их явно не меньше. Объекты рассредоточены, чтобы мы не могли одним ударом вывести все производство из строя. Этим объясняется частота атак по данным предприятиям», – указал он.

    «Принципиально важно и поражение цехов госпредприятия «Антонов». Оно не только производит ударный дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый», но и является его разработчиком. Таким образом, мы бьем как по сборочным мощностям ВПК Украины, так и по научному сектору, работающему в интересах ВСУ», – подчеркнул эксперт.

    Значимость ударов по объектам компании «Укрспецсистемс» объясняется тем, что предприятие производит БПЛА «Шарк» и катапульты для них, продолжил спикер. «Дроны используются для разведки на фронте и в ближнем тылу. С их помощью ВСУ пытаются выявить расположение наших подразделений, штабов, складов боеприпасов», – детализировал спикер.

    «Также для повышения безопасности российских военных важно уничтожение склада термобарических авиабомб М-900, используемых ВСУ для поражения подземных укрытий около линии боевого соприкосновения», – добавил собеседник.

    Помимо этого, Кнутов обратил внимание на постоянные российские удары по транспортно-логистическим объектам, например – по центру Мартусовка. «Снижение возможностей украинской системы логистики – задача настолько важная, насколько и трудоемкая. Ее элементы максимально разнесены по территории страны и совмещены с гражданскими складами», – пояснил он.

    «Схема их работы такая: логистический центр получает заявку от одного из подразделений ВСУ на дроны и отправляет машину собирать компоненты по складам. Грузовик под видом гражданской продукции свозит крылья, двигатели, корпуса в точку сборки, откуда готовые БПЛА направляют военным. Система территориально рассредоточена для минимизации ущерба и большей скрытности», – объяснил Кнутов.

    «Традиционно Россия продолжает бить и по Черноморским портам. Через них западные страны поставляют ВСУ не только ГСМ, но также компоненты для ракет, беспилотников и даже сухпаи, бронежилеты, военную форму», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, воздушного, морского базирования, а также беспилотников большой дальности.

    В результате в самом Киеве поражено промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», производившее компоненты для ударных БПЛА и осуществлявшее сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Кроме того, атаке подвергся торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором осуществлялось производство компонентов для беспилотников, крупноузловая сборка дронов и их хранение.

    Целью удара в украинской столице стали сборочное предприятие авиационной промышленности и ГП «Антонов», производившее дрон Ан-196 «Лютый» и различные пилотируемые летательные аппараты. Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов, на котором хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга».

    В Киевской области удар нанесен по транспортно-логистическому центру Мартусовка (логистический центр «Замлер Групп»). По данным военного ведомства, там осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

    Кроме того, поражен склад горюче-смазочных материалов в Броварах, на котором хранилось до восьми тыс. кубометров топлива, предназначенного для ВСУ. Помимо этого, целью ударов ВС России стали склады с военным имуществом в портах Черноморск и Южный.

    По данным украинских СМИ в Киевской области после ударов начались крупные пожары, из-за которых небо затянуло густым черным дымом. В Киеве 90 тыс. абонентов остались без света, сообщила ДТЭК. «Укрзализныця» скорректировала движение поездов в ряде регионов.

    По предварительным данным, в ходе ночной операции было выпущено не менее 20 ракет различных типов. В атаке задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и восемь «Калибров», передает «Лента.ру».

    Смотрите кадры ракетного удара по производственно-складским помещениям и нефтебазе в Броварах в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    20 августа 2026, 16:29 • Новости дня
    Тело бас-гитариста группы «Кукрыниксы» без кисти руки нашли на Васильевском острове
    Тело бас-гитариста группы «Кукрыниксы» без кисти руки нашли на Васильевском острове
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасатели извлекли из пруда на намыве Васильевского острова тело музыканта известного рок-коллектива «Кукрыниксы» с отсеченной кистью.

    Погибшим мужчиной оказался 45-летний участник музыкального коллектива, передает издание «Фонтанка». Тело обнаружили в водоеме недалеко от Мичманской улицы.

    Прибывшие на место сотрудники экстренных служб достали погибшего из воды и зафиксировали отсутствие одной кисти. Отрубленную часть тела и топор правоохранители нашли на берегу пруда.

    Сейчас на месте происшествия продолжают работу следователи. Координацию действий силовых ведомств осуществляет прокуратура Василеостровского района Петербурга. Существует предварительная версия о самостоятельном получении травмы, однако точную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в водоеме на Мичманской улице нашли труп мужчины с отрубленной кистью.

    Двумя днями ранее в Техасе скончался барабанщик американской рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд.

    В мае за пределами Симферополя обнаружили тело пропавшего основателя школ игры на ударных Сергея Сысоева.

