  • Новость часаМинтранс: Из затонувших в Керченском проливе танкеров полностью откачали мазут
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузия сделала важный шаг к нормальности
    Эксперт предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом
    В Германии потребовали запустить «Северный поток»
    Кремль назвал уродством санкции Киева против мультфильма «Маша и Медведь»
    Юшков указал на вину европейцев в появлении дрона у платформы Neptune Deep
    Глава офиса Зеленского Буданов оказался фигурантом коррупционного дела
    Россия призвала предотвратить гуманитарную катастрофу в Косове
    Минюст Турции потребовал объявить Нетаньяху в международный розыск
    Дания отказалась помогать в расследовании диверсии на «Северных потоках»
    20 августа 2026, 02:25 • Новости дня

    Роспотребнадзор: В России зарегистрировали сверхточный тест на гепатит Е

    В России зарегистрировали сверхточный тест на гепатит Е

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты создали уникальную тест-систему, позволяющую выявлять вирус гепатита Е за неделю до появления первых симптомов заболевания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали, зарегистрировали и запустили в производство первый и единственный в России отечественный высокочувствительный набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита Е (ВГЕ) методом ПЦР», – заявили в ведомстве РИА «Новости».

    Тест-система обнаруживает генетический материал возбудителя на ранних стадиях, когда стандартные проверки на антитела могут ошибаться.

    Инновационный набор реагентов определяет наличие вируса за семь-десять дней до клинических проявлений. Это позволяет находить скрытые источники инфекции, включая бессимптомных носителей, и эффективно проверять донорскую кровь.

    Гепатит Е распространяется через загрязненную воду, пищу, бытовые контакты и кровь, отличаясь длительным инкубационным периодом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор отмечал, что заболеваемость гепатитом В достигла минимума в стране. Роспотребнадзор сообщал, что в России создали первый в мире быстрый тест на гепатит С, а также разработали  первый быстрый тест на гепатит В.

    21 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально, напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается», – приводит РИА «Новости» ответ Небензи журналистам.

    Дипломат указал на то, что официальные заявления об этом делались неоднократно.

    Напомним, в июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять. Медведев в марте заявлял об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.


    Комментарии (13)
    20 августа 2026, 21:38 • Новости дня
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Россия создает и модернизирует базы для запуска беспилотников вблизи границ стран НАТО, что в перспективе может расширить возможности Москвы по нанесению ударов по объектам альянса, пишет американское издание The National Interest.

    По данным европейских разведслужб, на которые ссылается издание, российские военные якобы создали или модернизировали десять баз для беспилотных систем у границ с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. На объектах оборудовано около 60 новых пусковых направляющих, способных использоваться для запуска ударных дронов. Дальность полета некоторых беспилотников позволяет рассматривать в качестве потенциальных целей также объекты в более удаленных от линии соприкосновения странах Европы, включая Германию и Швецию.

    Автор статьи отмечает, что развитие беспилотных технологий стало одним из наиболее заметных изменений в характере современных вооруженных конфликтов. За время боевых действий на Украине небольшие и относительно дешевые беспилотники превратились в один из ключевых инструментов поражения живой силы, техники и объектов инфраструктуры.

    При этом НАТО уже наращивает возможности противодействия БПЛА. В июле альянс объявил о планах вложить около 40 млрд долларов в течение пяти лет в системы борьбы с беспилотниками и подготовку соответствующих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса сообщила о якобы существующих в России секретных базах беспилотников дальнего действия. Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны с созданием автономной зоны для дронов. Ранее лондонский Международный институт стратегических исследований заявил о тайных запусках российских беспилотников над стратегическими военными базами Европы с подсанкционных нефтяных танкеров.

    Комментарии (3)
    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    Комментарии (0)
    21 августа 2026, 14:32 • Новости дня
    Юшков указал на вину европейцев в появлении дрона у платформы Neptune Deep

    Эксперт Юшков: Европейцы сами виноваты в появлении дрона у платформы Neptune Deep

    Юшков указал на вину европейцев в появлении дрона у платформы Neptune Deep
    @ Radu Miruta/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Стремясь поддержать Украину и нанести ущерб России, европейские страны недооценивают те риски, которые в конечном счете ударят по ним самим. В итоге такая политика оборачивается реальными угрозами, в том числе в сфере безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее в Румынии сообщили об уничтожении дрона в районе добычи газа в Черном море.

