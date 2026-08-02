В Удмуртии при атаке БПЛА погибли три человека

Tекст: Дарья Григоренко

«В небе над Удмуртией уничтожены два БПЛА. <…> По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребенок. Девочку доставим в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние», – заявила Абрамова в канале в Max.

Она также выразила глубокие соболезнования семьям погибших.

Помимо человеческих жертв, в результате налета поврежден гражданский автомобиль. В настоящее время на месте падения обломков работают представители всех экстренных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали местное предприятие в Удмуртской Республике.

В результате этого налета погиб один мирный житель.

Незадолго до этого злоумышленники распространили дипфейк об ударах дронов по местной нефтебазе.