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    20 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин заявил о планах строительства новых АЭС в России
    Путин заявил о планах строительства новых АЭС в России
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена расширить географию размещения атомных энергоблоков, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики. По его словам, новые современные АЭС планируется построить на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

    Президент Владимир Путин заявил о планах расширять географию размещения атомных станций в России, передает РИА «Новости». Новые объекты появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

    «Что особенно важно, планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке», – сказал глава государства на совещании по вопросам развития атомной энергетики.

    По словам президента, эти меры направлены на укрепление инфраструктурной базы. Это позволит обеспечить долгосрочное развитие регионов и территорий страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства ранее предложил подумать о строительстве атомных электростанций на Дальнем Востоке.

    Российский лидер также заявил о лидерстве страны в мировой атомной энергетике.

    Глава Росатома Алексей Лихачев назвал упрощение лицензирования малых АЭС задачей государственной важности.

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    20 августа 2026, 21:38 • Новости дня
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Россия создает и модернизирует базы для запуска беспилотников вблизи границ стран НАТО, что в перспективе может расширить возможности Москвы по нанесению ударов по объектам альянса, пишет американское издание The National Interest.

    По данным европейских разведслужб, на которые ссылается издание, российские военные якобы создали или модернизировали десять баз для беспилотных систем у границ с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. На объектах оборудовано около 60 новых пусковых направляющих, способных использоваться для запуска ударных дронов. Дальность полета некоторых беспилотников позволяет рассматривать в качестве потенциальных целей также объекты в более удаленных от линии соприкосновения странах Европы, включая Германию и Швецию.

    Автор статьи отмечает, что развитие беспилотных технологий стало одним из наиболее заметных изменений в характере современных вооруженных конфликтов. За время боевых действий на Украине небольшие и относительно дешевые беспилотники превратились в один из ключевых инструментов поражения живой силы, техники и объектов инфраструктуры.

    При этом НАТО уже наращивает возможности противодействия БПЛА. В июле альянс объявил о планах вложить около 40 млрд долларов в течение пяти лет в системы борьбы с беспилотниками и подготовку соответствующих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса сообщила о якобы существующих в России секретных базах беспилотников дальнего действия. Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны с созданием автономной зоны для дронов. Ранее лондонский Международный институт стратегических исследований заявил о тайных запусках российских беспилотников над стратегическими военными базами Европы с подсанкционных нефтяных танкеров.

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    20 августа 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости сборки типовых энергоблоков АЭС в режиме конвейера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Развитие отечественной энергетики потребует создания масштабного серийного производства атомных реакторов разной мощности на базе собственных технологических разработок, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин открыл профильное совещание по вопросам атомной отрасли. В повестке дня – обсуждение перспектив масштабирования энергетического машиностроения, передает ТАСС.

    «Важно обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству АЭС, как больших, так и малых, иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно в режиме конвейера», – сказал президент.

    Российский лидер дополнительно пояснил необходимость наращивания выпуска профильной продукции. По его словам, основу такого производства должны составлять исключительно отечественные технологические решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин анонсировал переход к серийному производству малых атомных электростанций.

    В мае машиностроительный дивизион Росатома выпустил первую реакторную установку для головного плавучего энергоблока. А в июле глава госкорпорации Алексей Лихачев назвал упрощение лицензирования малых АЭС задачей государственной важности.

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    20 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Путин назвал Россию абсолютным лидером мировой ядерной энергетики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия остается единственной страной, обладающей компетенциями по всей технологической цепочке ядерной энергетики. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной отрасли, отметив также высокие стандарты безопасности и надежности российских атомных электростанций.

    Российская Федерация остается единственным государством, располагающим полным спектром компетенций в атомной сфере, передает ТАСС. Об этом президент Владимир Путин сообщил в ходе профильного совещания по вопросам развития отрасли.

    «Россия – единственная, наверное, страна в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станций», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение совещания по вопросам развития атомной энергетики.

    На Петербургском международном экономическом форуме глава государства отметил лидерство страны в этой сложной сфере.

    В прошлом году на Российской энергетической неделе российский лидер указал на уникальные компетенции Москвы по всей цепочке ядерной энергетики.

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    20 августа 2026, 07:02 • Новости дня
    Швейцария начала массово отказывать россиянам во въезде на лечение

    Швейцария стала отказывать россиянам во въезде на лечение

    Tекст: Катерина Туманова

    Швейцарские власти начали отклонять заявки граждан России на въезд с медицинскими целями, не предоставляя при этом никаких объяснений, сообщил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.

    «Впервые за все время вообще, как мне говорили коллеги-медики, которые работали с клиентами из России, было несколько отказов по выезду на лечение. Раньше такого не было», – заявил он РИА «Новости».

