Минобороны Румынии сообщило об обнаружении воздушной цели у границы с Украиной

Tекст: Дарья Григоренко

«Система радиолокационного наблюдения министерства национальной обороны обнаружила утром 2 августа воздушную цель вблизи речной границы с Украиной», – сообщили в оборонном ведомстве, передает РИА «Новости».

Национальный военный командный центр оперативно уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, которая и разослала предупреждение местным жителям.

Воздушная тревога продлилась недолго и была отменена в 9:52. Как пояснили в министерстве, цель быстро исчезла с радаров и не пересекала воздушное пространство Румынии. Власти страны подчеркнули, что в нынешней геополитической обстановке своевременное информирование населения о мерах безопасности остается приоритетом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля румынское военное ведомство зафиксировало кратковременное проникновение неизвестного аппарата на территорию государства.

Двумя днями ранее румынский истребитель F-16 уничтожил беспилотник над территорией страны.

В июне министерство национальной обороны поднимало в воздух два британских истребителя Eurofighter Typhoon для мониторинга ситуации в уезде Тулча.