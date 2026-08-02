ОПЕК+ согласовала для России увеличение нефтедобычи

Tекст: Ольга Иванова

Россия сможет увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ в сентябре на 62 тыс. баррелей в сутки от уровня августа, доведя показатель до 9,949 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости». Аналогичное повышение лимита одобрено и для Саудовской Аравии – ее квота составит 10,478 млн баррелей в сутки.

Семь государств, включая Россию, Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, договорились суммарно нарастить производство на 188 тыс. баррелей в сутки. «В рамках своего коллективного обязательства поддерживать стабильность нефтяного рынка семь стран-участниц приняли решение скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными корректировками, объявленными в апреле 2023 года», – говорится в коммюнике по итогам встречи.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не стал рекомендовать изменение текущих параметров соглашения. В комитете отметили общее соответствие условиям сделки по итогам анализа данных за май и июнь 2026 года. Следующая встреча стран-участниц запланирована на 6 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце государства ОПЕК+ договорились повысить августовский объем производства сырья на 188 тыс. баррелей в сутки.

До этого участники нефтяного альянса разрешили России увеличить июльскую нефтедобычу на 62 тыс. баррелей в сутки.

Весной вице-премьер Александр Новак подтвердил продолжение сотрудничества страны с организацией.