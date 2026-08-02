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    США лишают Украину главного оружия ПВО
    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы
    Российские военные рассказали о применении БПЛА с искусственным интеллектом
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    ВС России поразили используемые в интересах ВСУ логистические центры Украины
    Минобороны сообщило об ударах по портам Украины
    Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск
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    ПВО сбила 635 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    2 августа 2026, 12:15 • Новости дня

    В ЛНР в результате атак ВСУ за сутки пострадали два человека

    Tекст: Дарья Григоренко

    За минувшие сутки на территории Луганской Народной Республики в результате ударов беспилотников пострадали двое мирных жителей, в том числе пожилая женщина, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    «В Рубежном враг ударил вблизи многоквартирного дома, ранения получила 67-летняя женщина. В Сватовском муниципальном округе атакован легковой автомобиль, серьезно ранен 64-летний мужчина», – написал руководитель республики на платформе Max.

    Пасечник также добавил, что обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля при налетах украинских беспилотников на территорию республики пострадали два человека.

    В середине прошлого месяца в результате ударов дронов по региону погибла одна женщина.

    Несколькими днями ранее жертвами аналогичных атак стали еще три мирных жителя.

    1 августа 2026, 18:21 • Новости дня
    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма

    Бут заявил об отравлении сенатора Грэма на Украине

    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предприниматель Виктор Бут заявил, что сенатора США Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) могли намеренно отравить после визита на Украину.

    Бут, комментируя визит Зеленского в США заявил, что сенатора Грэма намеренно отравили украинцы, передает «Комсомольская правда».

    «Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», – рассказал Бут.

    По словам предпринимателя, поводом для приезда главы киевского режима в Вашингтон стали именно похороны Грэма. Он добавил, что Зеленский успел встретиться с президентом США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также выступить перед голосованием Сената за антироссийские санкции.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм скончался после возвращения из Киева.

    Президент США объяснил смерть политика естественными причинами.

    Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повздорили на церемонии прощания с американским законодателем.

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    1 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    @ Anna Rose Layden/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) состоялся неприятный разговор, пишет газета The Washington Post (WP).

    Точное содержание состоявшейся беседы остается неизвестным, сообщает WP, передает «Газета.Ru».

    Газета отмечает сохраняющуюся напряженность в отношениях двух стран. В 2023 году израильский премьер заблокировал передачу Киеву систем противоракетной обороны «Железный купол». Свое решение политик объяснил условиями американо-израильского соглашения о совместном производстве комплексов.

    Сейчас оба государства вынуждены соперничать за внимание американской администрации. Израильская сторона добивается усиления поддержки для противостояния с Ираном, в то время как украинский лидер просит предоставить дополнительные пакеты военной помощи.

    Напомним, Нетаньяху отказался от проведения официальной встречи с Зеленским в Вашингтоне.

    Глава киевского режима выразил обеспокоенность смещением фокуса внимания США на иранский конфликт.

    Ранее израильский лидер заблокировал передачу Киеву систем противовоздушной обороны «Железный купол».

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    2 августа 2026, 12:30 • Видео
    Океания ударила России в спину

    Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

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    1 августа 2026, 21:08 • Новости дня
    При взрыве около кафе на Кудринской площади в Москве погибли три человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва около летнего кафе на Кудринской площади три человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Трагедия произошла вечером первого августа в Пресненском районе. Столичные правоохранители оперативно прибыли к месту инцидента для выяснения всех обстоятельств случившегося, передает ТАСС.

    «По имеющейся информации сегодня около 20.10 около летнего кафе произошел взрыв в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Ранее сообщалось, что в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после которого начался пожар.

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    2 августа 2026, 01:34 • Новости дня
    Стали известны подробности взрыва в центре Москвы

    «Коммерсантъ»: Бомбу в Москве подорвали дистанционно

    Стали известны подробности взрыва в центре Москвы
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Женщина, которая, предположительно, принесла коробку с бомбой, сработавшей в центре Москвы, скорее всего, не знала о содержимом, пишет «Коммерсантъ».

    Взрыв произошел рядом с частным мероприятием на веранде итальянского ресторана Balzi Rossi. Вечеринка тщательно охранялась, и именно это, по предварительной оценке, позволило избежать большего числа жертв, пишет «Коммерсантъ».

    Издание сообщает, что открыто уголовное дело по статье о теракте.

    По одной из версий, на подходе к ресторану охранник остановил женщину-курьера с коробкой для гостей. Она заявила, что несет подарок, но охранник решил досмотреть посылку, в этот момент прогремел взрыв.

    Предполагается, что бомбу привели в действие дистанционно, а курьер, скорее всего, не знала о содержимом.

    Мощность заряда была эквивалентна килограмму тротила, устройство было начинено металлическими шариками.

    «Курьера буквально разорвало на части, ее руку нашли на дороге в 15 метрах от места подрыва», – пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре столицы в ресторане Balzi Rossi на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади прогремел взрыв. НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.

    Погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший ее охранник и посетитель ресторана. В результате взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

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    1 августа 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА

    Украинским военным не удалось опознать тип российских БПЛА после ночного налета

    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе ночной атаки Россией были задействованы новые беспилотники, технические характеристики которых пока остаются загадкой для Украины, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России начали использовать совершенно новый тип дронов при нанесении ударов по объектам на Украине, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    О применении незнакомых аппаратов во время ночного налета сообщил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

    Специалистам противника до сих пор не удалось идентифицировать примененные беспилотники. Кроме того, они не смогли определить точные тактико-технические характеристики новых аппаратов российской армии.

    Украинские специалисты обнаружили модуль искусственного интеллекта в российском беспилотнике «Молния».

    Местные СМИ пожаловались на оснащение аппаратов турбореактивными двигателями.

    Ранее бойцы ВСУ нашли обломки экспериментального дрона без вооружения.

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    1 августа 2026, 23:20 • Новости дня
    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    При подрыве взрывного устройства в Москве погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    Взрыв произошел в 19.55 мск, передает ТАСС.

    «Произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», – сказано в сообщении НАК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв и начался пожар.

    Позже стало известно, что при взрыве около летнего кафе погибли три человека и 15 получили ранения.

    НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.

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    1 августа 2026, 16:51 • Новости дня
    Историк предупредила украинцев о расплате за наглость Зеленского

    Историк Гавришко: Украинцы будут расплачиваться за наглость Зеленского

    Историк предупредила украинцев о расплате за наглость Зеленского
    @ Jacovides/Liewig/Bestimage/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    За амбиции и наглость Владимира Зеленского будет расплачиваться простой народ, заявила украинский историк Марта Гавришко.

    «Из 35 ракет, запущенных прошлой ночью, была перехвачена только одна, просто потому что у Украины закончились ракеты для комплексов Patriot. Так как же Зеленский намерен защитить граждан, одновременно усиливая удары вглубь России?», – возмутилась эксперт в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Историк добавила, что основная тяжесть последствий ложится на плечи мирного населения. Она подчеркнула, что в 2019 году украинцы голосовали за действующего президента в ожидании мира, но вместо этого получили настоящий ад.

    Ранее Зеленский объяснил провал противовоздушной обороны дефицитом ракет для комплексов Patriot.

    В конце июля украинский лидер попросил у США 300 зенитных перехватчиков.

    Президент Дональд Трамп отклонил данный экстренный запрос Киева.

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    1 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    УАЗ официально переименовал знаменитые фургоны в «Буханки»

    Ульяновский автозавод официально переименовал семейство СГР в «Буханку»

    УАЗ официально переименовал знаменитые фургоны в «Буханки»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российский производитель машин утвердил популярное в народе прозвище «Буханка» в качестве официального наименования для своей классической линейки легких грузовиков.

    Отечественный автомобильный завод принял решение изменить наименование классического семейства машин СГР («Старый грузовой ряд»), передает РИА «Новости».

    Свое необычное имя транспортное средство давно заслужило среди водителей благодаря характерному внешнему виду, напоминающему буханку хлеба.

    Отныне все доступные комплектации грузовика будут продаваться под новыми обозначениями. В частности, на рынке представлены модификации УАЗ «Буханка Комби» и УАЗ «Буханка Экспедиция».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Ульяновский автозавод объявил о продолжении выпуска автомобилей семейства СГР.

    Месяцем позже предприятие прекратило производство внедорожников с устаревшим экологическим стандартом «Евро-2».

    В 2024 году вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр предложил запретить выезд «Буханок» на дороги общего пользования.

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    1 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    I Paper: США перехватят территорию китайского мегапосольства в Лондоне

    I Paper: США захотели занять место планируемого китайского посольства в Лондоне

    Tекст: Мария Иванова

    Американские власти намерены выкупить территорию бывшего Королевского монетного двора под свое посольство, если британский суд окончательно заблокирует масштабный дипломатический проект Пекина, пишут СМИ.

    Американские власти могут перехватить участок в Лондоне, предназначенный для возведения крупнейшего в Европе дипломатического комплекса КНР, передает РИА «Новости».

    Накануне Высокий суд Лондона отклонил иск местных жителей, выступавших против китайской стройки в районе Тауэр-Хамлетс. Однако истцы планируют обжаловать это решение.

    «Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность размещения на месте предполагаемого мегапосольства Китая в Лондоне нового посольства США», – отмечает газета i Paper. По данным издания, приобретение участка в случае отмены разрешения на строительство принесет Вашингтону крупную геополитическую победу.

    Источники уотмечают, что американская сторона видит в возможном запрете шанс получить одну из самых ценных локаций в британской столице. В качестве альтернативы Вашингтон может предложить Пекину здание своего нынешнего представительства на Найн-элмс лейн в обмен на историческую территорию монетного двора.

    Ранее журналисты обнародовали планы Пекина по строительству сотен секретных подземных помещений под этим зданием. Американские власти выступили против появления данного объекта рядом с ключевыми дата-центрами британской столицы.

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    1 августа 2026, 21:48 • Новости дня
    При взрыве на складах боеприпасов ликвидированы не менее 20 элитных военных ВСУ

    При взрыве склада боеприпасов погибли не менее 20 элитных военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва на складах боеприпасов украинских сил специальных операций (ССО) на военном объекте в Хмельницкой области погибли не менее 20 военнослужащих элитного подразделения ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры подтвердили поражение арсенала украинских сил специальных операций, передает ТАСС.