    «Проект Neptun Deep, по сути, включает в себя два месторождения природного газа – Pelican South (четыре скважины) и Domino (шесть скважин). Они объединены общей добычной инфраструктурой: подводные комплексы связаны с единой платформой, а газ планируется транспортировать на берег по газопроводу, который еще строится», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Он напомнил, что проект реализуется румынской государственной компанией Romgaz и австрийской OMV Petrom совместно, а его запуск запланирован на 2027 год. Суммарные запасы газа оцениваются примерно в 100 млрд кубов. «При таких показателях добыча может вестись порядка десяти лет. Это позволит Румынии поддерживать собственные объемы газодобычи, а также, вероятно, экспортировать часть ресурсов в соседние страны», – уточнил собеседник.

    При этом добыча на Neptun Deep сопряжена с серьезными сложностями. «Черное море – довольно глубоководное. Ключевая часть проекта расположена на глубинах порядка одного километра, и это создает дополнительные технологические вызовы. Кроме того, запасы месторождения нельзя назвать крупными, а значит, и объемы ежегодной добычи будут ограничены. В итоге проект получается технически сложным и затратным», – пояснил Юшков.

    Если говорить об анонсированных 7,5 млрд кубометров добычи газа в год, то тут речь, скорее, о пиковых значениях, считает эксперт. «Полагаю, первое время объемы окажутся ниже проектных, и лишь со временем получится выйти на целевую мощность», – рассуждает аналитик.

    При этом впоследствии из-за соотношения объемов залежей ресурса и планируемых объемов добычи, последние начнут снижаться. «Тогда может быть проведена доразведка участка, чтобы выявить дополнительные запасы. Либо расчет строится на том, чтобы к уже готовой инфраструктуре подключить соседние месторождения», – предположил спикер.

    Между тем аналитик обратил внимание на появление морского дрона вблизи газового проекта. Он напомнил, что ранее украинские аппараты уже обнаруживали у берегов черноморских стран. «Они ломаются, теряют связь с оператором, а потом дрейфуют по всему морю, по сути, превращаясь в неуправляемые объекты, схожие с минами. Я допускаю, что так произошло с тем БЭКом, что обнаружили в экономической зоне Румынии», – считает собеседник.

    В итоге произошедшее лишний раз показывает: европейцы открывают «ящик Пандоры», финансируя создание флота морских дронов, а также беспилотников самолетного типа, подчеркнул Юшков.

    «Мало того, что вооружения ставят под удар персонал аналогичных платформ, так еще и атаки ВСУ на танкеры в Черном и Средиземном морях несут риски для экологии, а это потенциально угрожает туристической отрасли Румынии, Турции и других прибрежных стран. При этом Украина никаких ограничений на себя не берет. Получается, что европейцы из-за желания поддержать Киев и навредить Москве не учитывают рисков, с которыми сами же и столкнутся», – заключил эксперт.

    В четверг Минобороны Румынии сообщило об уничтожении безэкипажного катера в Черном море. Как рассказал врио министра обороны страны Раду Мируцэ, инцидент произошел в исключительной экономической зоне, примерно в 130 км к востоку от города Констанца. По данным береговой охраны, дрон был обнаружен всего в нескольких сотнях метров от платформы Neptun Deep по добыче природного газа.

    «На уровне министерства национальной обороны Румынии был сформирован оперативный штаб. В целях координации действий было запрошено участие НАТО для управления операцией на уровне румынской армии», – заявил Мируцэ. По его словам, для защиты работников и критически важной инфраструктуры в воздух поднимали два истребителя F-16 с приказом на уничтожение безэкипажного катера.

    Дрон был успешно ликвидирован, операция прошла штатно и без ущерба для объектов добычи, отчитался Мируцэ. Он не раскрыл происхождение беспилотника. При этом врио министра обороны Румынии сообщил, что через недавно созданный канал прямой связи с Украиной получил «официальное подтверждение»: дрон якобы был не украинского происхождения.

