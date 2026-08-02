В парке «Зарядье» стартовала «Театральная неделя»

Tекст: Дарья Григоренко

Кульминационное событие всероссийского марафона «Россия – Театр – Общество» началось 1 августа. Проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации и реализуется при поддержке государственных ведомств.

Владимир Машков торжественно поприветствовал гостей праздника искусства. «На протяжении девяти дней этого года, года 150-летия Союза театральных деятелей России, вы увидите здесь всю театральную страну. Приходите на фестиваль, любите театр. Ведь всё, что делают артисты, они делают для зрителей. Как когда-то сказал Константин Сергеевич Станиславский: «Зритель – это третий создатель спектакля». Наравне с режиссерами, артистами вы создаете эту удивительную атмосферу», – подчеркнул председатель союза.

В первый день посетители оценили постановку «Душечка» Брянского областного театра драмы. На Парящем мосту прошел модный перформанс Ольги Бекрицкой, а на других площадках выступили уличные и кукольные коллективы. Вечером состоялся грандиозный гала-концерт участников из Центрального федерального округа.

Праздник продлится до 9 августа. Ежедневно москвичи и туристы смогут бесплатно посещать выступления коллективов из всех федеральных округов. В программу также включены образовательные сессии, мастер-классы и яркие театрализованные шествия.