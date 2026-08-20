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    20 августа 2026, 02:40 • Новости дня

    Трамп объявил против Ирана «самую сокрушительную экономическую операцию»

    Трамп запустил против Ирана экономическую акцию

    Трамп объявил против Ирана «самую сокрушительную экономическую операцию»
    @ Charlottesville Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп объявил о запуске экономической операции против Ирана, которая станет «самой сокрушительной» за всю историю, а основой ее станет беспрецедентная изоляция.

    В своем сообщении Трамп напомнил, что сделал для Ирана так много, как никто, чтобы заключить сделку, но Тегеран не смог воспользоваться этой возможностью.

    «Поэтому сегодня я объявляю о запуске самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против какой-либо страны», – написал он в Truth Social.

    Трамп пояснил, что это будет экономическая война и изоляция беспрецедентного масштаба.

    «Сегодня я также объявляю, что любая страна, которая позволит своим финансовым институтам, предприятиям, аэропортам или государственным структурам оказывать Ирану любую помощь, столкнется с огромными экономическими последствиями», – пригрозил он.

    По словам Трампа, контрабанде нефти, обменным линия и денежным переводам, обменным пунктам, судовым реестрам и подставным компаниям пора «положить конец прямо сейчас».

    Он назвал этот день решающим в экономическом плане, поэтому нужно, чтобы все союзники встали на сторону США. «изолировать и победить иранскую угрозу».

    Трамп охарактеризовал иранцев как «маньяки на взводе», а его меры подорвут их способность распространять террор по всему миру. Завершил пост американский лидер возгласом о том, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN узнал, что США сменили стратегию против Ирана.

    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти страной.

    Спикер парламента Ирана назвал американских министров клоунами.

    19 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники наносят удары по грузовым автомобилям с иранскими товарами на пунктах пропуска российско-белорусской границы, осложняя работу спасательных служб.

    Украинские военные начали целенаправленно атаковать фуры, перевозящие продукты из Ирана, на пунктах пропуска через российско-белорусскую границу, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Сообщается, что больше всего страдает терминал «Красный камень» в Брянской области. За последнюю неделю подтверждены минимум три удара прямо на территории пункта. Во время атаки сгорели фуры, которые везли иранские финики и арбузы в Беларусь.

    В одном из случаев беспилотник ударил по грузовику прямо во время движения. Водитель сумел доехать до Гомельской области, где оставил горящий прицеп. Кроме того, недалеко от этого контрольно-пропускного пункта дроны атаковали два гражданских автобуса.

    По информации источника, налеты осуществляются волнами. Изначально границу пересекает дрон-разведчик, после чего с интервалом в 10–15 минут запускаются группы беспилотников «Дартс». Такая тактика применяется для того, чтобы помешать пожарным оперативно ликвидировать возгорания. Отмечается, что в последнее время дроны запускаются из района села Халявина в Черниговской области.

    В начале июля украинские военные повторно атаковали таможенный переход «Красный камень» в Брянской области.

    Во время одного из налетов от ударов дронов пострадали три белорусские фуры.

    На этом же погранпереходе вражеский беспилотник врезался в пассажирский автобус.

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    21 августа 2026, 05:29 • Новости дня
    Трамп посетовал на гибель руководства Ирана
    Трамп посетовал на гибель руководства Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп констатировал сложность дипломатического процесса с Тегераном из-за того, что иранские лидеры погибли.

    «Отчасти проблема в том, что многие лидеры погибли. Заключить сделку непросто», – заявил политик в эфире радиостанции 77 WABC, передает РИА «Новости».

    По словам американского лидера, члены его администрации сейчас просто не знают, с кем именно необходимо вести переговоры.

    Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в марте в результате атак противника. Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан допустил возникновение тупиков в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    19 августа 2026, 00:58 • Новости дня
    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море

    Посол Ирана Джалали: Киев не выплатил компенсацию за атаку в Каспийском море

    Украина не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран продолжает требовать от Киева выплаты компенсации за атаку на торговое судно в Каспийском море, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «На данном этапе Иран добивается компенсации от правительства Украины и выплаты компенсаций пострадавшим в результате инцидента», – сказал посол в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что Тегеран и Киев ведут переговоры о выплатах и выразил надежду, что этот диалог завершится положительным результатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Аракчи во время разговора с главой европейской дипломатии Каей Каллас настоял на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о наличии у Тегерана доказательств преднамеренного удара украинских сил по иранскому судну в акватории Каспийского моря.

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    21 августа 2026, 04:36 • Новости дня
    Илон Маск всплакнул над прогнозом о 50-триллионном госдолге США
    Илон Маск всплакнул над прогнозом о 50-триллионном госдолге США
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск посчитал верным прогностический график пользователя соцсети Х, который показывал неутешительные перспективы США, госдолг которых достигнет 50 трлн долларов.

    «График верный», – подписал Маск в соцсети Х репост графика, на котором указана зависимость негативных тенденций в экономике страны от размера госдолга с течением времени.

    Крайней точкой указан госдолг в 50 трлн долларов, а называется эта точка «все летит к чертям». Достичь ее, по прогнозам автора-аналитика, США должны к 2030 году, если нынешние темпы роста госдолга сохранятся.

    К своей реплике Маск добавил смеющийся до слез смайл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов. В июле Конгресс США запланировал рост госдолга до 56,2 трлн долларов к 2036 году. В августе стало известно, что госдолг США за полтора месяца вырос на 500 млрд долларов.

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    18 августа 2026, 23:57 • Новости дня
    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном

    Глава департамента МИД ОАЭ аль-Хамли: Торговля с Ираном приостановлена

    ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили экономические контакты с Ираном, заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамли. МИД ОАЭ опроверг информацию об экономическом сотрудничестве с Ираном.

    «Были приостановлены все виды деятельности, торговый обмен и финансовые операции с Ираном до дальнейшего уведомления», – приводит РИА «Новости» слова директора департамента.

    Она заверила, что ОАЭ твердо привержены обеспечению целостности международной финансовой системы в соответствии с международным правом и высочайшими мировыми стандартами.

    До этого в ОАЭ информировали о ракетном ударе со стороны Ирана по портовой инфраструктуре эмиратов. Указывалось, что ракета не достигла цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ОАЭ и ранее сообщали о запусках крылатых ракет со стороны Ирана по государству.

    В конце июня представитель иранской организации развития торговли заявил о начале восстановления торговых отношений между Ираном и ОАЭ.

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    18 августа 2026, 22:33 • Новости дня
    Франция объявила о высылке иранских дипломатов

    Глава МИД Франции Барро сообщил о высылке иранских дипломатов

    Tекст: Антон Антонов

    Франция решила выслать двух иранских дипломатов в ответ на задержание сотрудников своего посольства в Тегеране, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. МИД Ирана объявил двух сотрудников посольства Франции в Тегеране «нежелательными элементами».

    «Два иранских дипломата во Франции будут высланы в ближайшие дни», – приводит слова Барро РИА «Новости».

    Министр пояснил, что 19 июля два французских дипломата, по его словам, стали жертвами «возмутительного и преднамеренного нападения» в иранской столице.

    Французское внешнеполитическое ведомство ранее сообщало, что два сотрудника посольства в Иране были задержаны на несколько часов и допрошены иранскими службами безопасности. В МИД Франции заявили, что ожидают от Тегерана полного выяснения обстоятельств инцидента и наказания виновных.

    Барро при этом назвал иранский народ великим и подчеркнул, что он остается главным пострадавшим от напряженности на Ближнем Востоке.

    Со своей стороны Тегеран связал задержание французских дипломатов с недопустимым поведением, противоречащим дипломатическим нормам, отмечал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Позднее в специальном заявлении МИД Ирана сообщил, что двух сотрудников посольства Франции в Тегеране признали «нежелательными элементами» и запретили им въезд в страну. В иранском ведомстве отметили, что этот шаг последовал спустя несколько недель после разоблачения противоправных действий дипломатов и отсутствия реакции со стороны властей Франции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН из-за незаконного задержания двух своих граждан.

    Вашингтон рассматривает возможность задержки или полной отмены назначения Орелиана Ле Шовалье новым послом Франции в США.

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    20 августа 2026, 00:33 • Новости дня
    Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов
    Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские финансовые обязательства достигли рекордных значений, преодолев рубеж в 40 трлн долларов на фоне приближения к установленному законом потолку заимствований.

    «Данные «Долг к пенни» содержат информацию об общей сумме непогашенного государственного долга и публикуются ежедневно. «Долг к пенни» включает  внутриправительственные активы и долг, находящийся в распоряжении населения, в том числе ценные бумаги, выпущенные Казначейством США», – указано в документе Минфина США с указанием суммы задолженности.

    По состоянию на 18 августа, госдолг США составил 40 трлн 47 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Основная часть обязательств приходится на ценные бумаги, находящиеся у населения и различных организаций. Показатель оценивается более чем в 32 трлн 265 млрд долларов. Внутриправительственные долги при этом превышают семь трлн 781 млрд долларов.

    Текущее значение госдолга США приблизилось к законодательно утвержденному лимиту. Максимальный предел государственных заимствований установлен на уровне 41 трлн 103 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бюджетное управление Конгресса США в январе 2025 года опубликовало прогноз роста госдолга страны до более чем 52 трлн долларов к 2035 году, при этом в июле Конгресс США запланировал рост госдолга до 56,2 трлн долларов к 2036 году. В августе стало известно, что госдолг США за полтора месяца вырос на 500 млрд долларов.

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    19 августа 2026, 06:17 • Новости дня
    CNN: США сменили стратегию против Ирана

    CNN: США решили экономически задушить Иран

    CNN: США сменили стратегию против Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон отказался от планов быстрой военной операции против Тегерана, США намерены экономически «задушить» Иран, сообщает телеканал CNN.

    После безуспешных попыток добиться позитивного развития отношений с Ираном Белый дом, «похоже, принял новый подход», сообщает CNN.

    Со ссылкой на американского чиновника канал сообщает, что Белый дом велел «прекратить переговоры с Ираном», а союзникам сообщил, что США решили изменить стратегию: от «удара по Ирану как можно скорее» к намерению «задушить его». Белый дом заявил также, что сейчас никакой дипломатии с Ираном вообще не ведется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Корпусе стражей исламской революции назвали выдумкой заявления США о существовании скрытых каналов связи между Тегераном и Вашингтоном.

    На днях сообщалось о договоренности Ирана и США о продлении 60-дневного режима прекращения огня.

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    19 августа 2026, 02:04 • Новости дня
    Израиль обвинил Сирию в допуске турецких войск на авиабазу близ Алеппо

    Tекст: Антон Антонов

    Дамаск позволил разместить военный контингент Турции на одной из авиабаз вблизи Алеппо, проигнорировав неоднократные предупреждения о недопустимости подобных действий, заявила канцелярия израильского премьер-министра.

     «Израиль и Сирия договорились о статусе-кво в вопросах безопасности», – напомнила канцелярия в социальной сети X.

    По мнению Израиля, Сирия близка к нарушению договоренностей, поскольку позволила турецким войскам разместиться на авиабазе под Алеппо.

    Подчеркивается, что Израиль неоднократн предупреждал соседнюю страну о том, что подобное размещение сил создает прямую угрозу его безопасности. Однако сирийская сторона предпочла полностью проигнорировать эти обращения, говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что не намерены мириться с подобными вызовами. Там добавили, что израильские власти приветствовали бы возвращение к прежним договоренностям и восстановление статус-кво.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое министерство иностранных дел осудило действия израильских военных на сирийской территории.

    Израиль заявлял, что для обеспечения безопасности своих граждан временно разместил свою армию на территории Сирии.

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    19 августа 2026, 23:40 • Новости дня
    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти страной

    Глава Центробанка Ирана заявил о прекращении экспорта нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне ситуации на Ближнем Востоке и в стране Иран перестал экспортировать нефть почти полностью, заявил председатель центрального банка республики Абдольнасер Хеммати.