    Президент Румынии Никушор Дан обвинил в произошедшем Россию. «Я решительно осуждаю усиление подобных безответственных инцидентов со стороны Российской Федерации», – написал он в соцсети, добавив, что Москва якобы подвергает риску «критическую инфраструктуру» и людей, работающих на платформе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент проявлением гибридной войны и заявила о нарастающей кампании угроз, которая «дестабилизирует граждан и стремится разделить» Евросоюз. Она напомнила о Европейской инициативе противодронной защиты и программе Eastern Flank Watch, призванных ускорить наращивание производства для оперативного ответа на новые угрозы.

    Напомним, в конце мая беспилотник упал на жилой дом в румынском Галаце, после чего Бухарест и Брюссель также бездоказательно обвинили в произошедшем Москву. Затем в июне в крупнейшем порту Румынии Констанце взорвался морской беспилотник. Киев подтвердил его украинское происхождение и заявил, что аппарат потерял управление из-за радиопомех.

    После этого инцидента Бухарест направил официальный запрос Минобороны Украины с предложением предусмотреть механизм уничтожения беспилотников при приближении к румынским границам. «Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», – говорил тогда Мируцэ.

    Neptun Deep – крупнейший проект добычи газа в Румынии, разработка которого началась в 2023 году; первый газ планируется извлечь в 2027 году, после чего страна может стать крупнейшим производителем природного газа в ЕС.

    Примечательно, что на следующий день после инцидента у платформы Neptun Deep на побережье Черного моря в стамбульском районе Арнавуткей рыбаки заметили выброшенный на берег беспилотник. Спасатели, прибывшие на место, уведомили береговую охрану и вызвали саперов ВМС из-за возможного наличия взрывчатки. Военные обследовали дрон и заявили, что уничтожат его в качестве меры предосторожности.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Зеленский подписал указ о санкциях против мультфильма «Маша и Медведь»

    Зеленский ввел санкции против создателей «Маши и Медведя»

    Зеленский подписал указ о санкциях против мультфильма «Маша и Медведь»
    @ Скриншот с видео «Маша и Медведь»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал ряд указов о санкциях, один из которых касается «пропагандистского контента для детей», так она называет российский мультсериал «Маша и Медведь».

    «Санкции применены и против пяти россиян и четырех организаций, причастных к созданию и дистрибуции анимационного сериала «Маша и Медведь», который распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, представляющий угрозу национальной безопасности Украины», – сказано в документе, представленном на сайте Офиса Зеленского.

    Там добавили, что теперь под санкциями находится студия «Анимаккорд», которая является автором мультсериала, ее основатель, генеральный директор, а также автор сценария, режиссер и продюсер, соавтор сериала и владелец прав на этот мультфильм.

    Также в документе перечислены украинские санкции против предприятий российского ВПК и цветной металлургии, российских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий российского мультфильма «Маша и Медведь». В Британии раскритиковали идею запрета мультфильма «Маша и Медведь». Французский политик Филиппо высмеял призывы запретить «Машу и Медведя» в Британии.

    Комментарии (11)
    21 августа 2026, 03:10 • Новости дня
    Власти Японии пообещали ответ на визит Путина на Итуруп
    Власти Японии пообещали ответ на визит Путина на Итуруп
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Токио рассматривает возможные ответные шаги в отношении Москвы после визита российского президента Владимира Путина на курильский остров Итуруп, о чем заявил генсек кабинета министров Японии Минору Кихара.

    Японское правительство изучает варианты реагирования на поездку Владимира Путина на Курильские острова. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара подчеркнул серьезность намерений Токио.

    «В настоящее время внутри правительства тщательно рассматриваются дальнейшие меры», – приводит РИА «Новости» заявление Кихары.

    Он также напомнил, что позицию Токио ранее озвучили премьер-министр Санаэ Такаити и глава МИД Тосимицу Мотэги, а посол в Москве Акира Муто довел ее до российской стороны.

    Российский лидер посетил Итуруп 13 августа, а в ответ на протесты Токио министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что японская сторона перешла границы приличий, пытаясь диктовать российскому лидеру маршруты поездок по своей стране.

