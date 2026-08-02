Лихачев: Россия рассчитывает, что Гросси посетит Энергодар и ЗАЭС

Tекст: Дарья Григоренко

«Рассчитываем, что в ближайшее время господин Гросси сможет посетить город и площадку запорожской станции. Это даст ему возможность увидеть реальное положение дел и лично получить ответ на вопрос – кто и для чего наносит удары по ЗАЭС и Энергодару», – приводит слова Лихачева ТАСС.

Глава Росатома напомнил, что ситуация на станции была главной темой консультаций с руководством МАГАТЭ в начале июля в Калининграде. По его словам, российская сторона неоднократно обращала внимание агентства на недостаточные меры для обеспечения безопасности объекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев по итогам встречи с Рафаэлем Гросси в Калининграде заявил о беспрецедентной эскалации атак на Энергодар.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о планах рассмотрения новых мер безопасности станции.

Ранее украинские военные за сутки нанесли свыше 60 ударов по территории Запорожской АЭС.