    «В сложившихся обстоятельствах экспорт нефти практически прекратился, и наше планирование было настолько точным, что у нас есть валютные ресурсы», – приводит агентство Mehr высказывание Хеммати.

    Он добавил, что написал письмо Верховному лидеру Моджтабе Хаменеи, в котором сообщил, что нет необходимости беспокоиться о поставках основных товаров и медикаментов.

    «Центральный банк и правительство обеспечивают их, и теперь мы говорим, что будем их обеспечивать. Сейчас на рынке нет дефицита», – сказал глава ЦБ Ирана.

    Он заверил, что ЦБ и правительство принимают меры для борьбы с последствиями блокады и санкций. Центральный банк, в частности, смог контролировать рост инфляции и результаты работы и планирования вполне приемлемы, считает Хеммати.

    По словам главы иранского ЦБ, страна располагает валютой для обеспечения населения всем необходимым и медикаментами. На текущий момент альтернативного плана экономического развития нет, он Хеммати готов рассмотреть коррективы и варианты усовершенствования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ Германии в мае спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана. Президент Ирана в июне подтвердил разблокировку 6 млрд долларов в Катаре. Меморандум, который подписали США и Иран предусматривает разблокировку 24 млрд долларов иранских активов.

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    19 августа 2026, 18:42 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана назвал американских министров клоунами

    Tекст: Денис Тельманов

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подверг жесткой критике министра финансов США Скотта Бессента и главу Пентагона Пита Хегсета, усомнившись в их компетентности.

    Председатель иранского парламента выразил уверенность, что Соединенные Штаты не смогут добиться дополнительных уступок от Тегерана путем давления, передают «Вести». По его мнению, американским министрам не по силам справиться с текущими вызовами.

    «Бессенту и Хегсету эта задача не по плечу. Хватит ждать, что команда клоунов вытащит кролика из шляпы и расчистит тот бардак, который вы сами устроили», – заявил Галибаф.

    Незадолго до этого Скотт Бессент анонсировал введение беспрецедентных мер экономического давления на Исламскую Республику.

    В то же время телеканал CNN сообщил об изменении стратегии Вашингтона, который отказался от идеи быстрого сокрушения Ирана в пользу постепенного удушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отказался от планов быстрой военной операции ради экономического удушения Ирана.

    Глава Пентагона Пит Хегсет инициировал специальную программу «Экономическая ярость» для усиления санкционного воздействия.

    Министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность дальнейшего усиления экономической блокады Тегерана.

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    21 августа 2026, 02:03 • Новости дня
    США заявили о мерах для увеличения внутренних поставок бензина

    США заявили о мерах по увеличению внутренних поставок бензина

    США заявили о мерах для увеличения внутренних поставок бензина
    @ Weston Hancock/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американское Агентство по охране окружающей среды планирует временно смягчить требования к качеству топлива с 1 сентября для увеличения предложения и снижения стоимости.

    Агентство по охране окружающей среды США (EPA) совместно с Министерством энергетики разрешило продажу бензина E10 с более высоким давлением паров, передает портал Breitbart News.

    Ожидается, что внутренние поставки увеличатся на сотни тысяч баррелей в день, что приведет к снижению цен для потребителей.

    По данным Американской автомобильной ассоциации, текущая средняя стоимость топлива в стране составляет около 4,10 доллара за галлон, тогда как год назад она была на уровне 3,13 доллара.

    На западном побережье, в частности в Калифорнии, цены достигают 5,60 доллара за галлон. Смягчение требований будет действовать до 15 сентября, когда начнут применяться зимние стандарты.

    «Президент Трамп уделял первостепенное внимание обеспечению американских семей доступным бензином и энергией. На протяжении всего срока полномочий этой администрации Агентство по охране окружающей среды предпринимало решительные действия, такие как выдача разрешений на отклонение давления насыщенных паров бензина от нормы, чтобы снизить затраты на заправках и укрепить нашу цепочку поставок бензина», – заявил администратор EPA Ли Зелдин.