    «В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО было уничтожено не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», – сообщил собеседник агентства.

    Доставка снарядов на объект продолжалась несколько дней. Детонация произошла на следующие сутки после их временного размещения в одном из промышленных помещений на территории Хмельницкой области.

    На фоне инцидента сотрудники внутренней безопасности из Киева задержали руководителя местного управления СБУ Алексея Прокопенко. Следователи проводят обыски по подозрению в коррупции и выясняют возможную причастность чиновника к диверсии на уничтоженном складе.

    Накануне на полигоне украинских сил специальных операций в Хмельницком произошел мощный взрыв.

    После этого инцидента Генпрокуратура Украины заявила о пропаже без вести нескольких бойцов спецназа.

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    1 августа 2026, 23:24 • Новости дня
    В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
    В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы пострадал 21 человек, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    «21 человек получил ранения различной степени тяжести», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после этого начался пожар.

    В результате взрыва погибли три человека.

    НАК сообщил, что погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана.

    Комментарии (5)
    1 августа 2026, 15:16 • Новости дня
    МИД Литвы вызвал представителя России после повреждения посольства в Киеве
    МИД Литвы вызвал представителя России после повреждения посольства в Киеве
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Литвы намерено вызвать российского представителя в Вильнюсе из-за инцидента с посольством республики в Киеве, сообщил глава ведомства Кястутис Будрис.

    В субботу пресс-секретарь министерства Кристина Беликова уточнила, что дипломатическое представительство пострадало во время ночной атаки на военные объекты в украинской столице и Киевской области, передают «Вести». В результате у здания повреждена крыша и выбито несколько окон. Пострадавших среди людей нет.

    «Сегодня МИД Литвы вызовет представителя России в Вильнюсе», – написал Будрис в соцсетях.

    В апреле прошлого года МИД Литвы вызвал представителя российского посольства для выражения протеста из-за ударов по украинской территории.

    Позже Кястутис Будрис призвал к усилению изоляции России на фоне поражения объектов военно-промышленного комплекса.

    В мае текущего года этот литовский министр выступил с угрозами атаковать Калининградскую область.

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    2 августа 2026, 10:55 • Новости дня
    Президент Армении принял отставку правительства во главе с Пашиняном

    Президент Армении Хачатурян принял отставку правительства во главе с Пашиняном

    Президент Армении принял отставку правительства во главе с Пашиняном
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил уход в отставку кабмина во главе с Николом Пашиняном.

    Соответствующий документ был подписан в первый день работы Национального собрания нового созыва, передает РИА «Новости».

    «Принять отставку правительства Республики Армения», – отмечается в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

    Согласно положениям армянской конституции, в день начала первой сессии парламента правительство обязано подать прошение о сложении полномочий. После этого президент должен незамедлительно назначить премьер-министром кандидата от парламентского большинства, что означает возвращение Никола Пашиняна на пост главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах.

    При этом партия «Гражданский договор» не набрала необходимые 50% голосов для формирования конституционного большинства.

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    1 августа 2026, 23:13 • Новости дня
    В ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство
    В ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В столичном ресторане на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    «Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что 1 августа 2026 года в 19.55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане Balzi Rossi на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв.

    В результате взрыва три человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести.

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    1 августа 2026, 16:16 • Новости дня
    Глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из-за проблем с логистикой
    Глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из-за проблем с логистикой
    @ Zozuliadv/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участившиеся военные удары по украинским портам и логистическим комплексам вылились в сокращение валютной выручки, отметил председатель нацбанка Украины Андрей Пышный.

    Эти факторы начали сказываться на финансовой стабильности предприятий и могут негативно повлиять на кредитующую их банковскую систему, сообщает «Страна».

    «Систематические атаки России на энергетическую, логистическую, складскую и портовую инфраструктуру, к сожалению, имеют свои последствия. Мы видим, как еще раз усложнились условия работы украинского бизнеса», – заявил Пышный.

    Он отметил, что ограничение морской логистики особенно сильно бьет по реальному сектору. Экспорт продукции задерживается, ухудшаются денежные потоки, нарушаются производственные цепи. В результате растет нагрузка на бизнес, и предприятиям становится сложнее обслуживать кредиты.

    «Особенно ощутимо на предприятия реального сектора влияет ограничение морской логистики. Поэтому экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается», – отметил он.

    Пышный призвал банки поддержать компании, в частности, проводить реструктуризацию долгов и мониторить финансовое состояние клиентов. Также он подчеркнул важность беспрерывного кредитования агропромышленного комплекса. Ожидается, что наибольшему риску подвержены госбанки, на которые приходится более половины корпоративных кредитов.

    Напомним, ежедневные убытки украинских компаний от простоя морских портов достигли 70 млн долларов.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом из-за российских ударов.

    Вооруженные силы России поразили два контейнеровоза и сухогруз в ходе недавних атак на портовую инфраструктуру.

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