    Кихара отметил, что в Токио знают об этом заявлении, но воздержатся от оценок высказывания. Япония продолжает претендовать на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, суверенитет над которыми перешел к СССР по итогам Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония отреагировала на планы присвоить имя Зорге острову Курильской гряды. МИД Японии выразил протест из-за поездки Владимира Путина на остров Итуруп. Мария Захарова назвала реакцию японского премьер-министра абсолютно неприемлемой.

    Комментарии (3)
    21 августа 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт раскритиковал обвинения Румынии в адрес России из-за дрона в Черном море

    Эксперт Рожин: Киев мог устроить провокацию с дроном у румынской платформы Neptun Deep

    Эксперт раскритиковал обвинения Румынии в адрес России из-за дрона в Черном море
    @ Inquam Photos/George Calin/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Что бы ни произошло, у европейских политиков во всем виновата Москва, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Так он прокомментировал обвинения Румынии, которая связывает появление дрона у газовой платформы Neptun Deep в Черном море с действиями России. По его оценкам, есть две версии инцидента – случайный дрейф и умышленная провокация.

    «В территориальных и исключительных экономических зонах Румынии, Болгарии, Турции неоднократно обнаруживали мины, сорванные с позиций, потерявшие управление безэкипажные катера (БЭК) и упавшие дроны самолетного типа. Морские течения способствуют перемещению таких объектов», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.

    По его мнению, есть минимум две вероятные версии появления морского дрона вблизи газового проекта Neptun Deep. Первая – аппарат потерял управление и дрейфовал в Черном море. «Возможно, у БЭКа были иные задачи, но он потерял управление из-за технической неисправности или вследствие воздействия на него средств РЭБ. В результате аппарат оказался у исключительной экономической зоны Румынии», – детализировал собеседник.

    Как отметил аналитик, судить о принадлежности морского дрона сложно, поскольку нет информации о его модели. Но Бухарест уже поспешил обвинить в произошедшем Россию. «Что бы ни произошло, у европейских политиков во всем виновата Москва. Даже если потом Киев признает, что вблизи платформы Neptun Deep оказался их БЭК, нас найдут, в чем упрекнуть. Поэтому на возмущение румын если и обращать внимание, то минимально», – уточнил Рожин.

    Вторая версия появления дрона – умышленная провокация Украины, продолжил собеседник. «Украинскую сторону неоднократно уличали в подобных действиях. Например, противник запускал подобранные «Герберы» по территории Польши. Поэтому отправить аппарат к Neptun Deep – рабочий вариант», – предположил спикер. По его мнению, Киев мог пойти на такой шаг, чтобы создать видимость угрозы и за счет этого получить больше денег и ресурсов на продолжение боевых действий.

    В четверг Минобороны Румынии сообщило об уничтожении безэкипажного катера в Черном море. Как рассказал врио министра обороны страны Раду Мируцэ, инцидент произошел в исключительной экономической зоне, примерно в 130 км к востоку от города Констанца. По данным береговой охраны, дрон был обнаружен всего в нескольких сотнях метров от платформы по добыче природного газа Neptun Deep.

    «На уровне министерства национальной обороны Румынии был сформирован оперативный штаб. В целях координации действий было запрошено участие НАТО для управления операцией на уровне румынской армии», – заявил Мируцэ. По его словам, для защиты работников и критически важной инфраструктуры в воздух поднимали два истребителя F-16 с приказом на уничтожение безэкипажного катера.

    Дрон был успешно ликвидирован, операция прошла штатно и без ущерба для объектов добычи, отчитался Мируцэ. Он не раскрыл происхождение беспилотника. При этом врио министра обороны Румынии сообщил, что через недавно созданный канал прямой связи с Украиной получил «официальное подтверждение»: дрон якобы был не украинского происхождения.

    Президент Румынии Никушор Дан обвинил в произошедшем Россию. «Я решительно осуждаю усиление подобных безответственных инцидентов со стороны Российской Федерации», – написал он в соцсетях, добавив, что Москва якобы подвергает риску «критическую инфраструктуру» и людей, работающих на платформе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент проявлением гибридной войны и заявила о якобы нарастающей кампании угроз, которая «дестабилизирует граждан и стремится разделить» Евросоюз. Она напомнила о Европейской инициативе противодронной защиты и программе Eastern Flank Watch, призванных ускорить наращивание производства для оперативного ответа на новые угрозы.

