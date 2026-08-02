Депутат АдГ призвал ужесточить пограничный контроль из-за мигрантов

Tекст: Ольга Иванова

Парламентарий от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер обратился к руководству страны с требованием усилить пограничный контроль, передает РИА «Новости». Поводом стал недавний наплыв мигрантов в Сеуту.

«Необходимо просто отказаться от выборочных проверок и перейти к последовательной и повсеместной охране границ. Сегодня это возможно в том числе с использованием беспилотников», – заявил политик в видеоролике, опубликованном в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Он добавил к записи тег «Сеута».

Фронмайер подчеркнул необходимость эффективной защиты немецких граждан, которые страдают от неконтролируемой массовой миграции. В качестве примера он привел работу пограничного патруля в американском штате Техас, отметив, что подобная система требуется и ФРГ.

В конце июля испанский анклав Сеута, граничащий с Марокко, столкнулся с масштабным проникновением нелегалов. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас сообщил, что за одни сутки границу пересекли около 60 тыс. человек. Ситуация спровоцировала беспорядки, для стабилизации обстановки в регион стянуты дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за миграционного кризиса в супермаркетах Сеуты возникла нехватка свежих продуктов.

Система двойного пограничного контроля остановила нелегалов на пути в материковую Испанию.

Масштабный прорыв границы с Марокко привел к гибели 67 человек.