    Попов подчеркнул, что отказы поступают без указания причин. Пациенты уже оплатили услуги швейцарских клиник, средства поступили в бюджет страны, однако въезд им запрещают.

    Ранее дипломат отмечал, что Швейцария последовательно ужесточает визовую политику в отношении граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне посол России в Берне Сергей Гармонин подтвердил  факт выдачи швейцарской стороной преимущественно однократных виз, он же сообщил о финансовом произволе местных банков по отношению к россиянам из-за санкций. Швейцарский банк Swissquote стал закрывать счета граждан России.


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    20 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Названы регионы России с высокими пенсиями неработающих россиян

    Пенсии неработающих превысили 40 тыс. рублей в шести регионах

    Tекст: Катерина Туманова

    В шести субъектах страны средние пенсионные выплаты по старости для неработающих граждан превысили 40 тыс. рублей, а лидером стала Чукотка, следует из данных Социального фонда России.

    Наибольший размер выплат зафиксирован в Чукотском автономном округе. Там средняя пенсия неработающих пенсионеров достигла 49 966 рублей. В число лидеров также вошли Ненецкий автономный округ с показателем 44 280 рублей и Камчатский край, где выплаты составили 42 698 рублей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, высокие пенсии получают жители Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа – 42 911 рублей и 41 255 рублей соответственно.

    Отметка в 40 тыс. рублей преодолена и в Ханты-Мансийском автономном округе, где в Югре установлена выплата в 40 932 рубля.

    В целом по стране на 1 июля 2026 года средний размер пенсии по старости среди неработающих россиян составил 27 850 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя пенсия неработающих пенсионеров выросла на 2 тыс. рублей. Названы регионы со средней пенсией для неработающих свыше 35 тыс. рублей. Чукотка возглавила рейтинг регионов с самыми высокими средними пенсиями.


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    20 августа 2026, 13:19 • Новости дня
    Путину показали мощи князя Дмитрия Донского
    Путину показали мощи князя Дмитрия Донского
    @ Сергей Власов/Пресс-служба Патриархии РПЦ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в ходе посещения Архангельского собора Московского Кремля осмотрел раку с мощами великого князя Дмитрия Донского.

    Президенту показали место, где хранятся останки князя, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Ранее в Русской православной церкви заявили о подлинности мощей князя Дмитрия Донского.

    В четверг Путин прибыл в Кремль для участия в молебне.

    Песков отмечал, что президенту расскажут, как произошло обретение мощей великого князя.

    Комментарии (2)
    20 августа 2026, 05:15 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 12 дронов уничтожили силы ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    До этого Собянин сообщал о восьми сбитых дронах ВСУ.

    В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.

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    20 августа 2026, 12:44 • Новости дня
    Путин прибыл на молебен к месту обретения мощей Дмитрия Донского

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин прибыл в Архангельский собор Московского Кремля, в котором были обретены мощи великого князя Дмитрия Донского.

    Глава российского государства решил принять участие в молебне, передает РИА «Новости».

    Перед началом молебна Путин зажег свечу, перекрестился и установил ее на подсвечник.

    После завершения молебна президент прошелся между гробницами к захоронениям Рюриковичей и Романовых.

    Ему показали обретенные ранее мощи великого князя Дмитрия Донского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей святого князя.

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Помощник президента России Владимир Мединский рассказал о следах тяжелой раны головы на останках полководца.

    Представители Московского патриархата назвали разумным решение об отправке святыни в зону проведения спецоперации.

    Комментарии (3)
    20 августа 2026, 07:45 • Новости дня
    Собянин сообщил о 250 летевших на Москву дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    С вечера среды до утра четверга в сторону Москвы летело 250 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 до 7.30 утра сегодня в сторону Московского региона летело 250 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 28 беспилотников уничтожено в Московском регионе», – написал он.

    Мэр города добавил, что в местах падения обломков работают экстренные службы.

    Ранее Собянин сообщал, что число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.

    В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов, а позже вернулись в штатный режим работы.


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    20 августа 2026, 04:10 • Новости дня
    Продюсер Матвиенко назвал идеального кандидата на «Интервидение»

    Матвиенко назвал Дмитриенко лучшим кандидатом «Интервидения»

    Продюсер Матвиенко назвал идеального кандидата на «Интервидение»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко назвал идеального кандидата на конкурсе «Интервидение», отметив обязательным условием исполнение русской народной песни.

    «Дмитриенко – идеальный кандидат, но с одним условием: если он споет русскую народную песню», – приводит слова Матвиенко ТАСС.

    Напомним, организаторы подтвердили проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии. В прошлом году организаторы выбрали певца Shaman для представления России на этом конкурсе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ваня Дмитриенко стал самым молодым российским артистом, собравшим «Лужники». Бутман назвал лучшего кандидата на участие в «Интервидении».


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