    Отметим, в конце мая беспилотник упал на жилой дом в румынском Галаце, после чего Бухарест и Брюссель также бездоказательно обвинили в произошедшем Москву. Затем в июне в крупнейшем порту Румынии Констанце взорвался морской беспилотник. Киев подтвердил его украинское происхождение и заявил, что аппарат потерял управление из-за радиопомех.

    После этого инцидента Бухарест направил официальный запрос Минобороны Украины с предложением предусмотреть механизм уничтожения беспилотников при приближении к румынским границам. «Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», – говорил тогда Мируцэ.

    Neptun Deep – крупнейший проект добычи газа в Румынии, разработка которого началась в 2023 году; первый газ планируется извлечь в 2027 году, после чего страна может стать крупнейшим производителем природного газа в ЕС.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 23:05 • Новости дня
    Умер основатель блога «Лепра» («Лепрозорий») Йован Савович

    Умер основатель блога «Лепра» Йован Савович

    Tекст: Катерина Туманова

    Сербский веб-дизайнер и основатель блога «Лепра» («Лепрозорий») Йован Савович умер в 43 года.

    О смерти 43-летнего веб-дизайнера Йована Савовича сообщили на сайте «Лепры», передают «Вести».

    «Наши сердца навсегда будут биться в унисон. Память о нем навсегда останется с нами», – написал один из пользователей ресурса.

    По данным знакомых Савовича, он давно болел, передает РБК. При этом причиной смерти в некоторых источниках называется сердечный приступ.

    Йован Савович родился 3 октября 1982 года в Сараево. В 1992 году из-за начала военных действий в Югославии его семья переехала в Москву.

    В 2001 году он запустил проект dirty.ru, который стал одним из первых коллективных блогов в российском сегменте интернета. Позднее Савович создал популярный ресурс «Лепрозорий».

    Комментарии (0)
    21 августа 2026, 03:38 • Новости дня
    Wildberries и Ozon объявили о покупках с оплатой цифровыми рублями осенью

    Wildberries и Ozon объявили об оплате цифровыми рублями осенью

    Wildberries и Ozon объявили о покупках с оплатой цифровыми рублями осенью
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Онлайн-площадки Wildberries и Ozon сообщили о запуске оплаты цифровыми рублями с сентября.

    «Ozon с 1 сентября в тестовом режиме будет принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и поэтапно распространит возможность на всех клиентов», - приводит РИА «Новости» сообщение компании.

    В Wildberries добавили, что действуют строго по нормативным актам Центробанка.

    Пользователи смогут открывать цифровые кошельки в мобильных приложениях маркетплейсов. На главных страницах сервисов появится специальная кнопка с логотипом цифрового рубля для совершения покупок в интернете.

    Законодательство обязывает крупные торговые сети с годовой выручкой свыше 120 млн рублей начать прием цифровых рублей с сентября. В дальнейшем это требование распространится и на представителей малого бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ сообщил о подключении более 130 банков к платформе цифрового рубля. Регулятор анонсировал бесплатные операции с цифровым рублем с 1 сентября и проработку вопроса о международных расчетов в цифровых рублях.

    Комментарии (7)
    21 августа 2026, 00:23 • Новости дня
    Небензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине

    Небензя: Будущий генсек ООН должен быть вовлечен в тему Украины

    Небензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия надеется увидеть на посту следующего генерального секретаря ООН человека, вовлеченного в тему украинского конфликта, способного проявить смелость и активнее включится в мирное урегулирование ситуации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Мы хотим, чтобы он или она были более вовлечены в разрешение кризиса. Для этого новоизбранному генсеку надо хотеть быть вовлеченным, иногда с угрозой, что он или она могут не преуспеть в этом, но нужно прыгать в эти воды и пытаться быть полезным», – приводит слова дипломата ТАСС.

    Небензя привел в пример Кофи Аннана, который, по его словам, был достаточно смелым, чтобы вмешиваться в конфликт без гарантий на его урегулирование.

    «Именно этого мы ждем от нового генерального секретаря», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя в июле назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче. Тогда же он заявил, что Россия будет ожидать объективности от нового генсека ООН. Глава МИД Сергей Лавров назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН.

    Комментарии (0)
    21 августа 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом

    Политолог Ткаченко предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом

    Эксперт предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Заукраинцы» планируют провокации против россиян за границей при голосовании на выборах в Госдуму. От них можно ждать попыток рукоприкладства, а от местной полиции – симпатий провокаторам. Российским дипломатам предстоит тяжелая работа по купированию угроз, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в МИД России назвали страны, вызывающие опасения в период парламентской кампании.

    «Российские посольства и консульства, где будет проходить голосование по выборам в Госдуму, являются экстерриториальными для других государств. Объекты защищены физически и юридически от проникновения несанкционированных посетителей, в том числе – «заукраинцев». Поэтому местом их нападок на российских избирателей станет прилегающая к диппредставительствам территория», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его словам, наиболее распространенными провокациями могут отказаться словесные выпады в адрес россиян. «По моему 20-летнему опыту работы международным наблюдателем могу сказать, что даже самым современным участкам для голосования крайне сложно принять более трех тысяч человек. Скорее всего, у посольств и консульств будут образовываться очереди. Именно их и попытаются провоцировать на ответную реакцию «заукраинцы», – спрогнозировал собеседник.

    «Обычно все начинается с оскорблений, размахивания украинскими флагами и топтания изображений российских государственных символов, портретов первых лиц страны. Судя по всему, полиция в Польше, Чехии, Литве будет симпатизировать провокаторам. Поэтому пресекать нарушение порядка она примется только при физических столкновениях, и то – не слишком участливо», – продолжил спикер.

    При этом, заметил политолог, в обязанность правоохранительных органов стран аккредитации российских посольств входит обеспечение безопасности прилегающей территории. «Таким образом, до и после выборов российские дипломаты будут иметь право направлять в министерства иностранных дел ноты, касающиеся охраны выборов. Очевидно, эту работу им предстоит активизировать перед голосованием», – подчеркнул аналитик.

    Впрочем, уточнил он, нельзя исключать и совершенно вопиющих инцидентов, вроде июльской атаки дронов на российское посольство в Швеции. Тогда один квадрокоптер сбросил контейнер с красной краской, второй упал в непосредственной близости от здания. Причем к БПЛА была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства.

    «Чтобы избежать любого вида атак российским дипломатам было бы уместно не только сигнализировать МИД о потенциальной агрессии, но и выступать с соответствующими заявлениями в местных СМИ. Послы и консулы должны доносить до активистов и политических сил, что препятствование формированию представительной власти будет расцениваться Москвой как недружественный шаг», – детализировал Ткаченко.

    Кроме того, добавил он, всем сотрудникам российских диппредставительств необходимо способствовать максимальной оптимизации работы избирательных участков. «Это касается количества кабин и бюллетеней, сверки личных данных избирателей, работы с цифровыми базами и прочих факторов», – перечислил собеседник.

    Эксперт также заметил, что любые провокации, произошедшие в Прибалтике, Польше, Нидерландах и Чехии, в очередной раз докажут антироссийский вектор их политики. Ситуация наверняка найдет отражение в том числе в «Рейтинге недружественных правительств», составляемом газетой ВЗГЛЯД. Государства, допустившие нападение на российских избирателей, ухудшат свои позиции.

    «Для ряда стран, например, Польши, противостояние России является цивилизационным выбором. Прибалтика ведет антироссийскую политику в рамках ситуативной реакции на снижение своей значимости в мировой политике и экономике. Финляндия также пытается строить на похожих основаниях свою национальную идентичность», – напомнил политолог.

    Впрочем, заметил аналитик, на стороне России может сыграть страх, который растет в среде «заукраинцев» в Европе. «Положение сторонников политики Киева довольно быстро ухудшается. Любой привод в правоохранительные органы может сулить им высылку на родину. Изменение отношения европейцев к украинским активистам дает надежду на то, что нынешние выборы пройдут легче, чем президентская кампания 2024 года», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили обеспокоенность в связи с подготовкой и проведением выборов в Госдуму в нескольких зарубежных странах. Речь идет о Прибалтике, Польше, Нидерландах и Чехии. Как отметил посол по особым поручениям МИД Максим Райдер, в этих государствах существует высокий уровень антироссийских настроений среди политических элит.