    Министр энергетики Крис Райт добавил, что увеличение поставок означает снижение цен, а администрация использует все инструменты для сокращения бюрократии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заработал на экспорте нефти более 8 млрд долларов за два месяца конфликта с Ираном. Эксперты исключили возможность быстрого удешевления бензина после окончания конфликта. Бензин в США подорожал в июле на треть из-за операции против Ирана.

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    19 августа 2026, 15:16 • Новости дня
    В МИД заявили о необходимости свободного прохода через Ормуз

    Борисенко: Россия рассчитывает на свободное судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона выразила надежду на сохранение свободного и беспрепятственного движения коммерческих судов в стратегически важном регионе, заявил журналистам замглавы МИД Георгий Борисенко.

    Ожидается, что проход через Ормузский пролив останется свободным и будет осуществляться без каких-либо ограничений, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Георгий Борисенко.

    «Россия исходит из того, что проходы через все морские артерии, которые служат для международного судоходства, должны быть свободными. Мы исходим из того, что так же будет и в отношении Ормузского пролива», – заявил дипломат.

    По словам замминистра, в Москве надеются на возвращение ситуации к нормальному состоянию. Это подразумевает возможность любого коммерческого судоходства через пролив для всех участников без искусственных преград, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий армии Ирана запретил американским войскам проход через Ормузский пролив.

    Заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади заявил об исключительном праве Тегерана регулировать движение судов.

    Месяцем ранее власти Ирана отказались открывать маршрут для транзита до полного прекращения американских атак.

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    19 августа 2026, 02:59 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль знал об отсутствии иностранных сил на аэродроме в Идлибе

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС атаковали военный аэродром Абу-эд-Духур в провинции Идлиб, несмотря на предварительное уведомление сирийской стороны об отсутствии там иностранных сил, сообщил Al Jazeera источник в МИД Сирии.

    «Израиль нанес удар по аэродрому Абу-эд-Духур, несмотря на то что мы уведомили его, что там нет иностранных сил», – заявил источник Al Jazeera.

    Тот же источник подчеркнул, что Дамаск отвергает заявления о существовании какого-либо соглашения с Израилем, предполагающего особый порядок в сфере безопасности. Он отметил, что Сирия не может подписать договор, который ограничивал бы ее возможность играть роль в укреплении стабильности в регионе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аэродром Абу-эд-Духур (находится примерно в 45 км к юго-восток от Алеппо) подвергся атаке боевой авиации. МИД Сирии назвал ночной удар по этому аэродрому неоправданной агрессией и вопиющим нарушением суверенитета страны.

    Канцелярия израильского премьера заявила о договоренности Израиля и Сирии по статусу-кво в вопросах безопасности и о риске ее нарушения из-за размещения турецких войск на авиабазе близ Алеппо.

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    19 августа 2026, 04:11 • Новости дня
    Associated Press: Трамп угрожал Оману из-за близости Маската к сделке с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Оману, потому что недоволен близостью Маската к сделке с Ираном, сообщает Associated Press.

    «Трамп угрожал Оману, потому что он недоволен тем, что тот близок к сделке с Ираном по проливу», – заявили Associated Press два региональных чиновника.

    AP пишет, что американский лидер находится под давлением, так как ранее обещал ослабить Иран и заключить более выгодную ядерную сделку. Однако Тегеран начал использовать контроль над Ормузским проливом в качестве нового инструмента давления.

    Диалог между Вашингтоном и Тегераном полностью остановился. Период в 60 дней после подписания временного соглашения завершился без продления, и Трамп подтвердил отсутствие планов по возобновлению контактов.

    В настоящее время единственные подтвержденные дискуссии о судоходстве в проливе ведутся между Ираном и Оманом. Тегеран заявляет о завершении работы над совместным заявлением, что вызывает сильное раздражение у президента США, говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман договорились о карте морских маршрутов в Ормузском проливе.

    Стороны согласовали создание единого среднего коридора для движения торговых судов.

    Обсуждаемая сделка предусматривает заключение шестидесятидневного временного соглашения.

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