Суд в Сербии арестовал подозреваемого в убийстве россиянки

Tекст: Ольга Иванова

Подозреваемого в убийстве россиянки в Белграде суд поместил под арест на 30 суток, передает РИА «Новости». Высшая прокуратура столицы Сербии настаивала на такой мере пресечения из-за риска побега и возможного влияния на свидетелей.

«По предложению Высшей прокуратуры суд определил меру ареста сроком до 30 дней турецкому гражданину с инициалами под К.Е. 24-х лет, подозреваемому в том, что 26 июля жестоко лишил жизни российскую гражданку Л.К.Т., поместил ее тело в чемодан и выбросил в канал», – сообщили в прокуратуре. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, однако свою вину он отрицает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция обнаружила тело пропавшей россиянки внутри чемодана на окраине Белграда.

Вскоре местные правоохранители задержали подозреваемых по делу о гибели петербурженки.

Близкие убитой девушки открыли сбор средств на организацию траурных мероприятий.