    Примечательно, что упомянутые страны входят в пятерку лидеров июльского выпуска рейтинга недружественных правительств, который выпускает газета ВЗГЛЯД. Так, Польша занимает первое место, Нидерланды – второе, Латвия – третье, Литва – четвертое, а Чехия и Эстония разделяют пятую позицию.

    «Там самое раздолье для «заукраинцев», – сказал Райдер в интервью РИА «Новости». Он не исключил провокаций в день голосования на зарубежных участках. «Прогнозируем традиционные шабаши украинских «активистов» и поддерживающих их местных «общественников» у стен наших диппредставительств», – добавил дипломат.

    Напомним, выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в три дня – с 18 по 20 сентября 2026 года. Для россиян, находящихся за границей, откроют 312 избирательных участков в 152 странах мира. МИД России призвал проживающих за рубежом граждан проявлять бдительность и не поддаваться на провокации в преддверии выборов.

    «Остается высокая вероятность того, что усилия наших недругов, мягко говоря, будут направлены на проведение экстремистских и протестных акций по дискредитации России, ее руководства, по дискредитации и попытке маргинализации избирательных процессов в нашей стране», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В понедельник председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал о выявленных фактах иностранного вмешательства в предстоящие выборы. По его словам, у российских посольств за рубежом планируется проведение фейковых экзитполов.

    «Цель данных манипуляций – на основании заведомо ангажированных результатов «социологических» опросов избирателей у заграничных избирательных участков заявить в западных СМИ о фальсификациях на российских выборах еще до их окончания», – заявил депутат. Он не исключил и других провокаций на зарубежных избирательных участках.

    Комментарии (0)
    21 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    Кандидат на пост генсека ООН призналась в любви к России

    Кандидат на пост генсека ООН Баки призналась в любви к России

    Кандидат на пост генсека ООН призналась в любви к России
    @ UN Photo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в генсеки ООН Ивонн Баки выразила глубокую симпатию к российской культуре и призналась в любви к России.

    Баки высоко оценила культурное наследие России. По ее словам, Россию она знает и любит, передает РИА «Новости».

    «Еще одно место, которое, как мне кажется, я много раз посещала, которое я знаю и люблю, – это Россия. У вас потрясающая культура», – сказала Баки.

    Дипломат добавила, что три года изучала русский язык. Несмотря на это, на вопрос российского представителя кандидат предпочла ответить по-английски.

    Ивонн Баки 75 лет, она родилась в Эквадоре в семье иммигрантов из Ливана. Ранее она работала послом в Вашингтоне и Париже, занимала пост министра промышленности, а в 2002 году баллотировалась в президенты. Полномочия действующего главы ООН Антониу Гутерреша истекают 31 декабря 2026 года.

    Накануне Ивонн Баки предложила рассмотреть вариант с неприсоединением Украины к НАТО.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости непредвзятого подхода нового генсека к украинскому кризису.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал действующего главу организации Антониу Гутерреша за ангажированную позицию.

    Комментарии (2)
    21 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    На Сахалине совершил жесткую посадку самолет Ан-3

    Tекст: Катерина Туманова

    В селе Зональное на Сахалине совершил жесткую посадку самолет Ан-3 после того, как загорелся двигатель воздушного судна, сообщили в Max-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области.

    «Из-за технической неисправности произошло возгорание двигателя воздушного судна. К месту происшествия незамедлительно выехали оперативные службы. Пострадавших нет», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что на месте работают 12 человек и три единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.

    В ведомстве добавили, что на борту самолета находились семь человек.

    «На борту находились семь человек. Все они успели эвакуироваться. <…> Самолет Ан-3 принадлежит авиалесоохране», – рассказали там ТАСС.

    Позже Транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частный самолет совершил аварийную посадку на озере Ильмень. Легкомоторный самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области. Пилот рассказал, как проходило  спасение экипажа самолета Cessna.


