Во Франции загорелось крупное предприятие с опасными химическими веществами

Tекст: Ольга Иванова

Возгорание зафиксировано в воскресенье на промышленном объекте компании Safe в департаменте Мозель, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную префектуру. Местным жителям настоятельно рекомендовано не покидать свои дома до особых распоряжений.

«В воскресенье, 2 августа 2026 года, на объекте предприятия Safe, расположенного в промышленной зоне Гандранж, произошел пожар. Пожар охватил склад площадью 500 квадратных метров. Объект имеет классификацию Seveso», – говорится в заявлении префектуры.

Европейская классификация Seveso применяется к предприятиям, где находятся опасные для человека вещества. Данная система получила свое название в честь итальянского города Севезо, где в 1976 году случилась масштабная катастрофа на химическом заводе.

Власти призывают население близлежащих населенных пунктов оставаться в закрытых помещениях. Общая численность жителей, которых затрагивают данные ограничения, составляет около 30 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля масштабный лесной пожар во Франции спровоцировал детонацию старых артиллерийских снарядов.

Несколькими днями ранее огонь в регионе Жиронда охватил огромные территории вблизи города Бордо.

В сентябре 2024 года сильное возгорание произошло на химическом заводе компании Grillo в немецком городе Дуйсбург.