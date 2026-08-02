В Приморье частично обрушился второй за сутки автомобильный мост

Tекст: Дарья Григоренко

В Приморском крае произошло частичное обрушение дорожного сооружения. Инцидент зафиксирован в Михайловском округе. «Между населенными пунктами Лубянка и Орловка произошло повреждение моста. В настоящее время движение автотранспорта в сторону города Арсеньева и в обратном направлении ограничено», – говорится в сообщении в Max.

Местные власти отметили, что поврежденные плиты уже демонтировали. На место доставили новые конструкции, дорожные службы приступили к их укладке. Движение автомобилей планируют восстановить в ближайшее время.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия на 48-м километре трассы.

Накануне аналогичный случай произошел в Шкотовском округе, где рухнула переправа к селу Новороссия. Никто не пострадал, хотя одна из машин повисла над рекой.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Местами идут сильные ливни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля синоптики предупредили об аномальных ливнях в Приморском крае из-за остатков тайфуна «Бави».

В прошлом году из-за разрушения дорог и мостов без транспортного сообщения остались шесть приморских сел.