    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 22:53 • Новости дня
    ЦБ сообщил о подключении более 130 банков к платформе цифрового рубля

    ЦБ сообщил о подключении банков к платформе цифрового рубля

    Tекст: Катерина Туманова

    Более 130 кредитных организаций, включая небольшие банки, интегрируются в систему цифрового рубля для повышения конкурентоспособности, сообщила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «Немало банков, у которых обязанность открыть свою инфраструктуру для клиентов по закону возникает гораздо позднее, но они хотят это сделать уже сейчас. Они активно участвуют в пилоте, настраивают свои системы. Всего в процессе подключения к платформе цифрового рубля больше 130 банков», – заявила Бакина РИА «Новости».

    По ее словам, небольшие банки стремятся осваивать инновации первыми, чтобы выигрывать конкуренцию за потребителя. Регулятор планирует разрешить кредитным организациям, успешно наладившим процессы, открывать для клиентов готовые сценарии работы с новой формой валюты.

    Бакина добавила, что в течение пяти-семи лет доля цифрового рубля в безналичных платежах возрастет, хотя задачи вывести его в лидеры нет. Россияне смогут открывать кошельки через банковские приложения, при этом ежемесячный лимит на пополнение составит 300 тыс. рублей, а операции будут бесплатными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЦБ заявили о готовности банков к запуску цифрового рубля. Регулятор анонсировал бесплатные операции с цифровым рублем с 1 сентября и проработку вопроса о международных расчетов в цифровых рублях.

    Комментарии (9)
    20 августа 2026, 23:58 • Новости дня
    Кандидат на пост генсека ООН Баки предложила вариант решения по Украине

    Кандидат в генсеки ООН Баки предложила решение по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Претендент на пост генерального секретаря ООН Ивонн Баки считает необходимым разработать план урегулирования украинского конфликта, полностью учитывающий государственные интересы обеих сторон.

    «Нам нужно найти решение, которое устроит обе страны», – приводит ее ответ журналистам в ООН РИА «Новости».

    Такой ответ Баки дала на вопрос о своей стратегии разрешения украинского конфликта в качестве генсека ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ подтвердил стремление Москвы завершить украинский конфликт, однако Киев, отметил он, совершенно не готов к мирным переговорам.

    Баки также предложила рассмотреть вариант с договоренностью о  неприсоединении Украины к НАТО.

    «Думаю, была договоренность о том, что Россия не хочет, чтобы НАТО была рядом, верно? Хорошо, давайте договоримся об этом», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил продолжение СВО отказом Киева от мирных переговоров, а также сообщил о расширении зоны безопасности из-за украинских попыток эскалации. Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 19:19 • Новости дня
    Захарова обвинила ЕС в пособничестве терроризму

    Tекст: Денис Тельманов

    Передача Евросоюзом доходов от замороженных российских активов Украине расценивается Москвой как прямое содействие террористической деятельности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Европейский союз, направляя доходы от замороженных российских активов Киеву, фактически становится пособником терроризма, передает ТАСС. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

    «Перечисление средств киевскому режиму – это не что иное, как пособничество в организации терактов», – заявила дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия оставляет за собой право предъявлять претензии к тем, кто спонсирует международные преступления.

    По ее словам, европейские страны, участвующие в изъятии процентов от активов Банка России, полностью подпадают под эту категорию, и подобные действия не останутся безнаказанными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Министерство иностранных дел приравняло использование российских активов к финансированию терроризма.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала действия Еврокомиссии неприкрытым грабежом.

    Дипломат обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве международного терроризма на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    «Герань» уничтожила крупный хаб снабжения ВСУ в Киевской области
    Российские войска освободили Зеленое в Запорожской области
    Шведское ТВ случайно засняло жесткую принудительную мобилизацию на Украине
    Суд в Москве заочно приговорил иноагента Слепакова к обязательным работам
    Цены на европейский газ превысили отметку в 800 долларов
    Мощи Дмитрия Донского решили пронести в общемосковском крестном ходе
    Tesla отозвала три млн электромобилей в Китае из-за цвета дверных ручек