Лихачев: Киев пытается сделать невыносимой жизнь жителей Энергодара

Tекст: Дарья Григоренко

«Цель, которую преследует киевский режим, кошмаря город, понятна: сделать жизнь горожан невыносимой, посеять панику и через это критически повлиять на безопасность эксплуатации АЭС», – приводит слова Лихачева РИА «Новости».

По словам гендиректора, несмотря на постоянные обстрелы, люди продолжают работать, а станция функционирует. При этом особую тревогу специалистов вызывает нестабильность внешнего электроснабжения ЗАЭС.

Сейчас объект получает энергию только по одной линии напряжением 330 киловольт. В самом городе наблюдаются серьезные перебои с коммуникациями.

В начале недели Энергодар на несколько дней остался без света. На данный момент электричество и вода подаются по графику, однако в отдельных районах сохраняются проблемы из-за повреждений инфраструктуры.

Ситуация усугубляется человеческими потерями. Лихачев уточнил, что с конца апреля, когда началась эскалация конфликта вокруг населенного пункта, в результате действий украинской армии погибли 15 мирных граждан, еще 51 человек получил ранения. Поддержку горожанам оказывают сотрудники атомной отрасли со всей России.

Ранее Лихачев сообщил, что ситуация вокруг Запорожской атомной станции остается крайне напряженной из-за регулярных атак, одна из которых пришлась в нескольких метрах от реакторного отделения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МАГАТЭ сообщило, что Запорожская АЭС почти на два часа лишилась внешнего питания.

В четверг украинский беспилотный аппарат с боевым зарядом был своевременно перехвачен вблизи площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС.